Cómo se hizo la escena inicial de Killer Baby

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers del estreno de la serie “Eso: Bienvenido a Derry”, ahora transmitiendo en HBO Max. No pasa mucho tiempo para que “It: Welcome to Derry” recuerde al público que están de regreso en la ciudad maldita del mismo nombre de Stephen King. El primer episodio por sí solo presenta suficiente sangre, agallas y sangre para rivalizar con cualquiera de los dos. Andy Muschietti-Películas «It» dirigidas, y gran parte de eso se derrama dentro de los primeros 10 minutos. La serie de HBO comienza con un niño de 11 años llamado Mattie (Miles Ekhardt) haciendo autostop para salir de la ciudad de Maine alrededor de 1962. Lo recoge una familia: un padre con gafas (Mark MacRae), una madre embarazada (Zoë Barrett-Wood), una hija adolescente (Audrey Wellington) y un hijo juvenil (Lochlan Ray Miller). Al principio parecen seguros y amigables, pero tales descripciones siempre son motivo de precaución en Derry. Cortesía de Brooke Palmer/HBO La familia dice que se dirigen a Portland, pero al pasar continuamente por el cartel de «Bienvenido a Derry», Mattie sospecha que están conduciendo en círculos. Mientras tanto, el hijo que está pasando por una fase de deletrear palabras comienza a deletrear términos cada vez más oscuros como «secuestro», «gusanos», «cadáver» y «estrangulamiento», a petición de su madre. Las súplicas de Mattie para que se detengan caen en oídos sordos y todas las puertas están cerradas. Entonces, la madre comienza a ponerse de parto. La familia se une a su hijo en un canto eufórico de «¡FUERA! ¡FUERA!» mientras el vientre de la mujer comienza a moverse y la sangre y las tripas rezuman entre sus piernas. Pronto emerge una cabeza ensangrentada y un feto deforme es empujado al suelo del coche. Envuelto en la oscuridad debajo del tablero, el bebé emerge como un demonio de dos cabezas y alas de murciélago, volando alrededor del auto como un animal salvaje atado únicamente por el cordón umbilical aún conectado de su madre. Las cosas se calman sólo cuando toda la familia, incluido el recién nacido, hace una pausa para fijar su mirada en Mattie. Luego, el bebé se abalanza sobre Mattie mientras cortamos hacia la ventana que se rompe, presumiblemente señalando la brutal muerte del niño. Cortesía de HBO “Welcome to Derry” sirve como precuela de las dos películas de “It”: “It: Chapter One” de 2017 y “It: Chapter Two” de 2019. Narra los orígenes de Pennywise el Payaso y los encuentros de la generación anterior con la inquietante maldición de la ciudad. Al igual que sus predecesores cinematográficos, el programa crea secuencias desgarradoras con una combinación de efectos visuales modernos y prótesis de la vieja escuela. Qué son los efectos prácticos y cuáles son los digitales A veces es difícil distinguirlos, ya que se mezclan a la perfección para lograr un efecto aterrador pero visualmente espectacular. En la inauguración en frío, por ejemplo, se utilizaron un escenario sonoro LED y un modelo digital del bebé demonio, además de piernas ortopédicas para la madre y una práctica marioneta que se movía con un palo.

Para obtener más información sobre cómo “Welcome to Derry” logró la impactante secuencia, Variedad entrevistó a Daryl Sawchuk y Sean Sansom para una conversación exclusiva. Sawchuk se desempeñó como supervisor de efectos visuales de la serie, mientras que Sansom se desempeñó como jefe del departamento de prótesis después de haber trabajado anteriormente en el departamento de maquillaje en ambas películas de “It”.

¿Cómo se encontraron ambos trabajando en “Welcome to Derry”?

Sean Sansom: Para mí, fue la relación anterior con Andy y Barbara Muschietti, después de haber trabajado en las dos primeras películas y algunos proyectos más. A Andy le gusta tener su equipo unido y, debido a que el programa está en el mismo universo que las películas, quería que tuviera el mismo estilo y apariencia.

Daryl Sawchuk: Cuando Andy estaba terminando “The Flash” para Warner Bros., el supervisor de efectos visuales de esa película, John Des Jardin, es en realidad una especie de mentor mío, alguien con quien había hecho muchas películas a lo largo de los años. Cuando buscaban un supervisor de efectos visuales, John me dio una reseña realmente agradable y halagadora, y luego tuve una conversación con Andy y nos llevamos muy bien.

Dados sus respectivos títulos y departamentos, cuéntenos cómo trabajaron juntos para darle vida al programa.

