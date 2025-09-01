¿Cómo puede Sir el honor de Mar Sc







Cuando Shankar Dayal Sharma hizo una referencia presidencial a la Tribunal SupremoEn enero de 1993, buscando su opinión sobre si existía una estructura hindú en el sitio del Babri Masjid antes de que se construyera, un banco de cinco miembros declinó proporcionarlo. En su opinión, diferente de los argumentos de los otros tres jueces, el juez Am Ahmadi y el juez SP Bharucha dijeron: «Ayodhya es una tormenta que pasará. La dignidad y el honor de la Corte Suprema no pueden comprometerse por eso».

Más de tres décadas después, para proteger su honor y dignidad, la Corte Suprema debe terminar inmediatamente la revisión intensiva especial (señor) de la lista electoral de Bihar. Tal paso implicaría realizar las elecciones de la Asamblea de este año en Bihar sobre la base de la lista electoral que fue revisada y actualizada en enero. Este rollo electoral sufre de imperfecciones, pero no desencadenará la privación masiva de derechos, lo que seguramente sucederá con el producido a través del proceso SIR.

Como el custodio de la Constitución, la privación de derechos masivas no puede dejar de comprometer la dignidad y el honor de la Corte Suprema, ya que no se quedó como el SEÑOR hacer ejercicio en su inicio. Otro mes del señor y probablemente se convertirán en un hecho consumado en Bihar.

La contribución singular del Sir, a partir de ahora, ha sido producir un borrador de rollo electoral que tiene 65 lakh de votantes menos que el actualizado en enero. Sus nombres fueron eliminados por el argumento de que estaban muertos o que se habían desplazado del estado o se inscribieron más de una vez. La gigantesca escala de deleciones no se habría visto en la reposición, sino para los muchos descubrimientos de que los muertos marcados están vivos.

Entre los innumerables errores encontrados en el borrador de la lista, el más perjudicial para la Comisión Electoral de las Credenciales de la India es el hallazgo del colectivo de los reporteros que más de 5000 votantes en la circunscripción de Bihar en Valmikinagar también están registrados en Uttar Pradesh. Todos ellos tienen dos números diferentes de tarjeta de identidad de fotos electoral (EPIC) en los dos estados, lo que aumenta el espectro de la votación falsa. Este hallazgo es particularmente perjudicial porque refuerza la acusación del líder del Congreso Rahul Gandhi de que el ECI permite deliberadamente múltiples registros de votantes por aumentar los votos del Partido Bharatiya Janata a través de la votación falsa.

El colectivo de los reporteros dijo que no podía determinar si los votantes falsos o fantasmas de Valmikinagar estaban registrados durante el SIR, o ya estaban presentes en la lista de enero. Es posible que el draft de SIR haya heredado los errores atroces de la lista de votantes anterior, aunque el eliminación de 65 lakh de nombres está haciendo los funcionarios de ECI.

No es sorprendente por qué, en BiharLa oposición prefiere la lista de votantes de enero sobre la última que producirá el señor. El primero puede tener votantes falsos, pero, al menos, contiene lakhs de votantes a quienes el señor amenaza con privarse de sus derechos. En pocas palabras, la oposición teme que la lista electoral generada por Sir los golpeará con el doble golpe de votantes falsos y la deleción injusta de los votantes legítimos.

La preferencia de la oposición también está influenciada por su creencia de que el ECI favorece al gobernante Partido Bharatiya Janata. La conducta del ECI refuerza su creencia. Surgió al señor en Bihar sin consultar a la oposición. Vinculó la ciudadanía con el derecho a votar. Excluía documentos ampliamente disponibles, como el Aadhaar, de ser proporcionados como prueba de ciudadanía. Peor aún, la línea de tiempo del SIR de 90 días contrasta con los ocho meses que tomó ECI para realizar un ejercicio similar en 2003.

Parece que el ECI quiere apresurar a los votantes a través del proceso SIR antes de que puedan bloquearlo legalmente. El ECI Parece estar saliendo con la suya, avivando la confusión a medida que avanza con el señor. Por ejemplo, no ha declarado inequívocamente si la orden de la Corte Suprema de que el Aadhaar debe ser aceptado para el SIR se aplica solo a los 65 lakh de los votantes ausentes de la lista del borrador o a cada persona en Bihar.

Se puede argumentar muy bien que durante la fase de reclamos y objeciones del SIR, a partir de hoy, los errores en el draft de Sir se rectificarían. Dada la gran escala de los errores, los 25 días asignados para corregirlos son decididamente insuficientes. Comprobar este problema es el método engorroso de la ECI para una exclusión desafiante. Requiere que los votantes gasten tiempo y dinero para viajar a las oficinas de los oficiales electorales en las ciudades de bloque y distrito y la ciudad capital para que se revierta. Es discutible si los votantes pobres, que se encuentran en millones, gastarían sus escasos recursos para retener su derecho al voto.

El diseño del Sir es tan inherentemente antidemocrático que no debería haber sido ejecutado de esta forma. La última lista electoral se publicará el 30 de septiembre, aproximadamente un mes antes de que se espera que Bihar vaya a las urnas. Es poco probable que en esta etapa tardía la Corte Suprema pueda revertir la privación de derechos de una gran magnitud en caso de que suceda, como se está predicho. Ineficaz se demostraría la Corte Suprema en la comprobación de la descarada pisoteo de las normas democráticas. Marred sería su honor y dignidad, sobre el cual el juez Ahmadi y el juez Bharucha se alocaron.

El escritor es periodista senior y autora de Bhima Koregaon: desafiante casta

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son las del individuo y no representan las del documento.





Fuente