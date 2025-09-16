Cómo PLN IP Asegúrese de que UBP no es solo un centro para la energía de la isla de Lombok

Yakarta, Viva – PODER PLN INDONESIA (PLN IP) A través de la Unidad de Negocios (UBP) de la innovación social de Balajang que llega mucho más allá de los límites de generación de electricidad. Esto se realizó a través de un programa titulado «Root» (adopción de coral) y el desarrollo del centro de aprendizaje de sostenibilidad del Pandanan Marine Park.

Bernadus Sudarmanta, director de PLN Indonesia Power, reveló que este programa respondió el verdadero desafío que había estado eclipsando la zona costera de West Lombok. A saber, la contaminación del mar debido a los desechos domésticos e industriales, amenazas a los arrecifes de coral, limitaciones economía Comunidades costeras, así como la falta de acceso a la educación ambiental para la generación más joven.

«Con una capacidad de generación de 3 x 25 MW que proporciona el 19 por ciento de las necesidades de electricidad de la isla Lombok, UBP Jerangan no es solo un centro energíaPero también el centro de transformación social ambiental «, dijo Bernadus, citado a partir de su declaración, martes 18 de septiembre de 2025.

El programa está planeado como ecosistema Colaborativo que combina los enfoques de conservación, educación y empoderamiento económico. A través del trasplante de arrecifes de coral basado en los desechos de Faba (Ceniza de fondo de cenizas volantes), Gestión de los desechos costeros a través del sistema «océano», así como digitalizar la plataforma de adopción de coral, la comunidad ahora puede contribuir directamente en la recuperación de ecosistemas marinos incluso desde el hogar.

Como parte de la estrategia de sostenibilidad corporativa, PLN Indonesia Power coloca este programa en un gran marco de transformación de energía inclusiva y tiene un amplio impacto.

Negocios sostenibles construidos por PLN IP de acuerdo con el principio de ESG

«Creemos que la sostenibilidad no es solo una cuestión de eficiencia energética, sino de cómo la energía fluye en la vida de las personas. La innovación social en Jerangan es una manifestación tangible del compromiso de PLN Indonesia Power de convertirse en un catalizador para el cambio, desde la costa hasta el centro de políticas», dijo.

El impacto de este programa ha sentido directamente por la comunidad. Se trasplantaron con éxito más de 1,000 metros cuadrados de arrecifes de coral. El Grupo de Gestión de Residuos Mina junto con Pandanan y Persada Garbage Bank y Kebon Kongok TPA están manejando activamente los desechos. El grupo de pescadores ahora está involucrado en la pesca sostenible. TPA Pasar Handayani es socio en educación infantil y atención ambiental. De hecho, ahora se puede acceder al sistema de adopción de coral a través de sitios web y redes sociales, lo que permite la participación pública de toda Indonesia.

Este programa también está en línea con la visión del gobierno para alentar la economía azul, fortalecer la seguridad de los mariscos y lograr los objetivos de los ODS. La colaboración con Bkkbn, la Universidad de Mataram, BPSPL Denpasar y las comunidades locales hacen de este programa un modelo concreto y medible del Stahelix.

Con una hoja de ruta de hasta 2027, este programa no solo planta corales, sino también plantando esperanza. Espero que desde la costa de Lombok, Indonesia pueda mostrarle al mundo que la energía y los ecosistemas pueden crecer juntos.