Sawchuk: Mi responsabilidad desde la preproducción, pasando por la producción y hasta la posproducción fue trabajar en algunas de las vistas previas y en las primeras ideas con otros jefes de departamento, incluido Sean, para las secuencias de efectos visuales del programa. Yo estaba a cargo de estar allí en el set para asegurarme de que tuviéramos todos los pases de referencia, todo el material que necesitábamos para agregar efectos visuales más adelante y luego llevarlo a la postproducción.

sansom: Cuidé de todas las construcciones. Durante toda la preproducción, sostuve reuniones conceptuales, me reuní con otros jefes de departamento y averigüé qué íbamos a construir físicamente para el set. También estaba ayudando a Daryl con lo que necesitaba con respecto a las referencias físicas, que escanearían o usarían como base para construir su [digital] modelos alrededor. Y luego también estuve en el set para toda la filmación.

Cortesía de Brooke Palmer/HBO

Cuando ambos leen el guión del primer episodio e inmediatamente ven esta espantosa escena de parto abierto y frío, ¿qué les pasa por la mente sabiendo que requerirá muchos efectos pesados ​​y trabajo protésico?

Sawchuk: Para mí, obviamente estás sorprendido por lo que estás leyendo en la página. Dices: «Mierda. Me doy cuenta de que esto es para HBO, pero hombre, esta será una apertura realmente oscura, espantosa y cruda, y muy impactante». Luego comienzan los guiones gráficos. Andy comienza a dibujar algunos él mismo, y tiene un artista de guiones gráficos con el que trabaja, y te das cuenta de que algunos de los ángulos que pide son bastante gráficos. Comenzamos con algunas vistas previas desde el principio, solo para ayudar a bloquear las cosas en términos de acción, para que podamos entender qué ángulos necesitábamos para disparar.

Luego pudimos entregarlo y trabajar con chicos como Sean y nuestro equipo de vestuario para descubrir qué necesitábamos construir de manera práctica. Nos dimos cuenta de que realmente íbamos a por ello. Mi enfoque hacia los efectos visuales es siempre intentar conseguir la mayor cantidad de cosas prácticas posible, y fue genial que Andy y Sean sintieran lo mismo. Así que construimos muchas referencias prácticas para escanear y fotografiar al bebé que naciera, pero el equipo de Sean también construyó las piernas falsas de la mujer y la plataforma de parto. Teníamos un montón de sustancia fantástica y práctica y todo tipo de cosas que usamos como punto de partida y luego ampliamos cuando llegamos al puesto.

sansom: En cuanto al guión, al leer cualquier proyecto de Andy, inmediatamente sé que no va a ser fácil. Siempre será un desafío. Como dijo Daryl, no anticipas ver todo lo que se describe en el guión, porque crees que van a bajar un poco el tono para la televisión, pero no con Andy. Luego, están todas las complicaciones involucradas con las inyecciones, como la forma en que se realiza en un automóvil. Normalmente, está bien construir cosas, como que la actriz tenía un vientre y piernas falsos para que pudiéramos empujar al bebé desde atrás, pero ahora también está sentada en un asiento para el automóvil, y el asiento para el automóvil es parte de un automóvil de finales de los años 1950, y solo tienen dos. Entonces, tienen que hacer un asiento falso para imitar el asiento del automóvil. El departamento de arte se involucra y es un esfuerzo de grupo grande. Todo esto surge de las reuniones conceptuales, donde intentamos descubrir quién se ocupará de qué y cuál es el crossover. Por supuesto, tenemos muchos cruces con el equipo de Daryl para las criaturas y todo eso. Andy también quería un bebé práctico, así que construimos un bebé.

Cortesía de HBO

¿Cómo usaste el práctico bebé? ¿Está en alguna de las tomas finales o fue solo una referencia?

sansom: Teníamos dos de ellos. Hicimos uno que era para que Daryl lo usara como referencia, que tenía los brazos y las alas extendidos, y lo pusimos en un palo para volar de una persona a otra y por todo el interior del auto. Pero también teníamos uno que estaba todo doblado en posición fetal, y ese en realidad fue sacado del vientre y usado para el comienzo de esa escena.

¿Cómo hiciste las piernas y el vientre para las inyecciones de parto?

sansom: Es como el viejo truco del mago con el cuerpo cortado por la mitad. En realidad, la actriz estaba arrodillada. Sus brazos, sus hombros, su cabeza y su cuello sobresalían del asiento del automóvil, y luego teníamos un cuerpo falso completo desde la clavícula hacia abajo, con varillas que atravesaban las plantas de los pies, a través del agujero en el piso del automóvil para que pudiéramos manipular las piernas desde abajo.

