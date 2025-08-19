Cómo ‘The Studio’ filmó en ubicaciones auténticas de Los Ángeles como el Smokehouse

El ADN de Hollywood está tan integrado en Seth Rogen‘s «El estudio«Que era esencial Para filmar en el lugar en puntos de referencia familiares y, por supuesto, en un estudio de cine real.

La serie Apple TV+ es una instantánea de lo que es trabajar en la industria, es decir, la versión de la vieja escuela de Hollywood que gira en torno a los lotes de estudio, no en Atlanta o Londres.

Caminando hacia el lote de Warner Bros. en Burbank, una de las primeras cosas que ves es una hilera de carros de golf marcados «Studios Continental». Los carros de apoyo son solo algunos de los muchos elementos que permanecen en el lote, ya que «The Studio» se prepara para disparar su segunda temporada en el otoño.

También está listo el conjunto de estudios continentales, ahora en almacenamiento, así como docenas de accesorios de iluminación y otros artículos de las oficinas del estudio de estudio Matt Remick, también conocido como Rogen. Todos estos accesorios se catalogan cuidadosamente en Warner Bros. Impresionante almacén de apoyo en el lote, que contiene cuatro historias de muebles y piezas de cada época concebible y estilo de decoración.

Algunos de los lugares más notables de la serie fueron tres casas históricas del famoso arquitecto de Los Ángeles John Lautner, incluido el episodio de «The Oner» filmado en Silvertop en Silver Lake, que se ha sido cubierto ampliamente.

Aquí, Variedad Toma a los espectadores detrás de escena en el lote de Warner Bros. y gira las otras ubicaciones por excelencia de Hollywood del programa con diseñador de producción Julie Berghoff y establecer decorador Claire Kaufmanquienes fueron nominados para un Emmy para el diseño de producción para el episodio «The Note» junto con el director de arte Brian Grego.

El set Continental Studios fue construido para parecer que se fundó en la década de 1920 al estilo de Frank Lloyd Wright, recordando la casa de Hollyhock.

El lote de Warner Brothers: Continental Studios

Con una ventana corta para construir un concepto de estudio completo, la fachada inspirada en Frank Lloyd Wright se erigió frente al moderno edificio Steinberg de Warners, donde solo los pasos permanecen igual una vez que el frente plano sube. La segunda historia del estudio fue creada con efectos visuales.

Berghoff dice que el diseño de Revival Mayan fue berghoff, porque «gran parte de la arquitectura ya estaba tomada. Tienes Art Deco en Sony, Paramount es español. Así que queríamos que fuera un concepto original», dice.

El interior del estudio, construido en la etapa 23 de Warners, necesitaba incorporar numerosos florituras de diseño que se verían auténticas para un estudio construido en la década de 1920 y evolucionaron hasta el presente. Pero no es tan simple encontrar Frank Lloyd Wright Furniture, de 100 años, para usar en la pantalla.

«Sabía bastante temprano, con solo seis semanas de preparación, que íbamos a tener que fabricar muchos muebles, porque no iba a encontrar muebles al estilo de Frank Lloyd Wright en múltiples», dice Kaufman. «Así que me senté con un diseñador de escenarios, Adam Mull, y corremos a mano mesas de café, mesas laterales, la mesa de conferencias, el escritorio de 10 pies de Matt, las sillas en su oficina y pusimos esas cosas en producción casi de inmediato. Y luego se trataba de texturas, acabados y telas y cortinas. Julie quería hacer grandes gabinetes llenos de emmys y académicos».

El personaje de Rogen, Matt Remick, está lleno de energía nerviosa: está muy interesado en el café, por lo que su oficina tiene una cafetería en lugar de una barra húmeda. «Nos dijo:» Necesito estar ocupado y tener cosas que pueden estar ocupadas «. Si lo miras, siempre está tomando café o corriendo o poniendo las manos en el cabello.

Paul Dano, a la izquierda, el director Peter Berg y Seth Rogen discuten filmar una escena de acción nevada en la parte del villista de Warner Bros conocido como la jungla.

