Cómo Riz Ahmed reinventó a ‘Hamlet’ como un thriller contemporáneo

Arroz ahmed Thinks Shakespearean Scholars no entiende lo que hace que Hamlet funcione. El príncipe danés, él

dice, no está al borde del suicidio en su soliloquio «ser o no ser», está tratando de manejar.

«No es ‘¿Debería terminarlo todo?'», Dice Ahmed, quien habla las líneas icónicas en una nueva «aldea» que debutó en el Festival de cine de Telluride y se detendrá en el Festival de Cine de Toronto. «Se trata de ‘¿Estamos dispuestos a vivir bajo injusticia? ¿Luchas o te rindes?'»

Tampoco Ahmed acepta la representación habitual de Hamlet como un hombre plagado de indecisión. En pantalla,

Su aldea es una bola enrollada de indignación esperando el momento adecuado para vengar a su padre. «Es continuamente activo», dice Ahmed. «Está investigando, estrategias, reuniendo evidencia mientras se psique a sí mismo para hacer lo impensable».

Esta adaptación de «Hamlet» se rompe con la tradición de otras maneras, moviendo su escenario a contemporáneo

Londres e intercambiando una corte real por McMansions poblados por un grupo de magnates del sur de Asia, sus familias y sus subordinados. También recae en el texto, eliminando los personajes (¡despedida, horatio!) Y escenas para que el enfoque esté firmemente en su protagonista torturado.

«Descubrimos cualquier cosa que no aumentara la subjetividad de la experiencia», dice Ahmed. «Mantuvimos todas las partes que nos llevaron a la mente de Hamlet y les damos a los espectadores una idea de lo que siente».

Pero su mirada abrasadora al poder y la corrupción permanece intacta, y es aún más relevante a medida que el mundo se inclina hacia la cleptocracia.

«Solía ​​haber reglas tácitas», dice el director Aneil Karia. «Pero ahora la gente ni siquiera lo intenta

para ocultar su criminalidad. El suelo está cambiando bajo los pies de Hamlet. Y como tanta gente en estos días, se ha rebelado en lo que está sucediendo, pero se siente impotente para cambiarlo «.

Ahmed se enamoró por primera vez de «Hamlet» cuando era adolescente cuando su profesor de inglés, el Sr. Roslad, sugirió que leyera la obra.

«Fue un momento en que sentí que realmente no pertenecía», dice Ahmed. «Y como tanta gente durante tanto tiempo, me encontré en esa obra. Vi a un personaje que también sintió que no encajaba».

Incluso después de que Ahmed creció y encontró éxito, protagonizando éxitos de taquilla como «Rogue One: A Star Wars Story» y ganando una nominación al Oscar por «Sound of Metal», siguió soñando con poner su huella en el Príncipe Moody. Trabajó durante casi una década en el guión, buscando el socio creativo perfecto. Finalmente, lo encontró en Karia, quien dirigió a Ahmed en el cortometraje ganador del Oscar, «The Long Goodbye». Esa película se basó en el álbum de hip-hop de Ahmed del mismo nombre, y sintió que Karia tenía una capacidad única para traducir la poesía en acción.

«Queremos democratizar a Shakespeare y no hacerlo algo contundente y distante», dice Ahmed. «Y Aneil entendió cómo hacer que se sintiera vivido, urgente y contemporáneo, y que ese thriller de acción se sienta».

Sí, lo leíste bien. La extensa opus de cuatro horas de Shakespeare ha sido adelgazada en algo de la mitad de esa longitud y mucho más cinética. Eso incluye el discurso «ser o no ser», que es pronunciado por Hamlet mientras conduce un automóvil a velocidad vertiginosa, desviando el tráfico.

«La pregunta siempre fue: ‘¿Cómo puede este discurso sentirse vivo y visceral?'», Dice Karia. «Y la respuesta fue tenerlo al volante de un automóvil a toda velocidad en dirección a un camión».