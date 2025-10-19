Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Ina Jardín“Be My Guest” regresa este domingo con una programación estelar y el tipo de encanto acogedor y conversacional que hizo de la serie un elemento básico durante el día. La séptima temporada se estrena el 19 de octubre a las 11 a.m. ET en Food Network, con nuevos episodios que presentan tina feyLa estrella de “Gilded Age” Christine Baranski, el virtuoso del violín Itzhak Perlman y el diseñador de moda Daniel Roseberry.

Para los fanáticos que buscan transmitir la nueva temporada, la mejor opción es DIRECTVque ofrece acceso a la transmisión en vivo de Food Network y HBO Max, donde nuevos episodios están disponibles bajo demanda. El paquete PREMIER de DIRECTV incluye HBO Max sin costo adicional, mientras que otros planes de streaming y TV satelital de DIRECTV permiten a los suscriptores agregarlo por $16.99 al mes y obtienen los primeros 3 meses incluidos sin costo adicional. DIRECTV ofrece tres meses de HBO Max y junto con otros canales premium, como Paramount+ con Showtime, Cinemax y STARZ, al suscribirse a paquetes seleccionados.

Según la descripción de Food Network para la temporada 7 de «Be My Guest», «En el estreno de la temporada, Ina sabe que a Tina Fey le encantan los postres de natillas, por lo que la saluda con Breakfast Panna Cotta. Luego, Tina comparte revelaciones de su infancia, momentos destacados e historias sobre la vida en la carretera con su mejor amiga Amy Poehler. Finalmente, el dúo se une en la cocina para preparar una cena de ensueño con papas griegas al limón de Tina servidas con muslos de pollo de Ina. Con Salsa Cremosa De Mostaza”.

Más adelante en la temporada, Baranski pasará por los bollos de avena y arce, Perlman probará la galette de papa con salmón ahumado y Roseberry probará el pastel de ricotta Tri-Berry.

Desde su estreno en 2022, “Be My Guest” ha ayudado a Garten a trascender sus raíces en Food Network para convertirse en una figura de entretenimiento y estilo de vida de pleno derecho, desdibujando la línea entre la televisión culinaria y las entrevistas con celebridades. El formato relajado del programa (chat a partes iguales, demostración de cocina y entrevista introspectiva) ha generado comparaciones con conversaciones largas de celebridades como “My Next Guest Needs No Presentation” y “Hot Ones”, posicionando a Garten como una especie de entrevistador cultural ambientado en Hamptons.

