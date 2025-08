Cómo su nueva temporada se burla de Trump de manera efectiva

Quizás los comediantes más adecuados para luchar contra el presidente Donald Trump son los que hablan su idioma de insulto grosero con mayor fluidez.

El estreno de la temporada de «Parque sur«, Que se emitió el 23 de julio, representaba a Trump en caricatura cruda, involucrada en un asunto sexual gay con Satanás y avergonzados por sus genitales minúsculos. Las personas de la ciudad de South Park están sujetas a las frivolas demandas de Trump, que eventualmente se resuelven fuera de la corte; luego se ven obligados a producir un anuncio para el presidente, que, una vez más, pinta una parte particular de su anatomía como microscópica.

(En respuesta, la Casa Blanca de Trump emitió una declaración: «Este espectáculo no ha sido relevante durante más de 20 años y está aguantando un hilo con ideas no inspiradas en un intento desesperado de atención. El presidente Trump ha cumplido más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún espectáculo de cuarta calificación puede descarrilar la racha del presidente Trump, la racha de Hot Streak de Trump».

¿El episodio es especialmente innovador? Bueno, no, ni para «South Park», que, desde su lanzamiento en Comedy Central en el momento cultural del tamaño de Springer de 1997, ha sido alegremente asqueroso, ni para nuestro país. (Después de todo, fue el actual presidente quien hizo un cierto tipo de historia al declarar en una etapa de debate que «no tenía problema» con respecto a su virilidad). Pero también es sorprendente por su disposición a desafiar a Trump y a los propietarios corporativos de «South Park» en Paramount también. Al atreverse a aventurarse en la violación con la maldad que merece esta época, «South Park» puede no ser el mejor espectáculo en este momento, pero quizás sea el mejor espectáculo para ahora mismo.

Considere que quizás tuvo la respuesta más sorprendente a la partida de Stephen Colbert de CBS. Como Paramount (que posee CBS y Comedy Central) buscó la aprobación federal de su fusión planificada con Skydance, anunció que Colbert se soltaría, una supuesta coincidencia que golpeó a muchos como pescados. Los creadores de «South Park» Trey Parker (el director y escritor acreditado del episodio) y Matt Stone dejan claramente su desprecio por sus hermanos corporativos, en una hazaña de tiempo que se debe a que termine el episodio muy cerca del aire y que acaban de llegar a un acuerdo de transmisión para colocar «South Park» en Paramount+, que le dará el dúo de $ 1.5 billones durante los siguientes cinco años. (A diferencia de «The Late Show», que nadie concursos fue financieramente desafiante para Paramount, «South Park» es enormemente lucrativo, demasiado grande, tal vez, para silenciar).

Sin embargo, el reciente acuerdo de los creadores apenas significa que Paramount es inmune a la crítica, todo lo contrario. Los periodistas de «60 minutos» que cubren la historia de la persecución de South Park por parte del presidente se representan como aterrorizados para decir algo más que cosas positivas sobre Trump, un guiño a la capitulación de CBS News al resolver su demanda contra ella; Jesucristo mismo parece que la comunidad les insta a establecerse, citando el destino de Colbert y diciéndoles que incluso él, el Hijo de Dios, ha sido objeto de la ley de Trump.

El episodio, intrigantemente, se aleja de la fácil clasificación como arte partidista: en esto, Stone y Parker difieren de Colbert, cuyos monólogos y reservas frecuentes de funcionarios del Partido Demócrata posicionaron «The Late Show» como la voz del centro de la izquierda institucional. De hecho, la filosofía política más coherente del episodio es expresada por Cartman, la identificación de cuarto grado del programa, que está furiosa porque NPR ha sido definido … porque ahora no puede reírse de cuán inútil lo encuentra. Con la elección de Trump después de alejar la cultura de «Woke», proclama, no hay chistes que no se pueda decir.

Bueno … excepto por un tipo de broma. El episodio presenta el caso de que el único tabú en la sociedad contemporánea es la crítica de nuestro presidente, y luego vertedmente lo arrastra en términos que podría apreciar, si se aplica a alguien más. ¿En cuanto al resto de la temporada? Digamos mucho esto para Parker y Stone: una vez que se caen en un ángulo de acercamiento, son reacios a dejarlo ir. Un trailer para el próximo episodio presenta a Trump, una vez más en la cama con Satanás, así como imágenes de los personajes en una redada de hielo. Uno se imagina al menos un espectador, en Pennsylvania Avenue, furioso porque no puede cerrar este aparato.