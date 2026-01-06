Cómo Pertamina Patra Niaga aceleró la recuperación de las actividades educativas en Aceh después del desastre

Jacarta – Pertamina Patra Niaga Regional North Sumatra (Sumbagut) garantiza la continuidad de las actividades educación en medio de las condiciones de emergencia posteriores al desastre. Una de las formas en que se hizo esto fue a través del programa Pertamina Peduli, que estableció dos tiendas de campaña que funcionaron como escuelas temporales e internados islámicos para los niños afectados. desastre naturaleza en Pidie Jaya Regency, Aceh.

El gerente de área de Comunicación, Relaciones y RSC de Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, dijo que el establecimiento de puestos escolares temporales e internados islámicos es parte del compromiso de Pertamina de apoyar la recuperación social de la comunidad.

«Entendemos que la educación de los niños no debe detenerse, incluso si se encuentran en una situación de emergencia debido a un desastre. A través de este puesto de mando de Pertamina Peduli, queremos garantizar que los niños de Pidie Jaya puedan seguir aprendiendo de forma segura y cómoda, manteniendo al mismo tiempo su entusiasmo por seguir yendo a la escuela», dijo Fahrougi, citado en su declaración, el martes 6 de enero de 2026.

A través de esta iniciativa, el secretario corporativo de Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun enfatizó que la presencia del Puesto de Mando de Pertamina Peduli tenía como objetivo ayudar a generar nuevo entusiasmo y esperanza para los niños afectados por el desastre.

«Pertamina Patra Niaga está tratando de apoyar la continuidad de las actividades de enseñanza y aprendizaje para que puedan reanudarse. Esperamos que esta instalación pueda ayudar a crear un espacio de aprendizaje seguro y cómodo, para que los niños sigan teniendo el entusiasmo de aprender en medio del proceso de recuperación posterior al desastre», dijo Roberth.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut continúa coordinándose con el gobierno regional y las partes relacionadas para apoyar la recuperación en las áreas afectadas, además de garantizar que la asistencia brindada sea adecuada y brinde beneficios reales para la comunidad.

El puesto de escuela temporal e internado islámico está ubicado en el puesto de Pertamina Peduli, complejo de la mezquita At-Taqwa, ciudad de Meureudu, distrito de Meureudu, regencia de Pidie Jaya. La selección de las ubicaciones de las escuelas temporales y los internados islámicos se basa en la facilidad y seguridad del acceso, así como en una atmósfera que apoye la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje para los niños en edad escolar afectados por el desastre.

La primera actividad de enseñanza y aprendizaje se celebró el lunes (5/1), coincidiendo con el primer día de regreso al colegio de los niños tras el periodo vacacional. Se espera que esta publicación se convierta en un espacio de aprendizaje seguro y cómodo para los niños en medio del proceso de recuperación posterior al desastre.