La jungla – El set de la película de la escena de apertura

Es invierno, y el actor Paul Dano se tambalea a través de la nieve después de recibir un disparo frente a una cabaña de madera en el bosque. El primer episodio de «The Studio» se abre en medio de una sesión de películas de acción donde el ejecutivo de producción Rogen aparece para entrometerse antes de convertirse en jefe de Continental. Pero esta no es una comunidad montañosa: la jungla en el lote de Warner Brothers es un área boscosa que presenta un edificio de madera indescriptible que se convirtió en una cabaña y un agujero en el suelo que puede convertirse en un estanque. «Lo basamos en Charles Bronson, 1970», dice Berghoff, «fue una gran manera para que Seth se introduzca en Hollywood detrás de escena».

El follaje de bambú de la jungla fue camuflado para leer más como un bosque. «En realidad, retiramos mucho y luego pusimos perenne delante de él y luego nevamos», dice Berghoff. El agua del estanque se tinta y se agregaron troncos. «Haría pequeños videos, los enviaría a Seth y Evan, y ellos serían como, ‘¡Más nieve! ¡Más registros!'», Recuerda Berghoff. Todo este trabajo de transformación resultó en solo dos minutos en la pantalla.

Olivia Wilde y Seth Rogen discuten el carrete faltante en el set de Chinatown, que incluía la construcción de un arco de estilo pagoda junto con banderas y linternas.

Chinatown – Warner Bros. New York Street

En el episodio de «The Missing Reel», una parte de la película Olivia Wilde está disparando a Vanishes después de que el personaje de Rogen insiste en disparar en el celuloide. Para la escena cinéticamente de disparo, en la que la cámara gira alrededor de Warner Bros. New York Street Set, Berghoff y Company tuvieron que llevar todos los elementos decorativos de un típico barrio chino a la calle indescriptible.

«Nos vestimos casi todo en esta calle. Había muchas partes móviles», dice Kaufman. «Pasamos mucho tiempo hablando de colgar linternas y banderas y cómo derribar la línea de ojos. Pasé mucho tiempo investigando y fui a Chinatown y sacé toneladas de imágenes».

«Después de visitar Chinatown, volví a Julie y dije: ‘Tenemos que construir el arco’. Luego trabajamos con nuestro gaffer y él lo describió en todas esas luces y con un tiro nocturno, funcionó maravillosamente ”, dice Kaufman.

Solo había un problema más: la Escuela Primaria Abbot estaba justo al otro lado de la calle, y en «The Studio», la cámara está constantemente en todas las direcciones. Ese dilema se resolvió al estacionar un gran camión de pescado frente a la base de inicio de la serie de televisión familiar.

Seth Rogen toma una llamada durante una reunión en el restaurante Smokehouse, frente al lote de Warner Bros.

El restaurante Smokehouse

El popular restaurante, uno de los favoritos de Warner Bros. ‘ Se usaron ejecutivos durante más de 75 años en tres escenas, incluida una reunión entre Barinholtz, Rogen y un agente.

«Siempre estamos buscando formas para que se mueva», dice Berghoff. «Así que tenemos el auto entrando, se estaciona, entra, se sienta con el agente».

Aunque el restaurante ya es atmosférico, las fotos de todas las estrellas en la pared tuvieron que ser cambiadas por imágenes que se despejaron. Al restaurante les gustó las pequeñas lámparas que se agregaron a las mesas, por lo que todavía están allí.

Ike Barinholtz, a la izquierda, Seth Rogen y Martin Scorsese se encuentran en la habitación libre en el Hotel Hollywood Roosevelt, que recibió un disparo de día por la noche.

El hotel Hollywood Roosevelt

El hotel Hollywood Roosevelt tenía las vibraciones históricas y la paleta de colores correctas para complementar el aspecto de los estudios continentales, dice Berghoff. Las escenas en las que Rogen se encuentra con Martin Scorsese para hablar sobre su proyecto de mascotas basados en la masacre de Jonestown fueron filmadas allí, tanto en la suite del penthouse como en el callejón de la habitación de la sala de libre, donde se agregaron varios tipos de lámparas y accesorios de iluminación.

