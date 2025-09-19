¿Cómo traer a un anfitrión nocturno del borde? Las disculpas pueden ayudar

Jimmy Kimmel ¿No es el primer anfitrión nocturno? para quedar atrapado en la plancha de los medios.

Kimmel es el último de una breve línea de personalidades de madrugada para provocar controversias con chistes que ofendieron a tantos como hicieron cosquillas, tal vez más. El lunes por la noche, el abecedario La personalidad caminó por la cuerda floja con una broma vinculada a Charlie Kirk, el activista conservador cuyo asesinato del 10 de septiembre ha estimulado una ola de «cancelar cultura» se mueve por la derecha.

Sin desanimarse, Kimmel se burló de la extraña reacción del presidente Trump al preguntarle cómo se estaba manteniendo después de la muerte de un aliado (Trump giró a hablar sobre su nuevo salón de baile de la Casa Blanca). Y Kimmel provocó perseguidores conservadores diciendo que «la pandilla Maga» estaba «tratando de caracterizar a este niño que mató a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos».

Ahora el anfitrión, y Walt Disney Co., propietario de ABC, se encuentran en una posición imposible. Después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, le dijo a un podcaster conservador que «podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Estas compañías pueden encontrar formas de tomar medidas sobre Kimmel, o habrá un trabajo adicional para el FCC por delante», dos propietarios prominentes de las estaciones de televisión, Nexstar Media y Sinclair Broading, dijeron que pre-EXPRES ABC «Jimmy Kimmy Live» para el futuro forejorable «. Su decisión deja a ABC luchando para llevar el espectáculo de Kimmel a una buena parte de la nación, aunque, presumiblemente, Disney podría usar sus servicios de transmisión Hulu y Disney+ para moverse por el bloqueo de los propietarios de la estación. Disney dijo a principios de esta semana que estaba sacando a «Jimmy Kimmel Live» del aire indefinidamente.

Johnny Carson rara vez tenía que lidiar con esas cosas, pero Su progenie ha lidiado con ella con una frecuencia creciente. Atribuya la dinámica al hecho de que la televisión lo ha hecho en los últimos años Filmó un número más amplio de anfitriones nocturnosCada uno de ellos ansioso por no solo ganar calificaciones de televisión, sino también de pasar por vía viral en las redes sociales. Ajustar ese último premio requiere más charlas en caliente, comentarios muy puntiagudos y pisando territorio Carson generalmente evitado.

Kimmel tiene un camino de regreso. En la mayoría de los casos, no en todos, sonando una nota de disculpa ayudó.

David Letterman Se encontró bajo escrutinio en 2009 después de hacer una broma sobre la hija del ex gobernador de Alaska Sarah Palin: «Un momento incómodo para Sarah Palin en el juego de los Yankees, durante la séptima entrada, su hija fue golpeada por Alex Rodríguez». La línea era una referencia a Bristol, quien en ese momento era una madre soltera. Pero una hija menor, Willow, había asistido a un juego de yanquis en Nueva York con Palin y su esposo. El incidente se convirtió en una papa caliente para Letterman, y luego organizó «The Late Show» para CBS.

Finalmente, Letterman reconoció que la Roste no era su mejor trabajo. «» Le dije una broma «, dijo durante una transmisión de 2009.» Le dije una broma que era más que defectuosa, y mi intención no tiene sentido en comparación con la percepción. Y como era una broma que le dije, siento que necesito hacer lo correcto aquí y disculparme por haber contado esa broma. Así que me gustaría disculparme, especialmente a las dos hijas involucradas, Bristol y Willow, y también para el gobernador y su familia y todos los demás que se indignaron por la broma. Lo siento e intentaré hacerlo mejor en el futuro «.

Bill Maher en 2017 utilizó un insulto racial en la televisión en vivo durante una transmisión de «Tiempo real» de HBO durante una conversación con Ben Sasse, entonces senador estadounidense de Nebraska. En cuestión de horas, el comediante enfrentó una reacción violenta de los espectadores y se convirtió en objeto de conversaciones muy difíciles entre los altos ejecutivos en el entonces propietario de HBO, Time Warner. Un día después de la transmisión de viernes por la noche del programa, Maher se disculpó. «Anoche fue una noche particularmente larga, ya que lamento la palabra que usé en las bromas de un momento en vivo. La palabra fue ofensiva, y lamento decirlo y lo siento mucho».

