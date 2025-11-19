Cómo Pertamina acerca a los consumidores al ecosistema digital MyPertamina

Jacarta – PT Pertamina Patra Niaga continúa esforzándose por acercar el ecosistema digital empresa a saber aplicación MiPertamina a la sociedad. Se han realizado varios esfuerzos, uno de los cuales es la celebración de MyPertamina WikenFES en Malang, Java Oriental, los días 15 y 16 de noviembre de 2025.

Lea también: La consolidación de GOTO-Grab debe proteger los intereses de socios y consumidores



El director de marketing regional de Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, dijo que el evento acercó a MyPertamina a consumidor partiendo de la sociedad, MIPYMESa diversas actividades comunitarias animadas y familiares.

«A través de este evento, invitamos al público a acercarse a la aplicación MyPertamina y a diversas innovaciones de servicios energéticos respetuosos con el medio ambiente», dijo, en su declaración en Yakarta, citada el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Lea también: La ministra Maman revela las razones por las que los bancos todavía piden garantías para KUR por debajo de 100 millones de IDR



«Queremos presentar experiencias digitales, sociales y culturales que se fusionen con el espíritu de unión de la comunidad local», añadió.

Eko Ricky dijo que a través de este evento Pertamina espera fortalecer las relaciones con la comunidad, ampliar la educación sobre el uso de la aplicación MyPertamina. Al mismo tiempo, confirma el compromiso de la empresa de apoyar a las mipymes, los estilos de vida sostenibles y la energía limpia para el futuro de Indonesia.

Lea también: La ministra Maman confirma la presentación de UMKM KUR por debajo de 100 millones de IDR sin garantía



MyPertamina WikenFES lleva el espíritu de «Energía para el País» a través de la colaboración con diversas partes, incluidas las MIPYMES asistidas por Pertamina, locales y Korem, así como la comunidad automotriz y las iniciativas ecológicas.

En la zona del bazar, decenas de MIPYMES superiores asistidas por Pertamina junto con actores empresariales locales exhibieron productos culinarios, moda y trabajos creativos típicos de Malang, lo que creó un espacio de encuentro entre actores empresariales y visitantes.

También habrá colaboración con la comunidad automovilística a través de convoyes entre ciudades y acciones sociales como forma de buena energía para la comunidad que se llevarán a cabo simbólicamente en la Fundación Yatim Mandiri Pasuruan y la Terminal de Combustible de Malang.

En esta actividad, Pertamina Patra Niaga entregó ayuda alimentaria básica y 500 pares de zapatos escolares, productos superiores de uno de sus socios, a tres fundaciones y/u orfanatos de Malang como símbolo de buena energía para la comunidad.

El espíritu de sostenibilidad también está presente a través del programa de sostenibilidad, una iniciativa ecológica que invita a los visitantes a participar en educación sobre gestión de residuos en colaboración con Waste Management Sopo Nyongko.

«Este programa confirma el compromiso de Pertamina de implementar un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente y energía limpia responsable», afirmó Eko Ricky. (Hormiga)