Cómo Robert Redford transformó películas independientes con Sundance

«Esta imagen glamorosa puede ser una discapacidad real» Robert Redford le dijo al New York Times en 1974. «La imagen es una mierda».

Fue una admisión abrasadora para una de las estrellas de cine más populares del planeta. Después de todo, la sorprendente aspecto y el magnetismo de Redford se habían convertido en «Butch Cassidy y The Sundance Kid» y «The Way We Were» en los éxitos de taquilla, pero también habían llevado a los críticos a descartarlo como otra cara bonita.

«Era un artista atrapado en este cuerpo increíblemente guapo», dice Phil Alden Robinson, quien dirigió Redford en las «zapatillas» de 1992. «Puede ser difícil ser tomado en serio cuando eres tan atractivo».

Redford, quien murió el 16 de septiembre A la edad de 89 años, no se permitió ser definido por Hollywood. En cambio, subvirtió su personalidad de limpieza chirriante en películas como «The Candidate», «Downhill Racer» y «Todos los hombres del presidente», que se veía críticamente a los medios de comunicación, las celebridades y la política. En la década de 1970, cuando Redford estaba en su más banco, no estaba interesado en hacer placeres de multitudes populistas. En cambio, quería sostener un espejo en Estados Unidos en un momento en que sus instituciones se estaban desmoronando.

Comenzando en los años 80, Redford aprovechó su estrellato para dirigir con sensibilidad películas como «A River Runs Through It», «Quiz Show» y el mejor «gente común» ganadora de una imagen, lo que demuestra que era un talento formidable detrás de la cámara, así como frente a ella. Era una plantilla de carrera que los actores como Jodie Foster, George Clooney y Bradley Cooper seguirían mientras se convirtieron en directores por derecho propio.

«Era muy bueno con los actores», dice Michael Barker, presidente de Sony Pictures Classics, que lanzó «The Company You Keep» de Redford. «Esas escenas en ‘Quiz Show’ entre Paul Scofield y Ralph Fiennes o el momento en ‘People Ordinary’ con Donald Sutherland en la mesa del comedor son algunos de sus mejores momentos en la pantalla».

Sin embargo, Redford esperaba que su mayor legado no fuera las películas en las que protagonizó o dirigió, sino el festival de cine que estableció en las montañas de Utah. Sundance, que Redford fundó en 1978, tenía la intención de servir como un escaparate para los artistas emergentes.

«Ayudó a tantas voces nuevas a obtener su gran descanso», dice John SlossEl veterano agente y gerente. «Y no fue solo autores. Sundance fue la plataforma de lanzamiento para muchos directores de cine Marvel y Tentpole».

La lista de cineastas que tuvieron su primer pincel con éxito en Sundance es quién es quién de los directores más influyentes de las últimas cinco décadas. Desde Ava Duvernay («Medio de la nada») hasta Steven Soderbergh («Sexo, mentiras y video»), Quentin Tarantino («Reservoir Dogs») a Ryan Coogler («Fruitvale Station»), tantas carreras distinguidas trazan sus orígenes a Park City.

«El negocio del cine se vería mucho más pálido y menos vibrante sin Robert Redford», dice Anthony Bregman, productor de «Suficiente dicho» y «Eternal Sunshine of the Spotless Mind». «No estoy seguro de que haya otra persona que tuviera un mayor impacto en esta forma de arte».

A través del Instituto Sundance, la organización sin fines de lucro también ayudó a los directores a ajustar los guiones y pulir sus películas, conectándolas con talento establecido que sirvió como mentores. A Redford le encantaba pasar parte de su verano en el Instituto, dando comentarios a estos cineastas, y lo odiaba cuando filmaba un proyecto y no podía asistir. Su consejo podría ser granular.

«Entró en mi sala de edición por primera vez y se sentó conmigo», recuerda Chris Eyre, director de «señales de humo». «Comenzó a tomar notas sobre mi trabajo que había hecho en los laboratorios. Él dijo: ‘Puedes hacer esto y cortar aquí’. Me dio diferentes perspectivas y opciones «.

Y se enorgulleció de los logros de los artistas que llegaron a través de Sundance y sus laboratorios. Victor Nuñez recuerda que Redford se apresuró a encontrarse con él en el escenario en la ceremonia de premiación del festival en 1993 cuando su película, «Ruby in Paradise», ganó el premio del Gran Jurado.

«Me agarró de la mano, y siguió sacudiéndola y simplemente diciendo lo contento que estaba», dice Nuñez. «Mi sensación era que Redford siempre tuvo esta ambición muy central y muy práctica. ¿Cómo podemos hacer que estas voces tengan la oportunidad de hacer películas en Hollywood?»

Debido a la reputación de Sundance de fomentar el talento fresco, Hollywood rápidamente llegó a llamar, y pronto el público convencional comenzó a adoptar las películas que se estrenaron en el festival. A finales de los 90 y primeros aughts, las películas independientes ya no se consignaban a las casas de arte. En cambio, las películas de Sundance como «Little Miss Sunshine», «The Full Monty» y «The Blair Witch Project» fueron Hits certificables que aprovechó al zeitgeist. Pero Redford instó al personal a no ser influenciado por las tendencias populares.

«Siempre nos animaría a ser valientes y asumir riesgos», recuerda John Cooper, el ex director del Festival de cine de Sundance. «No quería que fueramos influenciados por fuerzas externas».

Durante años, Redford fue una presencia constante en Park City, apareciendo en estrenos y desayunos con cineastas. Christine VachonEl productor de «Carol» y «Velvet Goldmine» recuerda haber corrido a Redford mientras camina por la calle principal de la ciudad en 2001.

«Un auto se detuvo a mi lado, y Redford estaba en el auto, y comenzó a decir: ‘Christine, Christine, yo solo la pulgada. Acabo de ver, la pulgada. Me encantó'», dice Vachon. «Y pensé, ‘¿De qué demonios está hablando?’ Y dije: ‘Oh, gracias’. Y, por supuesto, lo que quiso decir era ‘Hedwig y la pulgada enojada’. Simplemente trajo eso al final del día, se trata de las películas «.

Redford podría ser un jefe exigente. Le dio a los programadores autonomía en términos de las películas que seleccionaron, pero quería firmar todo el arte clave del festival y los materiales promocionales. En las reuniones era conocido por hacer preguntas penetrantes e ideas desafiantes. También se preocupaba profundamente por las personas que trabajaban en la organización. Cooper se retiró de Sundance en 2020, aproximadamente al mismo tiempo que Redford se alejó del festival que había creado. Él recuerda haber recibido una llamada de su antiguo jefe de la nada.

«Me dijo: ‘Extraño trabajar contigo y quiero que sepas que eres mi amigo'», dice Cooper. «No sé si estaba mirando hacia atrás en su vida y contactando a las personas que habían significado algo para él, pero se sintió bien. Era como si hubiéramos cerrado el círculo. Y recuerdo que tiraba de mi camioneta hacia el costado de la carretera y simplemente lloraba».

Jazz tangcay