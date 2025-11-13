Cómo superar la diabesidad, la diabetes y la obesidad que aparecen juntas

Jacarta – Enfermedad diabetes está aumentando en Asia-Pacífico (APAC) y se espera que sea el mayor contribuyente a la carga económica mundial de la diabetes para 2030.

Obesidad es uno de los principales factores de riesgo modificables para la diabetes tipo 2. El aumento excesivo de peso puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, desencadenando un efecto dominó que causa resistencia a la insulina (donde el cuerpo ya no responde a la insulina de manera efectiva), lo que resulta en niveles elevados de azúcar en la sangre. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

Según el Dr. Alex Teo, Director de Desarrollo de Investigación y Asuntos Científicos, Asia Pacífico, Herbalife, este riesgo aumenta en APAC debido a los estilos de vida de urbanización que son rápidos, densos, llenos de estrés y tienden a ser sedentarios.

Las largas jornadas de trabajo y el fácil acceso a la comida rápida a menudo conducen a patrones alimentarios poco saludables inducidos por el estrés, y los refrigerios y los dulces a menudo se consideran una solución rápida y reconfortante para reducir el estrés. Además, Asia-Pacífico está experimentando un aumento en el número de niños con sobrepeso. La obesidad a una edad temprana sienta las bases para problemas de salud que persisten durante toda la vida, incluida la diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas.

Mientras tanto, en Indonesia, según datos de la Federación Internacional de Diabetes (FID), en 2024 habrá alrededor de 20,4 millones de personas viviendo con diabetes, con una tasa de prevalencia de alrededor del 11,3 por ciento. Esto sitúa a Indonesia como uno de los países con mayor número de personas que padecen diabetes en el mundo, y su prevalencia está por encima del promedio regional del Sudeste Asiático.

También es importante tener en cuenta que algunas personas pueden parecer tener un peso normal pero tener exceso de grasa corporal, una condición conocida como «TOFI (delgada por fuera, grasa por dentro). Esta condición es muy común entre los asiáticos y las personas que consumen una cantidad insuficiente de proteínas y tienen un estilo de vida sedentario. La diabetes tipo 2 puede ser asintomática en sus primeras etapas, lo que significa que las personas pueden tener niveles altos de azúcar en la sangre sin ningún síntoma perceptible.

«El tratamiento de la ‘diabesidad’, es decir, la aparición simultánea de diabetes y obesidad en una persona, comienza abordando varias causas clave, como la mala alimentación y la falta de actividad física, antes de que se conviertan en problemas de salud graves. Al tomar pequeñas decisiones conscientes todos los días para lograr una pérdida de peso moderada, las personas pueden mejorar significativamente la sensibilidad a la insulina y reducir el riesgo de desarrollar diabetes», dijo Teo en su declaración, citada el jueves 13 de noviembre de 2025.