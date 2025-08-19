Cómo Tarra Budiman contra la convencional Independencia, no solo la competencia de los 17

Yakarta, Viva – Actor y presentador Tarra Budiman tener una forma diferente de celebrar Día de la Independencia En 2025. No solo elevar la bandera o participar en la competencia 17S, Tarra eligió saltar directamente en actividades sociales y deportivas tituladas Traza de Merdeka.

Leer también: Video Beauty of Indonesia: A Legacy Beyond Time Dirlis, premio para el 80 aniversario



Tarra, su apodo, corre hasta 17 kilómetros en una de las rutas determinadas por el organizador. Curiosamente, esta actividad no solo se centra en los deportes, sino que también conlleva el concepto de acontecimiento, un día mientras recolecta basura, e incluye acciones sociales en varios monumentos históricos. ¿Cómo es la emoción? Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Correr hasta 17 kilómetros para celebrar el Día de la Independencia da una experiencia muy diferente. Esto no es solo un deporte, sino una forma de respeto por la lucha de los héroes», dijo Tarra Budiman en su declaración, citada el martes 19 de agosto de 2025.

Leer también: Kemal Palevi subió el personaje del diablo del demonio Slayer en el Día de la Independencia, ¿qué significa eso?



«Estoy orgulloso de ser parte del movimiento que combina espíritu deportivo, preocupación ambiental y un sentido de amor por la patria. Esperemos que nuestros pequeños pasos hoy tengan un gran impacto para una Indonesia más limpia y sostenible», continuó.

Leer también: El pico de las largas vacaciones del aniversario de la República de Indonesia, 145 mil boletos de tren se agotó



El programa Merdeka Trail iniciado por MS Glow for Men se llevó a cabo simultáneamente en 8 ciudades principales de Indonesia, que involucran a 360 corredores. La ruta cruza monumentos históricos como la estatua de Sudirman en Yakarta, Tugu Muda en Semarang, al afilado monumento de bambú en Pekanbaru. Los participantes no solo corrieron, sino que también se detuvieron por un momento para limpiar el área, plantas árboles, para entregar asistencia a la familia veterana.

Gilang Widya Pramana, fundadora de MS Glow for Men y J99 Corp, dijo que esta actividad fue una manifestación tangible del espíritu de independencia.

«Para nosotros, los pasos de la independencia son una manifestación tangible del espíritu de la independencia. Queremos invitar a la comunidad a interpretar la independencia más que una celebración. Limpiar el monumento, mantener la limpieza y preservar la historia es una forma de nuestro respeto por los héroes. Creemos que los hombres indonesios pueden seguir activos, seguros y cuidados, no solo en la apariencia, sino también en su entorno,», dijo, «, dijo.

A través de los pasos de Merdeka, Tarra Budiman muestra el otro lado de sí mismo como una figura pública que se preocupa por la salud, el medio ambiente y la historia de la nación. No solo apareció en la pantalla, invitó a la comunidad a celebrar la independencia con pasos más significativos.