Cómo transmitir «Lilith Fair: Construyendo un misterio» en línea

Los fanáticos de la música pueden transportarse a los 90 con la ayuda de un nuevo documental sobre la fama de Lilith Fair, Ahora transmitiendo en Hulu.

Aliado de Pankiw «Lilith Fair: Construir un misterio«Cuenta la historia del festival de música femenino creado por Sarah McLachlan De 1997 a 1999.

En el verano de 1997, en medio de un paisaje de roca dominado por los artificiales masculinos y las listas de reproducción de radio escépticas de las mujeres consecutivas, Lilith Fair irrumpió en la escena, no como una novedad, sino como un desafío para el status quo. Fundado por McLachlan y sus colaboradores, el festival itinerante presentó una alineación de femenina (o dirigida por mujeres) y una convención de la industria intencionalmente incumplida, de combinación de nombres de gráficos (Sheryl Crow, Jewel, Indigo Girls) con voces emergentes y donando una parte de la tickets procede a las causas de las mujeres.

Su éxito fue inmediato, recaudó casi $ 16 millones en su primer año, superó a los gigantes del festival como Lollapalooza y demostró que el público se presentaría a las mujeres al frente y al centro. Aunque su carrera principal duró solo hasta 1999 (con un renacimiento problemático en 2010), el legado de Lilith perdura.

«¿Alguien puede mirar el paisaje en este momento, con las mujeres posiblemente representadas menos que nunca en ciertos géneros como el rock y el país, y mucho menos dominando la cultura sociopolítica, y decir que no lo necesitamos muy?» Variedad escritor de música Chris Willman escribió en su brillante crítica del doc. «Más allá de solo proporcionar una caída de bienvenida a la nostalgia, tal vez» construir un misterio «podría ir de alguna manera hacia el interés en un reinicio».

«Lilith Fair: Building a Mystery» está protagonizada por McLachlan, Paula Cole, Jewel, Sheryl Crowe, Brandy Carlile, Erykah Badu, Bonnie Raitt, Indigo Girls, Natalie Merchant, Mya, Emmylou Harris y Olivia Rodrigo.

Actualmente, Hulu tiene una prueba gratuita de 30 días para nuevos suscriptores Para ver el documento gratis. Después del mes, puede cancelarlo o seguir mirando Hulu A partir de $ 9.99/mes para el plan con anuncios. Sin embargo, para ir sin anuncios, el precio aumenta hasta $ 18.99/mes.

Si está interesado en agregar más servicios de transmisión, puede obtener el Duo de Disney, que incluye Hulu y Disney+, por $ 10.99/mes con anuncios, o $ 19.99/mes sin anuncios. Además, el Trío de Disney Tiene Disney+, Hulu y ESPN+ (todos respaldados por anuncios) por $ 16.99/mes, o Disney+ y Hulu sin anuncios, junto con ESPN+ con anuncios por $ 26.99/mes.