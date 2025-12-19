Cómo se ven realmente los personajes de Navi

“Avatar: Fuego y Ceniza” de James Cameron ahora se proyecta en los cines, trayendo consigo un tercer viaje deslumbrante a Pandora y docenas de impresionantes actuaciones de captura de movimiento. Puede que no reconozcas a personas como Sam Worthington, Zoe Saldaña y Kate Winslet cuando aparecen como extraterrestres Na’vi azules en la pantalla, pero cada movimiento y expresión facial les pertenece.
Como es el caso con cada estreno de “Avatar”, Cameron y su elenco han pasado una parte importante de su gira de prensa instando a los espectadores a comprender la cantidad de esfuerzo humano que se dedica a las actuaciones de Na’vi. Nada en la actuación en las películas de “Avatar” es falso, o como dijo recientemente Cameron: “No usamos [generative AI] sobre las películas de ‘Avatar’. Honramos y celebramos a los actores. No reemplazamos a los actores”.
Zoe Saldaña, quien interpreta a Neytiri en las películas de “Avatar”, dijo Más allá del ruido A principios de este año, la captura de interpretación «es la forma de actuación más empoderante» porque «nos da el crédito, la capacidad de poseer el 100% de nuestra actuación en la pantalla… La captura de interpretación significa que ‘Avatar’ no existiría si Sigourney Weaver, Sam Worthington, Stephen Lang, Kate Winslet, yo y todo el elenco no nos levantáramos y pusiéramos esos puntos en nuestras caras».
Entonces, ¿quiénes son los humanos detrás de todos los personajes Na’vi? Desplácese hacia abajo para ver un resumen completo del elenco de “Avatar: Fire and Ash”.
-
Sam Worthington como Jake Sully
Sam Worthington regresa como Jake Sully, quien debe enfrentar el dolor que separa a su familia para protegerlos contra los invasores humanos de Pandora y una nueva tribu de Na’vi, más antagónica.
«Mi trabajo en la captura de la actuación, la parte de actuación, ha sido el mismo. Es simplemente actuar con otra persona», dijo recientemente Worthington. dijo Variedad sobre hacer películas de “Avatar” durante más de una década. «La composición digital tiene muchos más matices ahora. Cada pensamiento, cada movimiento que hace mi cuerpo cuando digo la verdad ha sido protegido. «Esa fue una promesa que Jim me hizo en la primera película, y la ha cumplido. Es increíble verlo porque soy yo, 100%”.
-
Zoe Saldaña como Neytiri
Zoe Saldaña regresa al papel de Neytiri. Tras la muerte de su hijo Neteyam en “El camino del agua”, Neytiri se encuentra consumida por el dolor y vengativa contra los humanos que lo mataron. Esta rabia la pone en desacuerdo con Spider (Jack Champion), el niño humano que es el hijo adoptivo de Sully.
El ganador del Óscar ha llamado La tecnología de captura de actuaciones utilizada en las películas de “Avatar” es “la forma de actuación más poderosa”, y añade: “Nos da el crédito, la capacidad de poseer el 100 por ciento de nuestra actuación en la pantalla… Desde el tiro con arco, las artes marciales, el buceo libre, el buceo hasta el lenguaje. [James] concebido de la nada, hasta entrenar físicamente con ex gimnastas, artistas de circo y acróbatas para que aprendas a caminar como una especie humana extraterrestre… Eso somos todos nosotros, y un grupo de increíbles especialistas que hacen que nuestros personajes se sientan biónicos. Dios los bendiga. Con la tecnología que Jim crea, le da al artista el poder de propiedad total”.
-
Sigourney Weaver como Kiri
Sigourney Weaver, el ícono de “Aliens” de James Cameron, interpreta a Kiri, la hija adolescente adoptiva de Jake y Neytiri, quien durante “The Way of Water” parecía poseer poderes conectados con el centro espiritual de Pandora, Eywa. Estos poderes y la conexión de Kiri con Eywa se exploran más a fondo en “Fire and Ash” y la convierten en uno de los personajes más poderosos de la franquicia.
tejedor recientemente dijo Variedad que los temas ambientalistas de «Avatar» coinciden con sus intereses en la vida real, explicando: «Estoy muy involucrada con los océanos y el Tratado de Alta Mar. La película muestra aún más gráficamente lo que las corporaciones y los humanos están dispuestos a hacer a sus semejantes. Es muy triste, pero te educa. Estas criaturas son ciudadanos iguales de nuestro mundo. Necesitas despertar… respetar a otras especies. Este no es tu mundo. No puedes hacer lo que quieras con él».
-
Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch
El coronel Miles Quaritch de Stephen Lang está en el centro de una crisis existencial en “Fire and Ash” después de descubrir en la película anterior que Spider es su hijo biológico. La misión de Quaritch sigue siendo encarcelar a Jake Sully, pero se vuelve cada vez más complicada por el hecho de que Spider ama a Jake y lo ve como su verdadero padre. Spider es más o menos uno de los niños Sully, lo que obliga a Quaritch a formar equipo con Jake para protegerlos a todos.
-
Oona Chaplin como Varang
Oona Chaplin es la nueva incorporación importante a la franquicia “Avatar” en “Fire and Ash” como Varang, el líder de una tribu volcánica de Na’vi. El pueblo de Varang realiza regularmente incursiones contra otras tribus Na’vi para asegurar recursos después de que un volcán diezmara su hogar y los dejara amargados en Eywa. Como el fallecido productor de la franquicia Jon Landau una vez puesto: «Hay humanos buenos y hay humanos malos. Es lo mismo en el lado Na’vi. A menudo, las personas no se ven a sí mismas como malas. ¿Cuál es la causa fundamental de cómo evolucionan hacia lo que percibimos como malo? Tal vez haya otros factores de los que no somos conscientes».
