Cómo solicitar viajes gratuitos en MRT para los participantes del Jakarta Running Festival 2025

Jacarta – El gran entusiasmo da la bienvenida al asombro Festival de carreras de Yakarta (JRF) 2025 se siente cada vez más. Sin duda, un total de 27.300 corredores de dentro y fuera del país animarán este evento internacional de carreras que se celebrará los días 25 y 26 de octubre de 2025 en la zona del complejo deportivo Istora Gelora Bung Karno, en Yakarta.

Curiosamente, el comité y MRT Jakarta proporcionaron instalaciones especiales para los participantes en forma de acceso gratuito para viajar en MRT a través del Runners Special Lane. Este programa es válido del 23 al 26 de octubre de 2025 para viajar hacia y desde la estación Istora Mandiri, la estación más cercana al lugar principal del evento. ¡Vamos, desplázate más!

Más de 1.000 participantes de 48 países también participarán en este festival, fortaleciendo la posición de Yakarta como uno de los principales destinos para correr en el Sudeste Asiático. Las promociones y activaciones celebradas en varias grandes ciudades como Singapur y Kuala Lumpur también atrajeron la atención de la comunidad de corredores internacionales que querían probar rutas de carrera en la capital de Indonesia.

Condiciones de uso gratuito del MRT

Según el anuncio de la cuenta oficial de MRT Jakarta (@mrtjktinfo), los participantes pueden disfrutar de viajes gratis mostrando el código QR especial que se encuentra en el correo electrónico de registro de Wonderr #JRF2025.

Este QR se puede utilizar de ida a la estación Istora Mandiri y de ida a casa al recoger el Race Pack en la Race Expo del 23 al 24 de octubre de 2025 de 11:00 a 19:00 WIB.

Mientras tanto, los días 25 y 26 de octubre de 2025, los participantes podrán utilizar el código QR que se encuentra en el BIB para viajar hacia y desde la estación Istora Mandiri de 03:00 a 19:00 WIB.

MRT Jakarta también operará más temprano, a partir de las 03.00 WIB, para favorecer la fluida movilidad de los corredores.

Cómo reclamar y viajar en el MRT gratis

Para disfrutar de esta instalación, los participantes deberán seguir estos pasos:

Muestre o escanee el código QR contenido en el correo electrónico de confirmación de registro de WONDR JRF2025 al oficial de Runners Special Lane en la estación MRT de Yakarta. Primero prepare una captura de pantalla del código QR para que el proceso de verificación se ejecute rápidamente. El día de la carrera, utilice el código QR que figura en el BIB para viajar hacia y desde la estación Istora Mandiri.