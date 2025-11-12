Cómo renunció Tim Davie por su peor escándalo

En abril de 2024 David Davidel bbc El director general, que dimitió el domingo, se enfrentaba a otra crisis más en la emisora ​​nacional del Reino Unido. Su principal presentador de noticias, Huw Edwards, acababa de dimitir en desgracia tras una suspensión de 10 meses después de que se supo que había pagado a un adolescente por fotografías sexualmente explícitas. Lo que pocas personas, aparte de Davie, sabían en ese momento era que Edwards había sido arrestado y estaba enfrentando prisión por un delito no relacionado y aún más grave: acceder a fotografías de niños pequeños que sufren abuso sexual. De hecho, Davie había sido informado del arresto de Edwards seis meses antes y aún así Continuó pagando el salario de 631.000 dólares del presentador de noticias. durante la suspensión de Edwards e incluso mientras esperaba el juicio. (Edwards, quien se declaró culpable, fue sentenciado a una sentencia suspendida de seis meses y un programa de tratamiento de delincuentes sexuales en septiembre de 2024).

Exactamente una semana después de la renuncia de Edwards – y con la noticia de su arresto aún conocida sólo por un puñado de altos ejecutivos de la BBC – Davie se tomó un tiempo de su apretada agenda para asistir a una exhibición de World Service, el brazo internacional de la BBC, donde no dio ningún indicio de que algo estuviera mal. En su discurso en el evento, celebrado en la sede de la BBC en Londres, Davie señaló que 2024 fue un año electoral en muchos países y que “la información libre y justa nunca ha sido más esencial”. También destacó la labor del Servicio Mundial Equipo árabe de la BBCa quien se le había dado un lugar de honor en la segunda fila, justo detrás de Davie, para recibir un elogio especial. «Es absolutamente fabuloso tenerlos en nuestra presencia», les dijo el director general.

Mirando hacia atrás, tal vez sea irónico que no fuera Edwards –cuyo arresto provocó un torrente de furia cuando finalmente se hizo público tres meses después– lo que llevó a la caída de Davie, sino los propios “informes libres y justos” de la BBC. Davie, junto con su jefa de noticias, Deborah Turness, renunció esta semana tras la filtración de un informe interno condenatorio que revelaba que uno de los principales programas de actualidad de la emisora ​​había manipulado imágenes del discurso del presidente Trump antes de la insurrección del Capitolio. El informe de 21 páginas, escrito por Michael Prescott, asesor de la Junta de Normas y Directrices Externas de la BBC, también planteó preguntas preocupantes sobre la imparcialidad del idioma árabe de la BBC, entre una serie de otras cuestiones.

Desde que asumió el puesto más alto en septiembre de 2020, el ex ejecutivo de marketing Davie se había ganado el apodo de “Teflon Tim” por lograr resistir a pesar de crisis tras crisis: no solo múltiples escándalos de abuso y acoso sexual (así como Edwards tanto marca russell y ex DJ Tim Westwood han sido acusados ​​de delitos durante el mandato de Davie, mientras que el presentador de “Masterchef” Gregg Wallace fue despedido después de haber sido acusado de “comportamiento sexual inapropiado” y ahora está demandando a la BBC), pero también de una serie de acusaciones de intimidación en sus programas más destacados, incluidos “Strictly Come Dancing” (donde también se inició una investigación sobre “uso de drogas”) y “BBC Breakfast”. También ha sufrido una serie de reveses editoriales, como la emisión de un documental sobre Gaza que no revelaba quién era el narrador. el hijo de un alto funcionario de Hamásla transmisión sin filtros de retórica antisemita en Glastonbury y uno de sus Los principales presentadores de fútbol incumplen repetidamente las pautas de las redes sociales.incluyendo compartir una historia de Instagram sobre «sionistas» que contenía un emoji de rata.

Apenas unos días después de que el informe de Prescott se filtrara a un periódico británico, estalló otro escándalo después de que la emisora ​​determinara que la presentadora de noticias Maxine Croxall había violado las reglas de imparcialidad al cambiar una señal automática de «personas embarazadas» a «mujeres» durante un segmento en vivo. “Es una locura que [only] Se deberían aceptar 20 quejas”, dijo un miembro del personal de BBC News. Variedad del incidente de Croxall. (Por el contrario, diez días después de los ataques de Hamás contra Israel en 2023, la BBC dijo que había recibido 1.500 quejas sobre su cobertura).

