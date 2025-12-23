Cómo se juega la película sobre acoso infantil en los Estados Unidos de Trump

«A veces me alegro muchísimo de no tener que volver a ser joven nunca más».

El crítico de cine David Ehrlich breve reseña de Charlie Polinger‘s «La plaga» en Letterboxd resume sucintamente decenas de sentimientos compartidos en las redes sociales. La película, que se estrena en cines el 24 de diciembre a través de Independent Film Company, es una historia de terror poco convencional sobre un joven llamado Ben (Everett Blunck), que es nuevo en la estructura social de un campamento de waterpolo exclusivamente para niños. Otros niños, bajo la dirección de su cruel compañero Jake (Kayo Martin) y con muy poca supervisión de un adulto, alienan al tímido joven Eli (Kenny). Rasmussen) al decir que tiene la enfermedad titular, las cosas se ponen incómodas a partir de ahí.

La crueldad casual de los niños es la pieza central de la película, que ha despertado la atención de audiencias que crecieron en la misma época que Polinger. Después de dirigir un cortometraje de 2018 llamado “Sauna” con temas similares, contrajo COVID y fue puesto en cuarentena en la habitación de su infancia. Mientras estaba allí, Polinger revisó sus diarios y recordó la génesis del juego «Plague» y los recuerdos de personas en las que no había pensado en mucho tiempo.

“Me ha sorprendido cada paso del camino, incluso cuán intergeneracional y transcultural parece ser ese sentimiento de la juventud”, dice. «Tuve esa experiencia al mirar estos diarios, donde era un portal sensorial que me llevaba de vuelta a una época que realmente había enterrado. Fue muy intenso, visceral y abrumador. Creo que la película tiene ese efecto en otras personas, es como ese olor, esa vela que te devuelve a ciertos momentos de la vida. Eso te lleva a tu propio viaje, y cualquiera podría aplicar algo personal a la película. La gente viene a mí después de las proyecciones y me habla de sus experiencias, historias muy personales».

Aunque la película es una pieza de época ambientada hace unas décadas sin teléfonos móviles, se estrena en una época en la que el país está gobernado por Presidente Trumpquien frecuentemente utiliza el acoso para marcar el tono nacional. Polinger dice que aunque su película se basa en la especificidad, puede hablar en términos generales de muchos puntos de contacto culturales diferentes.

«Mi opinión sobre las películas en general es que, cuando haces algo que parece lo más honesto y personal posible, esas cosas suelen aplicarse en aspectos políticos más amplios», dice. «Creo que hay una dinámica sobre cómo funciona el acoso, pero también sobre cómo se desarrollan las jerarquías sociales y se crean mitos. ‘La Plaga’ es una especie de mito. Al principio, es claramente un juego muy tonto y una broma tonta, y no se toma muy en serio. Pero debido a que todos los demás elige tomarlo en serio, porque todos los demás lo están haciendo, comienza a convertirse en algo cada vez más real porque el colectivo lo ha hecho así.

«Jake, como cabecilla, te mirará como si estuvieras loco si no te lo tomas en serio», continúa Polinger. «Quieres encajar con Jake porque da demasiado miedo no tener su aprobación, porque es muy carismático y se une a todos los demás burlándose del marginado. Así que no quieres ser esa persona. Juegas las reglas del juego y de repente se cristalizan. Creo que ese paradigma se aplica a estructuras sociales más grandes, a cosas políticas… en general, al autoritarismo. Hay ciclos de esto a lo largo de la historia que se construyen en torno a los mismos instintos humanos que, con suerte, esta película está explorando a través de una lente más personal”.

Después de “La plaga”, Polinger adaptará una propiedad de alto perfil, dirigiendo una versión larga del cuento de Edgar Allan Poe “La máscara de la muerte roja”, protagonizada por el ganador del Oscar Mikey Madison. Polinger está emocionado de comenzar a filmar su visión única del texto clásico.

«Definitivamente está inspirado en el cuento, pero se adentra en una historia completamente nueva», dice. «Así que es una historia de comedia oscura muy rimbombante, irreverente y oscura, ambientada en este mundo medieval, ligeramente fantástico. No es una versión modernizada en absoluto. Tiene mucha energía, está ahí y es muy diferente en muchos aspectos en la superficie de ‘La peste’, pero también explora dinámicas de grupo claustrofóbicas, sólo que desde un género y un tono muy diferentes».

Mira el avance de “La plaga” a continuación.