Cómo registrarse en el día de Sling TV, fin de semana y una semana en línea

Con el temporada de fútbol universitario En pleno apogeo, hay docenas de juegos programados, pero muy poco tiempo para verlos a todos. Sin embargo, TV Sling Le permite ver lo que desea ver a precios bajos de suscripción.

Si no tienes mucho tiempo para ver juegos este fin de semana, como los rebeldes Ole Miss No. 20 que se enfrentan a los Wildcats de Kentucky el sábado 6 de septiembre, con el comienzo a las 3:30 pm ET/12: 30 pm PT, en ABC (como parte de «College Football on ABC»), luego ve con El nuevo pase de Sling planea que la transmisión en vivo sea en vivo y salvar en grande.

Sling ahora tiene pasesEntonces, los suscriptores nuevos pueden obtener acceso a Naranja de hondaLo que viene con redes como ESPN3 para ABC Sports Simulscasts, por un corto período de tiempo. Sin compromisos. Esto es mejor para los deportes, mientras que es una forma súper rápida y conveniente de acceder a la televisión en vivo. Así es como se rompe:

Naranja de honda es el plan de nivel de entrada y un buen lugar para comenzar a los novatos a TV Sling. Cuenta con más de 30 redes, como ESPN, ESPN2, Disney Channel, Freeform, MotorTrend, así como A&E, AMC, BBC America, BET, CNN, Comedy Central, Food Network, Fuse, HGTV, History Channel, IFC, Lifetime, Nick Jr., QVC, TBS, TNT, Travel Channel, Vice y otras redes.

Todo TV Sling Los planes tienen televisión en vivo a través de Internet, programas de películas y televisión a pedido, 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube y hasta tres transmisiones en dispositivos, incluidos televisores inteligentes, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y navegadores web, al mismo tiempo.

El sábado 6 de septiembre, Ole Miss Rebels se enfrenta frente a Kentucky Wildcats en Kroger Field en Lexington, Kentucky, con un inicio a las 3:30 p.m. ET/12: 30 pm PT, en ABC. Matricularse en TV Sling Para ver el juego en vivo en ESPN3, a continuación:

Tenga en cuenta: la disponibilidad de precios y canales depende de su mercado de TV local. Obtenga más información sobre los precios de suscripción de Sling aquí.