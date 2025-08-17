Cómo posponer Indonesia Ayuda a Bi a garantizar que la diferencia en el dinero sea digna de circulación a áreas remotas

Yakarta, Viva – Banco Indonesia Aprecio el rendimiento de PT Publicación indonesia (Persero) para la recaudación y cooperación estratégica en la distribución del dinero digna de distribución a áreas remotas del país. Premio Synergy Synergy Bank Indonesia en el Festival Rupiah Soberano de Indonesia (FERBI) 2025.

Leer también: 6 Programas de BI Superior para fortalecer la economía y finanzas islámicas indonesias



Plt. El Director de Pos Indonesia, Endy Abdurrahman, dio la bienvenida al aprecio de BI como una forma de confianza en la Red de Servicios POS Indonesia. Hasta ahora, la red de servicios postales alcanza más de 4,500 puntos, incluso en las áreas de primer plano, desfavorecidas y remotas (3T).

«Pos Indonesia se compromete a apoyar a BI para que la comunidad, especialmente en áreas a las que no se ha alcanzado la digitalización, aún obtiene acceso a dinero digno de distribución», dijo Endy.

Leer también: BI Survey estima el aumento de las ventas minoristas en julio de 2025, esta es la fuerza impulsora



En línea con Endy, el director de los Servicios comerciales de Servicios Financieros Pos Indonesia, Haris, enfatizó que esta colaboración estaba en línea con la línea de negocios de la compañía que era una extensión de varias instituciones, incluido el banco Indonesia.

«Muchas personas fuera de las áreas urbanas aún necesitan efectivo. Con 4.500 puntos de servicio, POS Indonesia puede ayudar a BI a garantizar que las personas sean fáciles de obtener dinero digno de distribución», dijo Haris.

Leer también: BI observó el valor de las transacciones de exportación de igualación de negocios por parte de las MIPYME en el evento KKI 2025 Translucente RP168.3 mil millones





Pos Indonesia distribuyó asistencia social de PKH y Semawulan I 2024

Ferbi 2025 se celebró del 15 al 17 de agosto con el tema «La sinergia mantiene de cerca a Rupiah soberano «. Además de proporcionar agradecimiento, este festival presenta exposiciones, competiciones murales, programas de entrevistas, para monedas de intercambio de servicios para la comunidad.

El director del Departamento de Administración de Money de Bank Indonesia, Budi Sudaryono, enfatizó que su partido no era posible trabajar solo para garantizar la disponibilidad de efectivo en todas las regiones de Indonesia. Por lo tanto, la sinergia con socios como POS Indonesia, Pegadaian y los bancos de crédito rural se vuelven cruciales.



Edificio Bank Indonesia (vista frontal) Foto : Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis

«PT POS, es muy estratégico para ser nuestro socio, por lo que hoy apreciamos PT POS por su cooperación. Marcado por la existencia de pilotarse en el sur de Kalimantan. Esperemos que el piloto sea exitoso, podemos ampliar en toda Indonesia», dijo Budi.

La cooperación entre BI y POS Indonesia ha comenzado con un proyecto de pilotaje en el sur de Kalimantan. Este programa se evaluará después de cuatro meses antes de que se amplíe a otras regiones.