Cómo Prudential Indonesia fomenta la sostenibilidad en las operaciones comerciales

Jacarta – Prudencial Indonesia enfatiza su compromiso con la protección costera como una parte esencial de sus compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). A saber, principios sostenibilidad lo que garantiza que la empresa no sólo se preocupa por el rendimiento negociosino que también beneficia a la sociedad y al medio ambiente.

Esta iniciativa también está en línea con los pilares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) No.14 – Vida bajo el agua que enfatiza la importancia de preservar y gestionar los recursos marinos de manera sostenible. A través de esta iniciativa, Prudential Indonesia junto con la comunidad ambiental Langit Biru Pertiwi realizaron una actividad de limpieza de playas en el área de Muara Angke, Yakarta, como una contribución real a la protección de los ecosistemas costeros y al mismo tiempo fomenta la conciencia colectiva sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental para las generaciones presentes y futuras.

Karin Zulkarnaen, Director de Clientes y Marketing Prudential Indonesia reveló que la acción de limpieza de playas de hoy no solo tiene un impacto en el medio ambiente, sino que también nos recuerda nuestro importante papel como empresa responsable del bienestar de la sociedad.

«La sostenibilidad ambiental está directamente relacionada con la calidad de vida de las familias y comunidades que nos rodean. Junto con PRUVolunteers, queremos movilizar a más empleados y especialistas en marketing para que se involucren verdaderamente en actividades que realmente brinden beneficios, no solo para los ecosistemas costeros, sino también para los indonesios que dependen de un medio ambiente limpio y saludable», dijo Karin, citada en su declaración del domingo 30 de noviembre de 2025.

A través de esta actividad de limpieza, Prudential Indonesia está tomando medidas preventivas para reducir el potencial de contaminación desde el principio y al mismo tiempo fortalecer los esfuerzos para mantener un ambiente más saludable para la comunidad. Junto con el Hermina PIK Dua Hospital, uno de los hospitales asociados de PRUPriority Hospitals de Prudential Indonesia, también ofrece miniservicios médicos. chequeo.

Se sabe que durante esta actividad, más de 100 PRUVolunteers, voluntarios de Prudential integrados por empleados y comercializadores, lograron recolectar y clasificar 1.343 kg de basura de la zona de playa.

Dijo además que esta iniciativa juega un papel importante porque tiene un impacto directo en la sostenibilidad del entorno costero y al mismo tiempo fortalece una cultura corporativa solidaria, colaborativa y orientada a la sostenibilidad.