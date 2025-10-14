Cómo OJK garantiza que Pindar no se utilice para juegos de azar en línea

Jacarta – La Autoridad de Servicios Financieros reveló que continúa coordinándose con los actores del negocio de préstamos en línea (Píndaro) para anticipar transacciones crecientes juegos de azar en línea (Judol) realizado con esta financiación.

Así lo confirmó el Supervisor Ejecutivo Jefe de Instituciones Financieras, Sociedades de Capital Riesgo, Instituciones de Microfinanzas y Otras Instituciones de Servicios Financieros, Agusman en Yakarta. Según él, los empresarios pueden detectar el mal uso de los fondos pindar utilizados para el judol.

“FSA «Hemos pedido a los organizadores de Píndaro que adopten medidas concretas y estratégicas para identificar y mitigar el riesgo de malversación de fondos, incluidas las transacciones de juegos de azar en línea», afirmó, citado el martes 14 de octubre de 2025.

También pidió a los empresarios de Pidar que procesen legalmente si se cometen violaciones en el caso de mal uso del crédito. Especialmente aquellos relacionados con el título.

«Si se encuentran indicios del uso de financiación para juegos de azar en línea, el Operador está obligado a tomar medidas, incluyendo negarse a desembolsar fondos, desactivar cuentas que se indique que han violado las disposiciones e informar a las autoridades», añadió.

«La OJK seguirá supervisando, evaluando y haciendo cumplir las normas de conformidad con la normativa aplicable», subrayó.