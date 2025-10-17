Cómo sobrevivir a una zona de guerra’ rompió las reglas de transmisión

El regulador de medios de Gran Bretaña ofcom ha descubierto que el bbc documental “Gaza: cómo sobrevivir en una zona de guerra”violó las reglas de transmisión al engañar materialmente a las audiencias, concluyendo una investigación de meses que comenzó después de que el controvertido programa fuera retirado de BBC iPlayer en febrero.

El fallo, anunciado el viernes, encontró lo que Ofcom describió como una “violación grave” de sus reglas y requerirá que la BBC transmita una declaración de las conclusiones de Ofcom en BBC Two a las 9 pm en una fecha por confirmar.

La investigación de Ofcom encontró que el hecho de que el documental no revelara que el padre del narrador de 13 años ocupaba un puesto en la administración dirigida por Hamas constituía una violación material de las reglas que exigen que los programas factuales proporcionen al público información precisa. El narrador, Abdullah, es hijo de Ayman Alyazouri, quien fue viceministro de agricultura de Hamás.

«Significaba que la audiencia no tenía información crítica que pudiera haber sido muy relevante para su evaluación del narrador y la información que proporcionó», afirmó Ofcom en sus conclusiones.

El regulador enfatizó la gravedad de la violación y señaló que la confianza es fundamental para la relación entre las emisoras y sus audiencias, particularmente para las emisoras de servicio público como la BBC. «Este fracaso tenía el potencial de erosionar los niveles significativamente altos de confianza que las audiencias habrían depositado en un programa fáctico de la BBC sobre la guerra entre Israel y Gaza», dijo Ofcom.

