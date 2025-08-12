Cómo Steven Spielberg cambió las escenas de acción

Durante 23 minutos, Steven Spielberg‘s «Salvando a Ryan privado«Deja que el público en los aterrizajes del Día D en Omaha Beach. Las cámaras de mano y los ángulos bajos siguen al Capitán John Miller (Tom Hanks) y su escuadrón cuando se sienten bajo un fuego intenso de los soldados alemanes. La secuencia de apertura épica establece el tono para la película y su representación brutal de la guerra, lo que lo convierte en una de las retratos más desgarradoras y realistas a los audiencias de las audiencias.

El director de fotografía de «The Creator», Oren Soffer, recuerda haber visto «salvar a Ryan privado» cuando tenía 13 años en la escuela. «Mostraron esta película a toda nuestra clase de la escuela secundaria para la historia, y estábamos aprendiendo sobre la Segunda Guerra Mundial».

Ya sea por la carnicería en la playa o ver la cara de un hombre, la violencia realista de la película fue poderosa e impactante.

Soffer habló en el Variedad 120 series de detección

«Es una gran puerta de entrada sobre este capítulo de la historia», dijo Soffer sobre «salvar a Ryan privado». «También fue una gran experiencia reveladora desde el punto de vista de la cinematografía, y dirigir para realizar y comprender el poder de las diferentes herramientas y técnicas a pesar de las imágenes traumáticas».

Soffer explica cómo Spielberg y su director de fotografía, Janusz Kaminski, realmente influyeron en la cinematografía con esa poderosa apertura. «Querían colocar a la audiencia en la playa empleando todas estas técnicas, cinematografía de mano, lentes largas, leva temblorosa y el ángulo de obturador».

La autenticidad de cómo Spielberg y Kaminski sumergieron al público en la acción cambiaría para siempre a Hollywood. Soffer acreditó a Spielberg por «allanar el camino» para películas como «The Bourne Identity» e incluso «The Creator».

La película de Gareth Edwards «The Creator» es una película de ciencia ficción futurista que representa robots de IA y humanos en conflicto. Una escena de batalla de tanques gigante fue influenciada por «salvar a Ryan privado». Soffer dijo: «La tactilidad era la clave de todo el asunto, porque era este mundo de ciencia ficción elevado. Para que se sintiera real y creíble, necesitaba que se sintiera como si estuvieras en él. Y así, todas las mismas técnicas que emplearon para sentirnos como si estuviéramos aterrizando en la playa en la Normandia. allá.»

Innumerables películas de Horror Body Horror, Slasher e incluso Action muestran implacablemente salpicaduras de sangre en las lentes de la cámara. Spielberg «hizo eso primero» en esta película, presionando a Gore para mostrar los horrores muy realistas del campo de batalla.

Elaborando sobre el estilo visual de Spielberg, Soffer explicó cómo el director abordaría las escenas sin una lista de disparos, una práctica que había comenzado en la «lista de Schindler». «Llegarían al bloqueo de los actores, y comenzarían a intuir las tomas en función de lo que estaba sucediendo. Y obtienes este estilo visual suelto, y es mucho más intuitivo y reactivo». Soffer continuó diciendo que Edwards «dirige de una manera muy similar. No sé si eso fue inspirado intencionalmente por Spielberg directamente, o si simplemente piensan de manera similar».

El uso de la desaturación por parte de Kaminski fue otra técnica que se adelantó a su tiempo. «Esta película fue fotoquímica, y esto fue antes de la calificación de color digital», dijo Soffer. «Esto crea este tipo de mundo sombrío, un poco de oscuridad, un poco de textura y arena que realmente sientes la mugre. Sientes las texturas, sientes la lluvia, sientes el barro. No es bonito».