Pero había más por venir. En su próxima transmisión, Maher convocó a invitados como Ice Cube y Michael Eric Dyson para llamarlo a la tarea de usar el epíteto y explorar los problemas de sus Estados Unidos. Joy Reid, en 2018, un anfitrión de fin de semana para MSNBC, se basó en un concepto similar Después de ser criticado después del descubrimiento de las viejas publicaciones de blog escritas por ella que contenían comentarios homofóbicos. Reid se disculpó y sugirió que las viejas piezas de contenido digital habían sido manipulados sin su conocimiento. En su programa, «Am Joy», se dedicó a la conversación con el entonces columnista Jonathan Capehart y Zeke Stokes, vicepresidenta de programas de Glaad, para discutir los temas en torno a los comentarios.

Reid pudo permanecer en MSNBC hasta principios de este año y fue ascendido a un anfitrión de lunes a viernes en un codiciado espacio de inicio.

Maher, por supuesto, ha pasado por cosas similares. Una vez mantuvo un trabajo anfitrión nocturno en ABC, al frente de un programa de mesa redonda llamado «políticamente incorrecto. En septiembre de 2001, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, que Estados Unidos había sido» cobarde «al tratar con el resto del mundo, a diferencia de los que volaron a los aviones en el centro mundial.

«Hemos sido los cobardes que lanzaron misiles de crucero desde 2,000 millas de distancia», dijo. «Eso es cobarde». Dos grandes anunciantes, Sears y FedEx, sacaron comerciales del espectáculo.

En un día, Maher se disculpó. Su punto de vista, dijo, «debería haberse expresado de manera diferente». Añadió: «De ninguna manera tenía la intención de decir, ni he pensado, que los hombres y mujeres que defienden a nuestra nación en uniforme son todo menos valientes y valientes, y ofrezco mis disculpas a cualquiera que lo hiciera mal», ABC mantuvo el espectáculo en el aire, pero los anunciantes continuaron dando vueltas. «Políticamente incorrecto» fue cancelado en junio de 2002.

Samantha BeeOMS Lanzó un programa aclamado por la crítica llamado «Full Frontal» en los TB de Warner en 2016provocó controversia después de que ella usó un epíteto cargado que se refiere a una parte de la anatomía femenina para insultar a la hija del presidente Donald Trump, Ivanka. El resultado? Después de que Bee entregó el comentario en una transmisión de 2018, TBS perdió anuncios de la mayoría de los patrocinadores, excepto los estudios de ciney tuvo que llenar el espacio con promociones para sus propias propiedades. Bee ofreció una disculpa. «Cruqué la línea. Me arrepiento y me disculpo por eso», dijo, y señaló: «El problema es que muchas de las mujeres han escuchado esa palabra en los peores momentos de sus vidas. Muchas mujeres no quieren reclamar esa palabra. Quieren que se vaya y no las culpe. No quiero infligir más dolor en ellas». «Completo frontal» continuó funcionando hasta 2022.

En algunos casos, los productores de programas nocturnos logran devolver una respuesta a la controversia autogenerada a una nueva razón para ver sus programas. Durante una aparición en el segmento de «Actualización de fin de semana» de «Saturday Night Live» en 2018, el miembro del reparto Pete Davidson estimuló la reacción violenta al burlarse de Dan Crenshaw, entonces candidato al Congreso en Texas, que había perdido el ojo derecho mientras se desempeñaba como sello de la Marina. «Es posible que se sorprenda al escuchar que es un candidato al Congreso de Texas, y no un sate en una película porno», dijo Davidson sobre el programa. «Lo siento, sé que perdió su ojo en la guerra, o lo que sea. Lo que sea».

Davidson se disculpó con un Crenshaw en persona en el próximo episodio del programa. El comediante «SNL» reconoció que su broma representaba «una mala elección de palabras». Crenshaw se burló de la estatura de Davidson y luego pidió respeto por todos los veteranos y los primeros en responder en los ataques del 11 de septiembre, uno de los cuales era el padre de Davidson.

Es posible que Kimmel no sienta la necesidad de disculparse. Su audiencia sabe esperar tales cosas de él de forma regular, y seguramente los ejecutivos de ABC tuvieron tiempo después de su lunes para conferir la idoneidad de su monólogo para esa noche. Sin embargo, como pueden atestiguar otras personas que han caminado en zapatos similares, disculparse puede ayudar a una situación, y más personas recuerdan los anfitriones de los espectáculos que crearon y luego los fallos que pueden haber ocurrido en el camino.