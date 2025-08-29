Cómo registrarse en el día de Sling TV, fin de semana y una semana en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Con el Inicio de la temporada de fútbol universitarioHay tantos juegos y tan poco tiempo para verlos todos, especialmente si tienes que gastar mucho dinero para los juegos que no estás viendo. A diferencia de otros servicios de transmisión, TV Sling Te permite ver lo que quieres ver a barato.

Si solo tiene suficiente tiempo para ver enfrentamientos de marquesina este fin de semana, como el No. 6 Notre Dame Fighting Irish que se enfrenta a los Huracanes de Miami No. 10 el domingo 31 de agosto, a partir de las 7:30 p.m. ET/4: 30 pm PT, en ABC, luego vaya con Sling pasa a los juegos de transmisión en vivo y salvar.

Sling ahora ofrece pasespara que los nuevos suscriptores puedan obtener acceso a Naranja de hondaque viene con ESPN3 para los transcurtes simultáneos ABC, por un tiempo de uso limitado. Esto es ideal para eventos deportivos, mientras que es una manera rápida y fácil de ver la televisión en vivo.

Naranja de honda es el plan base y un buen punto de partida para aquellos que no están familiarizados con TV Sling. Viene con más de 30 redes, como ESPN, ESPN2, Disney Channel, Freeform, MotorTrend, así como A&E, AMC, BBC America, BET, CNN, Comedy Central, Food Network, Fuse, HGTV, History Channel, IFC, Lifetime, Nick Jr., QVC, TBS, TNT, Travel Channel, Vice y muchos otros.

Todo TV Sling Los planes tienen televisión en vivo a través de Internet, programas de películas y televisión a pedido, 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube y hasta tres transmisiones en dispositivos, incluidos televisores inteligentes, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y navegadores web, al mismo tiempo.

El domingo 31 de agosto, Notre Dame se enfrenta frente a Miami en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, con un inicio a las 7:30 p.m. ET/4: 30 pm PT, en ABC. Matricularse en TV Sling Para ver el juego en vivo, a continuación:

Tenga en cuenta: la disponibilidad de precios y canales depende de su mercado de TV local. Obtenga más información sobre los precios de suscripción de Sling aquí.