Berghoff, explica las capas en el tipo correcto de accesorios, se ha convertido en una parte clave del diseño de producción. «Realmente somos una gran parte de la iluminación de los sets ahora, especialmente con las cámaras digitales que entraron en juego. Y así siempre estamos teniendo grandes conversaciones» con el Gaffer y el DP, dice ella.

«Cuando llegamos al ático, estaba nervioso sobre en qué silla iba a poner a Martin Scorsese», recuerda Berghoff.

También fue la primera vez que Rogen se reunió con el destacado director durante el rodaje de la serie. «Seth estaba muy nervioso, y no creo haberlo visto estar nervioso», recuerda Berghoff.

«Se podía ver que se movía mucho en la escena, también fue y tomó café, se sienta en la cama. Estaba nervioso en la vida real y nerviosa en la escena», dice ella.

Una mirada detrás de escena de la gala de recaudación de fondos en el Ebell Club en Wilshire Boulevard

El ebell Club

Cientos de películas y programas de televisión, desde «Mad Men» hasta «The Social Network», han filmado en el Ebell Club en Wilshire Boulevard, que presenta el gran salón de baile de estilo vintage y el patio exterior que Rogen asiste para un recaudador de fondos de cáncer pediátrico con el médico que está saliendo.

«Tanto Claire como yo hemos filmado aquí varias veces. Es histórico, es acogedor. Tiene múltiples usos con el teatro y el interior. Pero también es difícil hacerlo diferente», dice Berghoff, quien agregó un escenario que se proyecta en la sala.

En el episodio de «The Pediatric Oncologist», Rogen se detiene para admirar los nombres de las películas que se rodan allí en la fuente en el patio de Ebell («Gigli» sobre ese hijo de puta! «, Excala Rogen), luego hace una escena cuando el cine es tan importante como el cáncer.

Y si parecía que la escena de Ted Sarandos fue filmada en el Hilton durante los Globos de Oro, piense de nuevo. Realmente es el Ebell de nuevo.

«Tuvimos que engañar el cameo de Ted Sarandos por los Globos de Oro», dice Berghoff. «El baño, el bar. Hicimos una pequeña mesa. Trajimos las cortinas aquí y el aderezo de la mesa y luego lo disparamos en una esquina».

Zöe Kravitz acepta su Globo de Oro en el Hotel Beverly Hilton, que estaba ampliamente vestido para parecer una ceremonia de premiación real.

Los Globos de Oro en el Hotel Beverly Hilton

El momento no fue el correcto para filmar durante la ceremonia de los Globos de Oro en enero, lo que probablemente habría sido una pesadilla logística. Entonces, el equipo de «The Studio» recreó el espectáculo de premios Splashy en el salón de baile de Beverly Hilton, completo con un escenario personalizado. Aunque la habitación normalmente contiene a unos 1200 invitados, alrededor de 500 actores de fondo fueron suficientes para llenar la escena. Trabajando con los temas de nostalgia y elegancia en tonos de rosa y oro, Kaufman agregó cortinas a las paredes, palmeras e iluminación adicional.

«Hicimos cámaras reales que eran para programas de variedades. El DP cortaría entre las cámaras en vivo y las cámaras de película para contar la historia. Entonces, fue realmente como estudiar, ¿cómo funciona un programa de variedades?» Berghoff dice.

¿Otra parte importante del episodio del Globos de Oro? Reforzar la mesa para que Sal Saperstein pudiera apoyarse en ella, dice Kaufman. «Por supuesto, si ganamos, tenemos que agradecerle», se ríe, haciendo referencia a la broma del episodio.

A medida que «The Studio» se prepara para su próxima temporada, probablemente sea seguro decir que los espectadores se verán en un conjunto completamente nuevo de puntos de referencia de Los Ángeles la próxima vez. Los Oscar, ¿alguien?