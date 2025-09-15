Cómo se excluyeron las directores de dirigir los éxitos de taquilla de verano

Las películas de los directores masculinos gobernaron el Taquillas este verano. El cuadro de cascos solo para niños incluyó a Gareth Edwards («Jurassic World: Rebirth»), James Gunn («Superhombre«), Joseph Kosinski («F1«), Y Len Wiseman (» Ballerina «). Mientras que las mujeres dirigieron algunas películas presupuestarias más pequeñas, como» Freakier Friday «(Nisha Ganatra) y»Materialista«(Celine Song), una vez más, Hollywood otorgó los conciertos de dirección de más alto perfil con los presupuestos más grandes y, por lo tanto, los mayores brutos en general, a los hombres.

Al escribir para The New Yorker sobre la escasez de películas de gran presupuesto con directores de mujeres en 2015, el crítico de cine Richard Roeper predijo: «Los principales visionarios independientes de hoy son los autores reconocidos de mañana». Continuó sugiriendo que directores independientes como Miranda July, Sophia Takal, Amy Seimetz y otros imitarían las carreras profesionales de sus homólogos masculinos, pasando de características independientes a películas de gran presupuesto. Si bien Roeper reconoció que existían desigualdades de género, las minimizó, planteando que las grandes películas de franquicias no eran importantes, ya que no eran «las películas en las que los actores claman a aparecer, y no son películas en las que los actores construyen carreras, no son películas que, en su mayor parte, viven en la historia de la historia».

Si bien estas películas pueden o no vivir en la historia, con frecuencia son el boleto para carreras de alto perfil y empleo constante. Dominaron los multiplexes entonces y continúan comandando la taquilla hoy. Sin embargo, una mirada a cualquiera de las listas actuales de películas más taquilleras revela que están muy pesados ​​con las películas de franquicias Roeperer fue tan rápida de descartar, y casi todos son dirigidos por hombres. Con excepciones como Great Gerwig y pocos otros preciosos en los últimos años, las mujeres aún no están obteniendo conciertos sobre películas de gran presupuesto que disfrutan de presupuestos masivos de marketing y publicidad capaces de construir mercados que las ayuden a terminar en listas de mayor recaudación.

Echa un vistazo a cualquier lista de las películas más taquilleras de 2025 y lee las primeras cinco a 10 películas. Todos tienen directores masculinos. Para llegar a las cinco o 10 directores femeninas, vea qué tan lejos debe llegar la lista. ¿Más de 30 películas? 40 películas? El ejercicio es la apertura de los ojos.

Los números proporcionados por dos estudios cuentan la historia de un negocio cinematográfico de dos niveles. Las mujeres comprendían el 32% de los directores que trabajan en las características narrativas producidas por el país e independientemente en 2024-25, según el último informe de las mujeres independientes. Estas son características de presupuesto más bajo que proyectan y transmiten en festivales de cine. En contraste, las mujeres representaron solo el 11% de las directores que trabajan en las 100 mejores películas de recaudación nacional en 2024, según las de este año. Estudio de techo celuloide.

Una década después de que Roeper sugirió que muchas de las mujeres que trabajan en películas independientes eventualmente aumentarían en posiciones en películas de gran presupuesto, no se ha producido un movimiento tan generalizado. Los mecanismos que han catapultado a los hombres en las posiciones de alojamiento buscadas en las características más grandes de Hollywood no se han materializado de la misma manera para las mujeres.

Las mujeres siguen siendo un grupo laboral subutilizado para características de gran presupuesto. Las comparaciones de otros roles clave detrás de escena revelan brechas similares. Un poco más del doble de mujeres trabajan que las escritoras de características narrativas independientes (33%) que en las características de gran presupuesto (16%). Más del doble de mujeres trabajan que las cinematógrafas en características independientes como en películas de gran presupuesto (13% frente a 5%).

Hace aproximadamente una década, la EEOC visitó a Hollywood para investigar la discriminación de los principales estudios de cine con respecto a las mujeres directores de cine. La Comisión encontró a los estudios culpables de discriminación, pero no se tomaron medidas conocidas. Los cerdos volarán antes de que la EEOC regrese para realizar otra investigación, aunque cualquier esfuerzo actual probablemente convertiría las acusaciones de sesgo en su cabeza y consideraría cómo los hombres han sido desfavorecidos sistemáticamente, condenadas estadísticas de empleo.

El registro histórico muestra que podrían pasar años, incluso las generaciones, incluso antes de que un número significativo de mujeres directores de cine hagan el tipo de salto que Roeper describió hace una década. Es una realidad que es casi imposible de comprender. Considere esto. En 1999, la organización activista The Guerrilla Girls creó una campaña de concientización pública que invita a la reflexión en festivales de cine y en vallas publicitarias en Los Ángeles que declararon sucintamente: «El Senado de los Estados Unidos es más progresivo que Hollywood», seguido de dos estadísticas sombrías: «Las senadoras: 9%, directores: 4%». El porcentaje de directores femeninas se tomó del informe anual de techo de celuloide para las 100 mejores películas que recompensan.

Si el grupo creara la campaña hoy, casi tres décadas después, las cifras reflejarían una realidad similar. El Senado de los Estados Unidos es aún Más progresivo que Hollywood. Senadoras: 26%, directores femeninas, 11%. También podrían agregar que las mujeres están mejor representadas en la casa de los Estados Unidos (29%) y como gobernadores (28%). Incluso el programa de astronautas de la NASA superan a Hollywood, ya que las mujeres han comprendido el 17% de los candidatos desde el inicio del programa. Entonces, ¿una mujer tiene una mejor oportunidad de ser disparado en el espacio que plantar sus pies firmemente en el set de una característica de la tienda financiada por un importante estudio de cine? Como dije, es casi imposible comprender.

La Dra. Martha M. Lauzen es la fundadora y directora ejecutiva del Centro para el Estudio de Mujeres en Televisión y Cine de la Universidad Estatal de San Diego y autora de numerosos estudios sobre la representación de mujeres en pantalla y empleo detrás de escena en televisión y cine.