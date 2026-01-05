Como resultado del desastre, la inflación de Aceh se convierte en la más alta de Indonesia

Jacarta – Desarrollo inflación A finales de año volvió a ser motivo de preocupación debido al aumento de la actividad económica y a las interrupciones en la distribución en varias regiones. Oficina Central de Estadísticas (BPS) señaló que las presiones sobre los precios se producirán de manera uniforme en todas las provincias en diciembre de 2025, con diferentes variaciones en las tasas de inflación entre regiones.

El diputado de Estadísticas de Distribución y Servicios del BPS, Pudji Ismartini, dijo que en diciembre de 2025 habrá una inflación del 0,64 por ciento mensual o mes a mes o habrá un aumento en el índice de precios al consumidor o IPC de 109,22 en noviembre de 2025 a 109,92 en diciembre de 2025.

«En términos interanuales y en lo que va del año, la inflación nacional se registró en 2,92 por ciento», dijo en una conferencia de prensa el lunes 5 de enero de 2026.

El grupo de gasto en alimentos, bebidas y tabaco es el que más contribuye a la inflación mensual. «El grupo de gastos que contribuye a la mayor inflación mensual es el de alimentos, bebidas y tabaco, con una inflación del 1,66 por ciento y una contribución a la inflación del 0,48 por ciento».

Adjunto de Estadísticas de Distribución y Servicios del BPS, Pudji Ismartini

Los productos básicos dominantes que impulsan la inflación en este grupo incluyen la pimienta de cayena, la carne de pollo de pura raza, las chalotas, el pescado fresco y los huevos de gallina de pura raza.

BPS también señaló que todas las provincias experimentaron inflación mensual en diciembre de 2025. La inflación más alta se produjo en Aceh.

«La inflación más alta se produjo en Aceh, es decir, un 3,60 por ciento», dijo Pudji. Mientras tanto, la inflación más baja se registró en el norte de Molucas, con un 0,05 por ciento.

En una revisión especial, BPS señaló que Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental experimentaron inflación en diciembre de 2025 después de experimentar previamente deflación en noviembre de 2025. Estas tres provincias se incluyeron en el grupo de regiones con las tasas de inflación más altas.

BPS dijo que el aumento de precios en estas áreas fue provocado por el impacto del desastre hidrometeorológico de finales de noviembre de 2025 que afectó la disponibilidad y distribución de productos alimenticios.

En Aceh, la inflación fue impulsada principalmente por el aumento de los precios del arroz. Mientras tanto, la inflación en el norte de Sumatra está impulsada por la pimienta de cayena y en el oeste por las chalotas.

En general, el grupo de alimentos, bebidas y tabaco es el que más contribuye a la inflación en las tres provincias.

Anualmente, BPS registra que todas las provincias experimentaron inflación en diciembre de 2025. «La distribución de la inflación anual por región, anualmente podemos ver que todas las provincias experimentaron inflación y la inflación más alta ocurrió en Aceh, es decir, 6,71 por ciento», dijo Pudji.