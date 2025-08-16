Cómo se unió la escena de pelea de botes de pato de ‘nadie 2

Bob OdenkirkS Hutch está de vuelta.

En «Nadie 2«, Ahora en los cines, todo lo que Hutch quiere hacer es tomar un tiempo en familia e irse de vacaciones. El padre suburbano que resulta ser un asesino sigiloso no ha estado viendo lo suficiente de su familia. Excepto que todavía debe a la mafia rusa su dinero y decide tomar un descanso de sus asesinatos diarios. So, él toma su esposa, su esposa (Connie Nielsen) y los hijos de Waterpark en la pequeña (fitificante).

Sin que él lo supiera, Plummerville es un lugar sombreado y corrupto. Está dirigido por el sheriff Abel (Colin Hanks), y el parque sirve como frente para Lendina (Sharon Stone), un notorio lavador de dinero. Cuando Hutch se mete en una pequeña pelea, las cosas se intensifican rápidamente, obligándolo a mostrarle a esta ciudad sus habilidades de lucha.

Coordinador de acrobacias Greg Rementer contado Variedad Eso desde el principio, un concepto fue cómo tomar el set de acción del autobús de la primera película y duplicar eso mientras se mantiene fiel al ambiente de verano de la secuela. «Provenía de esta experiencia infantil que Bob tuvo», dice Rementer. «Él dijo: ‘Recuerdo haber ido a estos botes de pato cuando iría a Wisconsin Dells cuando era niño'».

Inicialmente, el Rementer estaba entusiasmado con la secuencia, suponiendo que «estacionarían un bote en una pantalla azul, y pasaremos por la pelea». Estaba equivocado. Le dijeron que la escena se dispararía en un bote real en el agua. El Rementer dice: «Eso se abrió inmediatamente el doble de posibilidades, debido a la interacción, el movimiento y el ambiente».

Al reconstruir la pelea, el Rementer sabía que sería diferente de la pelea de autobuses presentada en la primera película. «Fue una acumulación que permitió que un personaje ejerciera frustraciones. La pelea de botes de pato fue lo opuesto a eso. Hutch dice: ‘Voy a contenerme'».

Al trabajar con la Compañía de Diseño de Action en 87North, el Rementer dice que se inspiró en Jackie Chan.

Otro Rementer Factor tomó en consideración fue mirar un bote. ¿Se inclinaría? ¿Qué cosas podrían ser violentas y divertidas? Explica que Talleró todo y creó un truco a saber. «Ponemos nuestras cajas y comenzamos a crear diferentes tipos de barcos, y qué herramientas hay que podríamos usar como armas, y cosas que nunca pensarías que serían armas».

El Rementer llama al primer intento de la pelea de botes de pato «una homicidia» porque tenía cosas diferentes, y era más larga «. Sin embargo, una vez que el director y los productores pudieron verlo, la pelea se redujo solo a la carne.

Y aunque las cosas están completamente demolidas, la narración de historias se mantuvo clave y momentos como cortes a los ajenos pasajeros permitieron «momentos para respirar».

En cuanto a la dedicación de Odenkirk, Remeneter dice que el actor nunca dejó de entrenar, y eso ayudó cuando se trataba de diseñar la acción. «Está entrenando todas las mañanas a las 6 am por su cuenta, en el gimnasio. Todos los días está haciendo, ya sabes, 100 pull-ups, 100 golpes en ambos lados, 100 patadas». La belleza de todo fue que Odenkirk podría «manejar secciones más largas en algunos escenarios».

Rementer concluye: «Lo que lo hace más divertido es que Bob Odenkirk puede hacerlo todo, y por eso, esas son las posibilidades ilimitadas, porque la audiencia solo va a sentarse allí. Dije: ‘Bob, debes hacerlo todo. Nadie quiere ver a nadie más, así que tú, lo que realmente voy a dar forma a tu conjunto de habilidades. Y voy a empujarte más allá de tus limitaciones de la primera. todo.