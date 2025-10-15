Como resultado de la transmisión de Trans7, el PDIP dijo que pidió a los internados islámicos que transmitieran sus aspiraciones de manera pacífica.

Jacarta – Presidente del PDI Perjuangan DPP (PDIP), Said Abdullah habló sobre la transmisión del programa Xpose Trans7 lo cual se considera insultante internado al kiai. Said apoya plenamente los pasos de PBNU para procesar la ley.

Evalúa la presentación del programa XPose Trans7 para plantear calumnia hacia los kiai y los internados islámicos.

«Apoya las medidas del PBNU para emprender acciones legales contra las partes que llevan a cabo acoso y transmisiones que causan calumnias contra los kiai y los internados islámicos», dijo Said en su declaración del miércoles 15 de octubre de 2025.

Said también pidió a la Comisión de Radiodifusión (KPI) que sea más anticipatoria con respecto a la aparición de programas con contenido SARA, programas difamatorios y negativos entre grupos. Así como realizar la aplicación de la ley de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Radiodifusión.

«Pedimos a todas las partes que no viralicen más las transmisiones que insultan a los kiai y a los internados islámicos a través de las redes sociales porque esto ampliará aún más la distribución de transmisiones negativas», dijo.

Said también brindó pleno apoyo a todos los administradores y estudiantes de internados islámicos para expresar sus aspiraciones. Sin embargo, continuó, la transmisión de aspiraciones debe realizarse de forma pacífica.

«Apoyamos a los administradores de los internados islámicos y a los estudiantes de los internados islámicos para que transmitan sus aspiraciones a todas las partes involucradas en la transmisión Xpose Uncensored en Trans7 de manera pacífica, y mostramos la moralidad de la educación en los internados islámicos», dijo.

Ilustración de estudiantes del internado islámico de Lirboyo

También espera que todos los responsables de los medios de comunicación y las cadenas de televisión sean más cuidadosos a la hora de presentar programas con contenidos educativos.

«Pedimos a todos los gestores de medios, especialmente a las cadenas de televisión, que prioricen programas que tengan contenido educativo y no sólo programas y ratings, pero que no son educativos, e incluso tienen el potencial de dividir, oler a SARA y causar calumnias», concluyó.