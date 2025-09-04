Cómo PLN IP para superar la sostenibilidad de las fuentes de energía en la planta de energía hidroeléctrica de Wonogiri

Yakarta, Viva – Depósito Elefante Mungkur, que es la fuente energía Y el riego principal en la región sur del centro de Java, enfrenta una presión grave. Sedimentación que alcanza 3,2 millones de metros cúbicos por año, escorrentía de desechos domésticos de hasta 70 toneladas,

Por lo tanto, PT PLN Indonesia Power (PLN IP), subits subconterres Hidroeléctrico Wonogiri lanzó el programa de innovación social ‘Gajah Mungkur’ que también maneja la prevalencia del retraso en el retraso que toca el 11 por ciento de los niños pequeños en el área circundante. Esta innovación es un movimiento colaborativo, que integra la gestión de residuos, la conservación del ecosistema y el empoderamiento de la comunidad alrededor del embalse de Gajah Mungkur, Wonogiri, Java central.

«Este programa es la respuesta a los desafíos multidimensionales que han estado eclipsando el área estratégica», dijo el director de PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, en su declaración en Yakarta, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Según Bernadus, este programa está diseñado como una estrategia socioeconómica socioambiental, con un enfoque de cuatro pilares. A saber, la gestión de residuos a través del cultivo de gusanos y la digitalización de los bancos de residuos; Fortalecer la nutrición de los niños a través del PMT (proporcionando alimentos adicionales) y TPA (niños) Tamasya; Integración de grupos de pescadores con MIPYME locales de procesamiento de pescado; y conservación del yacimiento mediante la siembra de árboles y reabastecimiento de semillas de peces.

«No solo generamos electricidad, generamos vida. Elefante Mungkur es una manifestación tangible de la estrategia de sostenibilidad de poder de PLN Indonesia que prioriza la innovación social como parte de la transformación energética», dijo.

Embalse de gajah mungkur Foto : http://tempatwisatadaerah.blogspot.com

Bernado continuó el Grupo de Agricultores de Agricultores Lestari (KWT) en Pokoh Kidul Village ha producido miles de gramos de huevos de gusano mientras cosechan vegetales orgánicos de valor económico. Luego, el banco de basura Manjung Berkah, que ahora supervisa 10 bancos de desechos de las aldeas, gestiona activamente los desechos inorgánicos y presenta beneficios económicos directos para cientos de residentes.

Mientras tanto, las MIPYME locales de procesamiento de pescado pueden aumentar la capacidad de producción y expandir el mercado gracias a la facilitación, asistencia y fortalecer los negocios de la planta de energía hidroeléctrica de Wonogiri. «Este aumento no solo fortalece la cadena de suministro de alimentos, sino que también abre una nueva fuente de medios de vida que es más sostenible para la comunidad alrededor del embalse», dijo.

Este programa también toca el ámbito de la educación y la salud de los niños. Los productos agrícolas y ganaderos de KWT Lestari se canalizan para apoyar el programa PMT en Posyandu.

Además, hasta 29 niños en TPA Permata Hati recibieron intervención nutricional, controles de salud de rutina y apoyo educativo como parte de los esfuerzos para reducir la prevalencia del atestiguo en la región de Wonogiri.

«Gajah Mungkur es un modelo de desarrollo sostenible que combina la fortaleza de cinco elementos de los académicos, gubernamentales, comunitarios, medios y corporaciones de Sthelic, a saber, la Hoja de ruta de cinco años que incluye educación, fortalecimiento institucional, diversificación de negocios, replicación de programas, PLN Indonesia Power enfureció que la sostenibilidad es parte del ADN de la compañía», dijo Bernado. (Hormiga)