Chaplin elogió la franquicia “Avatar” allá por 2018 cuando fue elegida para el papel y lo describió como «cine caballo de Troya» debido a cómo Cameron utiliza el cine de gran presupuesto «para explorar cosas que considera importantes… como nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con las personas, nuestra relación con nosotros mismos y el espíritu».
-
Dalk británico como Lo’
Britain Dalton regresa como Lo’ak, el segundo hijo de Jake y Neytiri, cuya relación con su padre es especialmente tensa tras la muerte de su hermano mayor. Lo’ak es un impetuoso, con Dalton una vez contando prensa: «Es un rebelde, una especie de tipo que se mete en problemas y, por ese motivo, mete la pata. Es un paria y está solo en el mundo». Pero la muerte de su hermano obliga a Lo’ak a madurar en medio de serios dolores de crecimiento.
-
Trinity Bliss como Tuk
La hija menor de la familia Sully es Tuk, interpretada por Trinity Jo-Li Bliss. Si bien a menudo necesita ser protegida por sus hermanos mayores en medio de varias batallas y persecuciones, Tuk “no se ve a sí misma como la más joven” y “hará cualquier cosa para proteger a su familia y a Pandora”, dijo una vez Bliss. Variedad. El coraje de Tuk influye en uno de los momentos más culminantes de “Fire and Ash”.
-
David Thewlis como Peylak
También nuevo en la franquicia “Avatar” en “Fire and Ash” es David Thewlis como Peylak, quien es el líder de Wind Traders. Esta tribu de Na’vi está vinculada al cielo y es nómada y vive en enormes caravanas voladoras que atraviesan Pandora. Los espectadores sólo reciben una introducción a Peylak y los Wind Traders en la película, aunque James Cameron ha dejado claro que esta tribu jugaría un papel más importante en “Avatar 4” si sigue adelante.
«Estarán durante todo el ciclo de 3, 4 y 5», Cameron dijo Imperio previamente. «Todavía son 100% Na’vi, pero no son específicos de un lugar, lo cual es diferente porque la mayoría de los pueblos indígenas están muy arraigados en su sentido de pertenencia a un lugar».
-
Kate Winslet como Ronal
Kate Winslet, que se reúne una vez más con Cameron después de “Titanic”, interpreta a Ronal, un buzo libre de la tribu acuática de Pandora (llamada Metkayina) y esposa del líder de la tribu Tonowari. Ronal permanece embarazada cuando comienza “Fire and Ash”.
«Ella es fuerte. Una guerrera», dijo Winslet. revista imperio sobre su personaje. “Incluso ante un grave peligro y con un bebé por nacer a bordo, ella todavía se une a su gente y lucha por lo que más ama: su familia y su hogar”.
-
Cliff Curtis como Tonowari
Cliff Curtis interpreta a Tonowari, el líder de la tribu Metkayina de Pandora que está bajo un mayor escrutinio por parte de su gente después de aceptar a la familia Sully y, como resultado, poner un objetivo en la espalda de la tribu. Las fuerzas humanas vuelven a atacar la aldea de Metkayina por diversas razones. Quaritch tiene la misión de arrestar a Jake Sully, mientras que las fuerzas más grandes de la RDA continúan cazando a las criaturas Tulkun parecidas a ballenas para obtener su plasma. Sólo porque la misión de la RDA fracasó en “El Camino del Agua” no significa que vayan a caer sin luchar en “Fuego y Ceniza”.
-
Bailey Bass como Tsireya
Bailey Bass regresa como Tsireya, un miembro de la tribu Metkayina que también es la hija de Tonowari y Ronal. Tsireya es un interés amoroso para Lo’ak y se convierte en un sistema de apoyo más emocional para él en “Fire and Ash” después de la muerte de su hermano mayor.
«Ella es fuerte, amable y creo que la gente verá la belleza interior así como la belleza exterior», dijo Bass anteriormente. Variedad. “La primera vez que me vi… ¡es hermosa!”
-
Voltear Philips ao Ao
Aonung de Filip Geljo es el hijo de Tonowari y Ronal y el hermano protector de Tsireya. Aunque inicialmente se resiste a darle la bienvenida a la familia Sully a Metkayina, Ao’nung comienza «Fire and Ash» viendo a los Sully como aliados.
-
Duane Evans Jr. como Rotxo
Duane Evans Jr. interpreta a Roxto, un joven cazador y buceador libre de Metkayina que es el mejor amigo de Ao’nung.
-
CCH Pounder como Mo’at
CCH Pounder regresa muy brevemente como Mo’at, el líder espiritual de Omaticaya y madre de Neytiri. La aldea de Omaticaya fue destruida en la película original «Avatar», lo que obligó a Mo’at y a los aldeanos Na’vi restantes a buscar refugio en las montañas voladoras.
-
Jamie halaga como Neteyam
Neteyam de Jamie Flatters es el hijo mayor de Jake y Neytiri. Murió durante la batalla culminante en “The Way of Water”, que empuja a la familia Sully a las profundidades del dolor cuando comienza “Fire and Ash”. Flatters reaparece como Neteyam varias veces en la nueva película mientras varios personajes acceden a Eywa y pueden visitar a su difunto hijo en el reino espiritual.