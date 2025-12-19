Cómo se ven realmente los personajes de Navi

“Avatar: Fuego y Ceniza” de James Cameron ahora se proyecta en los cines, trayendo consigo un tercer viaje deslumbrante a Pandora y docenas de impresionantes actuaciones de captura de movimiento. Puede que no reconozcas a personas como Sam Worthington, Zoe Saldaña y Kate Winslet cuando aparecen como extraterrestres Na’vi azules en la pantalla, pero cada movimiento y expresión facial les pertenece.

Como es el caso con cada estreno de “Avatar”, Cameron y su elenco han pasado una parte importante de su gira de prensa instando a los espectadores a comprender la cantidad de esfuerzo humano que se dedica a las actuaciones de Na’vi. Nada en la actuación en las películas de “Avatar” es falso, o como dijo recientemente Cameron: “No usamos [generative AI] sobre las películas de ‘Avatar’. Honramos y celebramos a los actores. No reemplazamos a los actores”.

Zoe Saldaña, quien interpreta a Neytiri en las películas de “Avatar”, dijo Más allá del ruido A principios de este año, la captura de interpretación «es la forma de actuación más empoderante» porque «nos da el crédito, la capacidad de poseer el 100% de nuestra actuación en la pantalla… La captura de interpretación significa que ‘Avatar’ no existiría si Sigourney Weaver, Sam Worthington, Stephen Lang, Kate Winslet, yo y todo el elenco no nos levantáramos y pusiéramos esos puntos en nuestras caras».

Entonces, ¿quiénes son los humanos detrás de todos los personajes Na’vi? Desplácese hacia abajo para ver un resumen completo del elenco de “Avatar: Fire and Ash”.