Para entonces, sin embargo, Davie ya tenía la escritura en la pared. Prescott, un periodista experimentado que había asesorado a la emisora ​​durante tres años antes de dimitir en junio, envió su informe a toda la junta directiva de la BBC en septiembre después de una creciente preocupación por lo que describió como “problemas graves y sistémicos” dentro de la organización que alguna vez fue tan confiable que fue apodada “tía”. La revelación más dañina fue que el programa de actualidad Panorama había unido perfectamente dos líneas diferentes en el discurso de Trump del 6 de enero que fueron pronunciadas con 55 minutos de diferencia, alterando significativamente su significado (el programa fue producido por una productora externa, October Films Ltd, en colaboración con la BBC). Muchos creen que fue la amenaza de Trump emprende acciones legales Eso finalmente llevó a Davie a dimitir. «Cuando el líder del mundo libre amenaza con demandarte por mil millones de dólares, realmente no puedes quedarte», dijo un empleado actual de la BBC, que pidió el anonimato. Variedad.

Si bien la edición de Trump sin duda ha causado más ruido, Prescott citó lo que consideraba una serie de “cuestiones sistémicas preocupantes” en la cobertura de temas candentes, incluida la ideología de género y la guerra entre Israel y Gaza, como la plataforma de un colaborador antisemita (que tuiteó que los judíos son “diablos de los hipócritas”) más de 550 veces en un período de 18 meses, incluso después de que sus tuits llamaran la atención de los editores. Según The Daily Telegraph, que reveló por primera vez la existencia del informe, en los últimos dos años la BBC en árabe ha tenido que hacer 215 correcciones y aclaraciones a sus informes sobre la guerra entre Israel y Gaza, lo que representa aproximadamente dos correcciones por semana. Un ejemplo mencionado en el informe fue una historia publicada días antes de la exhibición del Servicio Mundial, que parecía acusar a las fuerzas israelíes de arrojar personas en fosas comunes en el hospital Al Nasser de Gaza basándose en una sola fuente afiliada a Hamás, a pesar de que “los mismos periodistas” habían informado meses antes que los palestinos estaban cavando esas tumbas para pacientes fallecidos.

«La imparcialidad no es tan difícil: uno se atiene a los hechos, no toma partido, no oculta cosas y deja sus creencias personales en casa», dice un periodista actual de la BBC. Variedad mientras que otro, que también habló bajo condición de anonimato, dijo que había una guerra cultural invisible dentro de la sala de redacción. «Existe una especie de cultura de la cancelación. No es abierta, pero hay que guardar silencio», dijo el segundo periodista. Aunque personalmente no se habían topado con violaciones de imparcialidad tan “atroces” como el documental Panorama, describieron haber presenciado un suave masaje de historias para llegar a un resultado predeterminado. «Los editores guiarán al periodista sobre cómo quieren que se cuente una historia. Luego, cuando los periodistas terminen su artículo, vendrán y echarán un vistazo. Y si no refleja lo que el editor quiere reflejar, ya sabes, eso cambiará».

Es por eso que sigue existiendo una sensación de inquietud entre el personal porque la renuncia de Davie es meramente performativa y la BBC todavía no está abordando la raíz de los problemas planteados en el informe. «Ambos [Davie and Turness] Logré dimitir sin admitir realmente nada”, dijo el segundo periodista de la BBC. VariedadLa emisora ​​añadió: «Harán cualquier cosa para apaciguar a Trump». Eso podría potencialmente incluir la eliminación de Panorama, que anteriormente estuvo envuelta en un Escándalo histórico que involucra a la princesa Diana – en un intento por salvar al resto de la organización. Pero Variedad entiende que la moral es tan baja que incluso el personal de otros programas de noticias emblemáticos de la BBC, como Newsnight, son pesimistas sobre su futuro tras las consecuencias. (Los fracasos en Newsnight también se mencionan en el informe Prescott).

