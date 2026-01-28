Como presidente diario de DEN, Bahlil revela las prioridades de Prabowo en el sector energético, incluida la nuclear

Jacarta – Líder diario de la casa Energía Nacional (ÉL), Bahlil Lahadalia reveló el enfoque del presidente Prabowo Subianto en el sector energético. Dijo que Prabowo quería que Indonesia lograra autosuficiente energía.

Para lograr la autosuficiencia energética, Bahlil enfatizó que el DEN ayudará a crear políticas estatales que logren la seguridad energética.

«Todos sabemos que uno de los programas prioritarios del presidente Prabowo está relacionado con la soberanía energética, la seguridad energética, la autosuficiencia energética, uno de los instrumentos estatales es la hoja de ruta política que se desarrolló junto con DEN», ​​dijo Bahlil en el Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el miércoles 28 de enero de 2026.



El presidente Prabowo Subianto nombra miembros del DEN para el período 2026-2030 Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Bahlil reveló que el presidente Prabowo está comprometido a colocar la energía como una prioridad de desarrollo. Esto está de acuerdo con las aspiraciones de Prabowo en materia de seguridad energética y seguridad alimentaria.

«Esta es una forma de compromiso del Presidente que pone especial atención en colocar la energía como prioridad de desarrollo. Porque en varias ocasiones, en la Asta Cita número dos, el Presidente siempre habla de seguridad energética y seguridad alimentaria», concluyó.

Bahlil admitió que había comenzado a preparar varias etapas del Plan General Nacional de Energía (RUEN) y políticas relacionadas con la energía. En el futuro, el desarrollo de nuevas energías renovables se impulsará utilizando energía nuclear.

«Hemos trabajado en esto desarrollando varias etapas del RUEN (Plan General Energético Nacional) y cómo desarrollar diversas políticas, incluido el desarrollo de nuevas energías renovables y también el fomento del uso de la energía nuclear», dijo Bahlil.

«Por lo tanto, esperamos que con la toma de posesión de hoy podamos completar todo, por supuesto de acuerdo con las instrucciones y políticas del presidente», añadió.



Inauguración de Miembros del DEN en el Palacio de Estado Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

La siguiente es una lista de funcionarios del Consejo Nacional de Energía (DEN) designados por el presidente Prabowo:

Jefe diario de DEN

1. Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahil Lahadalia

Miembros de elementos gubernamentales.

1. Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa

2. Ministro de Bappenas Rachmat Pambudy

3. Ministro de Transporte Dudy Purwagandhi

4. Ministro de Industria, Gumiwang Kartasasmita

5. Ministro de Agricultura (Mentan) Andi Amran Sulaiman

6. Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Brian Yuliarto

7. Ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq