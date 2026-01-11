Cómo Reducir el Nivel de Azúcar en el Arroz sin Cambiar el Sabor, ¡Este es el Tutorial de Cocina!

Jacarta – nasi es un alimento básico de la sociedad indonesia, pero su contenido de carbohidratos y almidón a menudo se asocia con un aumento glucemia. No son pocas las personas que quieren seguir comiendo arroz, pero están preocupadas por sus efectos en la salud, especialmente en el caso de los diabéticos o de quienes cuidan su alimentación.

Lea también: ¡Los pacientes con diabetes deben saberlo! 7 bebidas matutinas que ayudan a estabilizar el azúcar en sangre



La buena noticia, nivel de azucar El arroz no sólo está determinado por el tipo de arroz, sino también por cómo procesarlo y cocinarlo. Con la técnica adecuada, el arroz aún se puede consumir sin provocar picos excesivos de azúcar en sangre. ¡Desplácese para obtener más información!

¿Por qué el arroz puede aumentar el azúcar en sangre?

Lea también: ¿Recalientas a menudo el arroz sobrante? Médico revela errores triviales que pueden provocar intoxicación



arroz, especialmente arroz blancoContiene almidón de fácil digestión. La mayor parte del almidón se encuentra en forma de amilpectina, que es un tipo de almidón que se descompone rápidamente en glucosa cuando se digiere. Esta es la razón por la que el arroz blanco tiene un índice glucémico alto y puede aumentar los niveles de azúcar en sangre rápidamente después de su consumo.

Lea también: ¿Comes arroz pero aún estás flaco? ¡Este es un truco japonés para bajar de peso 5 kg/mes!



Por otro lado, el arroz que contiene más fibra y almidón resistente se digiere más lentamente, por lo que la liberación de azúcar a la sangre queda más controlada.

Cómo reducir los niveles de azúcar en el arroz de forma natural

Citando el Times of India del domingo 11 de enero de 2026, aquí hay varias formas de reducir el contenido de azúcar en el arroz que han demostrado ser efectivas y fáciles de implementar en casa:

1. Lavar y remojar el arroz antes de cocinarlo

Lavar el arroz hasta que el agua de enjuague esté completamente clara ayuda a eliminar el almidón de la superficie del arroz. Después de eso, remoje el arroz durante 20 a 30 minutos. Este método ayuda a disolver parte del almidón para reducir el contenido de azúcar del arroz.

2. Cocine el arroz con el exceso de agua y deséchelo.

En lugar de utilizar el método de cocción habitual, hierva el arroz en 3 a 4 veces más agua que la que usaría para cocinar pasta. Una vez cocido el arroz, desecha el agua de cocción. Este método es eficaz para reducir el almidón, que tiene el potencial de aumentar el azúcar en sangre.

3. Enfriar y recalentar el arroz

Cocinar arroz y luego guardarlo en el refrigerador durante varias horas o toda la noche puede convertir parte del almidón en almidón resistente. Este tipo de almidón es más difícil de digerir y provoca una liberación más lenta de azúcar cuando se vuelve a consumir el arroz.