Algunos periodistas de la BBC también están preocupados por el nombramiento de Jonathan Munro –quien se menciona en el informe como defensor de la edición del documental Panorama cuando se le informó por primera vez– como reemplazo interino de Turness. Uno dijo que Munro «no es la respuesta a ninguno de estos problemas», mientras que otro lo describió como «el centro de lo que está mal en BBC News». Danny Cohen, ex director de televisión de la BBC que ha sido abiertamente crítico con el aporte editorial de la emisora, en particular en relación con la cobertura de la guerra entre Israel y Gaza, dice Variedad: «El informe Prescott es un trabajo realmente serio y que la BBC pretenda ignorar sus conclusiones no le sirve de ninguna manera».

Durante una reunión de todo el personal el martes por la mañana, que fue retransmitida por la cadena interna de la BBC y que Variedad Como hemos visto, ni Davie ni el presidente de la BBC, Samir Shah, abordaron el contenido del informe ni su crítica al documental Panorama. Shah respaldó completamente a Davie, calificándolo de “sobresaliente”, mientras que Davie se refirió dos veces a la “militarización” y una vez a los “enemigos” de la BBC, haciéndose eco de una narrativa que se ha arraigado entre algunos sectores tanto de la sala de redacción como de partidarios externos de que el escándalo ha sido inventado o al menos inflamado por figuras de derecha que esperan derribar a la BBC. Cuando se le preguntó explícitamente por qué había decidido dimitir, Davie enumeró tres razones: el costo personal del trabajo, el próxima renovación de estatutos y, “por último, creo que cometimos un error y hubo una infracción editorial y creo que había que asumir cierta responsabilidad”.

Un tercer miembro del personal de la BBC Variedad habló, nuevamente bajo condición de anonimato por temor a represalias, describió la actitud de Davie y Shah en la reunión como «defensiva» y dijo que había sido «bastante decepcionante» que el exjefe de la BBC no hubiera aprovechado la oportunidad para disculparse con el personal dada la agitación que se había producido. «Hay una verdadera falta de conciencia de sí mismo», dijo el empleado, quien admitió que es tal el enfado en torno a la cobertura de noticias de la BBC que evita decirle a la gente dónde trabaja debido a la reacción que provoca.

La consultora de narración y ex periodista de la BBC, Dhruti Shah, que trabajó en Panorama, entre otros títulos, durante su tiempo en la emisora, reconoció que la edición de Trump equivalía a un “descuido”, pero se encuentra entre los preocupados de que el escándalo se esté utilizando como una forma de atacar a la BBC. Ella ve un paralelo entre muchos de sus escándalos, desde Trump hasta Edwards y el Éxodo masivo de mujeres de color. reportado exclusivamente por Variedad hace tres años, como producto de una cultura interna rota en la que los empleados no se sienten capaces de desafiar a sus colegas y al personal superior en temas que tienen el potencial de salirse de control. En cada caso se desaprovecharon oportunidades para abordar los problemas antes de que se hicieran públicos. «Lo que siempre digo es que la BBC es absolutamente increíble a la hora de informar sobre cuestiones y problemas que suceden en otros lugares… no es tan sólida como podría serlo ante los desafíos internos», dijo. Variedad. «Porque realmente quieres lidiar con todos tus problemas internos, en lugar de llegar a un punto en el que los de afuera puedan convertirlos en armas».

Hasta ahora, los intentos de intentar cambiar esa cultura (más recientemente con el debut de una campaña interna “Call It Out” para alentar al personal a informar problemas en el lugar de trabajo) han fracasado. Una guía “Call It Out” disponible en la intranet aconseja: “Resolver inquietudes tempranamente puede eliminar problemas potenciales de raíz[.]Como parte de la campaña, la BBC gastó 80.000 dólares en nuevas tazas, cordones y alfileres adornados con «Call It Out», un ejercicio que un miembro del personal describió como «risible». «Nuevamente se trata simplemente de una completa falta de conciencia de uno mismo», dijo. Variedad. “La dirigencia piensa que ese mensaje puede salir cuando hay tantas conductas que ellos son exhibiendo lo que necesita ser llamado”.

Queda por ver si el próximo director general (los principales contendientes son la ex directora de televisión de la BBC, Charlotte Moore, y el jefe de RTÉ, Kevin Bakhurst), podrá tener éxito donde Davie no lo logró.

La BBC no respondió a VariedadConsultas al cierre de esta edición.