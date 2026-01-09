Cómo Pertamina prepara a las mipymes para avanzar hacia un crecimiento sostenible

Jacarta – PT Pertamina (Persero) se compromete a fomentar cambios en las formas de pensar o mentalidad MIPYMES en el desarrollo de su negocio para que acelere hacia la clase. Esto se hizo en el programa Pertapreneur Aggregator (PAG).

A través del Programa Agregador Pertapreneur, Pertamina construye MIPYMES que no solo crecen en términos de facturación, sino que también maduran organizacionalmente. Con una base sistémica y un liderazgo sólidos, se espera que las MIPYMES puedan sobrevivir, desarrollarse y tener un impacto económico más amplio en la sociedad.

Vicepresidente de Comunicación Corporativa PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, dijo que fortalecer las mipymes con una base organizativa saludable está en línea con el punto 3 de Asta Cita, es decir, fortalecer la economía popular de manera justa y sostenible.

«Las mipymes deben estar preparadas para poder crecer como organizaciones fuertes. Con un sistema fuerte, las mipymes no sólo crean valor económico, sino que también crean empleos y construyen un ecosistema empresarial competitivo», dijo Baron, citado en su declaración, el viernes 9 de enero de 2026.

Como lo siente Harumi Kartini, fundador Harumi Fashion de Yakarta, que está incluida en el top 10 del Programa Agregador Pertapreneur 2025. PAG es un programa de tutoría sostenible para MIPYMES, diseñado para fortalecer el ecosistema de las MIPYMES a través de la colaboración, penetrar un acceso más amplio al mercado y mejorar la calidad empresarial.

«Antes todo dependía de mí. Ahora me doy cuenta, negocio «Para desarrollarse no se debe depender de una sola persona», afirmó Harumi.

Harumi Kartini, inició un negocio de servicios de diseño de envases (embalaje), imagen de marcadesde materiales promocionales digitales hasta estrategias de narración visual.

A través de su negocio, Harumi ayuda a otras MIPYMES a aparecer profesionales y atractivas ante los ojos del mercado. Ahora está desarrollando un negocio de diseño de moda para producto Ropa musulmana, mukenas y pañuelos en la cabeza, que ahora son demandados por las mipymes que quieren tener productos de moda distintivos.

«Empecé este servicio de diseño porque muchas MIPYMES tienen buenos productos, pero las imágenes no son atractivas. Las MIPYMES deben prestar atención al embalaje y al diseño de productos para atraer a los consumidores», explicó Harumi, quien considera a los socios de las MIPYMES como socios estratégicos en el desarrollo de sus negocios.

Este pensamiento surgió después de que Harumi se capacitara en Pertapreneur Aggregator, e incluso comenzó a alejarse del patrón centrado en el fundador hacia una organización, liderazgo y colaboración basados ​​en sistemas.