Sawchuk: Creo que Sean también está subestimando un poco las limitaciones del espacio físico. Filmamos esto en una pared volumétrica, por lo que teníamos luz interactiva. Podríamos haber hecho esto en un banco sin asiento y tal vez solo con un tablero, y Sean probablemente habría tenido mucho más espacio para moverse y hacer todo su manejo de títeres. Y él habría estado en cada toma y habríamos tenido que eliminarlo. Tal como están las cosas, creo que tal vez hubo una toma en la que tuvimos que quitar un brazo o algo así, pero como queríamos usar la pared de volumen para fines de iluminación, intentamos mantener el auto en un estado lo más fijo posible. Las puertas estaban cerradas todo el tiempo, por lo que Sean tenía que entrar por detrás o por debajo del asiento. Tuvimos que encontrar una manera para que él pudiera pasar de esa manera, pero eso permitió que esas primeras tomas en las que sale el bebé fueran completamente prácticas. Agregamos algo de sangre y agallas adicionales a la escena, pero el bebé que sale es todo Sean. Era una iluminación real, una sustancia viscosa y viscosa y todo eso. Y se ve genial, una especie de homenaje al terror de la vieja escuela y las técnicas tradicionales, con los beneficios de alguna tecnología nueva.

¿Cómo fue el uso del títere en el set con los actores?

Sawchuk: El equipo de Sean es fantástico. Siempre estamos buscando referencias de iluminación reales y él construyó un bebé. No recuerdo si habíamos diseñado algo o tal vez le habíamos proporcionado una escultura en 3D que luego tomó, hizo un molde e hizo toda la pintura y todo eso, pero teníamos algo que era excelente como referencia de iluminación, para que pudiéramos ver cómo la luz interactuaba con él. Hacíamos de títere a la criatura sobre un palo a lo largo de la escena. Veríamos cómo la luz cambiaba a medida que viajaba desde el frente hacia la parte trasera del auto. A veces también era bueno como referencia para los actores. De hecho, obtendríamos una reacción real. Haríamos una toma de ensayo y Andy también se sumergiría allí. Si tuviéramos que aplastar algo contra la cara de uno de los actores, podríamos usar este bebé en un palo para hacerlo. Creo que también teníamos algunas partes más suaves y pequeñas, como la cabeza, para la interactividad. Le dio a Andy la oportunidad de dirigir una actuación real de los actores, para que respondieran a algo real. Simplemente ayuda a lograr una actuación más creíble.

sansom: A Andy le ocurrió un artista conceptual con todas estas ideas que se adaptan a su estilo. Él mismo también diseñará muchas cosas. Lo dibujará en las reuniones conceptuales en la pizarra para explicar lo que está buscando, lo cual es genial para nosotros. Él proporcionó algunos de estos diseños conceptuales, que luego usé para esculpir al bebé y la cabeza.

¿Cómo fue trabajar con un elenco tan joven en este primer episodio y a lo largo de la serie?

Sawchuk: Siempre es interesante trabajar con niños. Algunos niños actores han tenido más experiencia que otros. Trabajé con Matilda Lawlor hace siete años, y esa fue la primera vez que trabajó con títeres y sosteniendo objetos grises y sofocantes que luego fueron reemplazados por CGI. Entonces ella tuvo algo de experiencia, lo cual fue realmente bueno, pero no todos la tuvieron. Así que creo que es otra razón por la que es genial tener algunas referencias prácticas y escenas del equipo de Sean, para que puedan entender «Eso es a lo que tengo que reaccionar» y encuentren la diversión en todo ello.

sansom: Sí, los niños son geniales. Se parecía mucho a «It: Capítulo 1». Los niños se involucran mucho porque están lidiando con fantasías y es como Halloween todos los días en el set cuando se enfrentan a criaturas, sangre y sustancia pegajosa. Se lo están pasando genial.

Por último, ¿qué hay en el programa que la gente podría suponer que es un efecto digital, pero que en realidad es práctico, o viceversa?

Sawchuk: Bueno, ahí está la apertura. Creo que todo el mundo asume que las cosas son principalmente digitales hoy en día, pero esto fue realmente un homenaje al fantástico maquillaje y efectos protésicos anteriores y realmente intentamos preservar eso y simplemente agregarlo.

sansom: Es complicado, porque casi todo lo que hemos hecho en el programa es un crossover, donde ambos estamos involucrados en la escena. Hay un poco de práctico y un poco de digital. Es difícil saberlo. Ni siquiera estoy seguro de poder decir quién hizo qué; al menos, no en el primer episodio.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.