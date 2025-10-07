Cómo reaccionó el entrenador de los Knicks a los rumores comerciales de Giannis Antetokounmpo

Como especulación sobre Giannis antetokounmpoLos titulares de la NBA dominado por el futuro, New York Knicks El entrenador Mike Brown se apresuró a dirigir la conversación al presente.

«No me meto en esas cosas» Brown dijo a los periodistas Después de la práctica del martes, el primero del equipo desde que regresó de un viaje de pretemporada 2-0 a Abu Dhabi. «Estamos en un gran lugar en este momento. Nuestros muchachos han estado jugando sus colas. Están empezando a recoger lo que estamos haciendo a la defensiva, y ofensivamente nos estamos poniendo un poco más cómodos, especialmente tratando de jugar rápido. Eso es en lo que me estoy concentrando ahora. Amo a nuestros muchachos, y creo que están empezando a disfrutar jugando la forma en que estamos tratando de jugar en ambos extremos».

Los comentarios de Brown llegaron solo unas horas después Shams Charania de ESPN informaron que los Knicks habían surgido como el lugar de aterrizaje preferido de Antetokounmpo fuera de Milwaukee, si el dos veces MVP presionó para un intercambio.

Knicks era la mejor elección de Giannis fuera de Milwaukee

El futuro de Antetokounmpo en Milwaukee ha sido un tema de conversación durante la temporada baja. Aunque finalmente informó al campamento de entrenamiento con el BucleCharania reveló que los Knicks y Bucle Exploró silenciosamente los posibles escenarios comerciales durante el verano.

«Desde el NBA Draft Combine in mid-May, Alex Saratsis — an Octagon managing director and Antetokounmpo’s US-based representative — has fielded rampant interest in Antetokounmpo and conducted serious due diligence on the best possible outside fits,” Charania wrote. “Several teams were discussed internally, but one emerged as the only place Antetokounmpo wanted to play outside of Milwaukee: the New York Knicks. «

Según Charania, el Bucle y Knicks «participó en conversaciones durante una ventana de tiempo en agosto», aunque esas conversaciones nunca progresaron.

Vistas contradictorias sobre las negociaciones fallidas

Las dos partes salieron con diferentes interpretaciones del breve intercambio.

«El Bucle Insistió en los Knicks que preferían no mover a Antetokounmpo «, informó Charania.» Pero aquellos en Milwaukee creen que Nueva York no hizo una oferta lo suficientemente fuerte como para continuar incluso discutiendo un oficio. No está claro cómo el Bucle habría respondido a una persecución total de los Knicks «.

Mientras tanto, Nueva York, según los informes, sentía que Milwaukee nunca tuvo la intención de entretener realmente un comercio de Antetokounmpo en primer lugar.

La posición comercial de los Knicks se ha debilitado después de un verano activo. Después de adquirir Mikal Bridges y Ciudades de Karl-AnthonyEl equipo se separó con seis selecciones de primera ronda junto con Julius Randley Donte Divincenzo.

Esa ola de gastos los deja con solo una selección de primera ronda, tres swaps potenciales de selección y ocho segunda ronda. Su nómina de alto contenido Jalen BrunsonCiudades, Y AnunobyPuentes y Josh Hart. – Probablemente requeriría un desmantelamiento significativo para construir una oferta viable para Antetokounmpo.

Giannis mantiene sus opciones abiertas

A pesar de volver a comprometerse con Milwaukee, Antetokounmpo no ha rehuido expresar sus expectativas.

«Quiero estar en un equipo que me permita y me da la oportunidad de ganar un campeonato», dijo durante Bucle Día de los medios el 29 de septiembre, apareciendo de forma remota después de dar positivo para Covid-19. «Es un mal servicio para el baloncesto, solo para el juego, para no querer competir a un alto nivel, querer que tu temporada termine en abril».

Según Charania, se espera que Antetokounmpo mantenga sus opciones abiertas dependiendo de cómo Bucle Realizar esta temporada.

Brown mantiene el enfoque en el presente

Mientras la charla de la oficina principal alrededor de Antetokounmpo continúa girando, el mensaje de Brown se ha mantenido consistente: el enfoque de los Knicks debe permanecer en su vestuario, no en el rumor.

Fue un recordatorio apropiado que, si bien los titulares pueden centrarse en quién podría unirse al Cañones Un día, la visión de Brown, y el esfuerzo de sus jugadores, permanecen firmemente basados ​​en el presente bajo la inmensa presión de una expectativa de campeonato.