Cómo su sección de terror está abriendo películas de miedo en los cines

Eli Roth ha pasado décadas en la industria del entretenimiento, pero todavía está persiguiendo el máximo de contarle a sus amigos de su patio sobre la nueva película salvaje que acaba de ver.

«Si alguien me hubiera dado esta cinta en séptimo grado y la vi, ¿estaría corriendo diciéndole a todos mis amigos:» Tenemos que ver esto de nuevo ahora «?» Él dice. «» Vienes después de la escuela «y voy a ver su reacción viéndolo. En un nivel muy básico, así es como evalúo estas películas. ¿Es esto algo que quiero llamar a Quentin? [Tarantino] Y ve: ‘Amigo, amigo, amigo, tienes que ver esto’? »

Esa mentalidad es el ímpetu detrás La sección de terrorLa nueva compañía de películas de terror de Roth. A principios de este año, la organización fue noticia cuando Roth ofreció a los fanáticos regulares la oportunidad de invertir. Cerca de 2.500 personas se unieron Durante el período de lanzamiento de marzo, prometiendo entre $ 100 y $ 1 millón.

Aunque hasta ahora ha habido varios anuncios sobre planes de la sección de terror, incluida la financiación de Roth’s Siguiente película original«Ice Cream Man»: su primer proyecto se está preparando para llegar a los cines. El título de adquisición inicial de la sección de terror fue «Jimmy & Stiggs», una película de Alien Alien Gory y Bonkers escrita y dirigida por Joe Begos abrió el viernes en alrededor de 800 pantallas. Mientras que Begos se ha hecho un nombre entre la comunidad de terror independiente con películas como «VFW» de 2019 y «Christmas Bloody Christmas» de 2022, «Jimmy & Stiggs» es una bestia completamente diferente.

«Ti West me llamó y dijo: ‘¿Has visto la película de Joe?'», Dice Roth. «Él dice: ‘Hizo una película de Old School, Peter Jackson. Lo filmó en la película, todo es efectos prácticos y es bastante loco, y podría ser adecuado para su empresa’. Ni siquiera había pensado en lanzar películas de otras personas, íbamos a distribuir nuestras propias películas «.

Sin embargo, «Jimmy & Stiggs» le dio a Roth esa misma sensación que ha estado persiguiendo desde la infancia.

«Me sorprendieron», dice. «Raramente veo una película que me hace decir: ‘¿Cómo diablos hicieron eso?’ Me encantó.

Entonces Roth contactó al equipo en eventos icónicos sobre obtener un horror extremo en los cines, y los socios se dirigieron a Cinemacon en abril con la esperanza de hablar con los propietarios de teatro. Efectivamente, pudo establecer una ráfaga de reuniones.

«Lo que realmente me sorprendió fue que podía sentarme y hablar con los propietarios de teatro», dice Roth. «Simplemente organizaron reuniones para mí en Cinemacon, y durante un día entero a partir de las 7:00 a.m., me reuní con cada cadena de teatro. Dijeron: ‘Nos encantaría esto. Definitivamente lo haríamos si dice» los regalos de Eli Roth «. Lo pondremos en nuestros multiplexes. Estamos hablando de AMC, Cinemark, Marcus, IPIC, Alamo … todos ellos «.

Roth dice que también estaba ansioso por trabajar con los teatros para crear ventajas adicionales para incentivar a los espectadores y hacer que los propietarios de teatro también se sintieran especiales. Para que los propietarios de intereses, Roth presionó por una experiencia teatral que no apresure las películas a VOD después de solo 18 días. También incluyó saludos de teatro personalizados para cadenas y teatros individuales, y también mensajes no ingleses. Para los fanáticos, hay extras únicos. «Jimmy & Stiggs» incluye remolques falsos de Roth (como su clip de «Acción de Gracias» del «Grindhouse» de 2007), así como una mini creación de un documental de 2007 en el apartamento de Begos.

«Estaba combinando la línea entre ser distribuidor y director y presentación y en cámara», dice Roth. «Me di cuenta de lo importante que es hablar con las cadenas de teatro para que vean cuánto te importa por su negocio. Sé que los cineastas se preocupan por la virtud de hacer las películas, pero si eres un actor o director o productor y quieres que te dieran un tratamiento de frente y centro, te sientan inteligentes con ellos. No tengo esas relaciones. Pero no podrías creer cuántas personas querían sentarse con todas las películas. Y luego fueron: «Esto es increíble. Viviré y moriré junto a los cines, con suerte en vivo, y la gente saldrá a verte.

Más allá de la posibilidad de éxito de taquilla, Roth quiere ayudar a apoyar las carreras de jóvenes cineastas ambiciosos. Cita el póster de su película de 2006 «Hostel», que estaba estampada con «Quentin Tarantino Presents» en la cima, como un gran punto de inflexión en su carrera.

«Quentin poner su nombre en ‘Hostel’ era como el niño más popular de la escuela secundaria como, ‘Oye, ¿quieres montar en mi auto?’ Entonces estás en el asiento delantero ”, dice Roth. «Todos son amables contigo porque de repente tienes el sello de aprobación del niño más genial de la escuela. Es genial estar en condiciones de hacerlo para la próxima ola. Quiero ver más películas de estas personas, por lo que quiero que tengan éxito, los quiero en una posición donde puedan ir y hacer más. «

Mire el trailer «Jimmy & Stiggs» a continuación.