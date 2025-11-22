Cómo obtuvieron el aspecto final el Espantapájaros y el Hombre de Hojalata

ALERTA DE SPOILER: Este artículo contiene importantes spoilers de la trama, cameos y el final de “Malvado: For Good” que ahora se proyecta en los cines, así como pequeños spoilers del espectáculo teatral “Wicked”.

La diseñadora de maquillaje “Wicked”, Frances Hannon, tenía mucho trabajo por delante.

Después de encontrar con éxito el tono verde perfecto para volver verde a Cynthia Erivoella tuvo que continuar el arco de cada personaje para la conclusión de la película, “Malvado: para siempre.”

“For Good” no sólo continúa la historia de la amistad de Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande); también cuenta la historia de fondo de los compañeros de Dorothy: El hombre de hojalata, El león cobarde y El Espantapájaros.

Comparar (Jonathan Bailey), que está en un triángulo amoroso con Elphaba y Glinda, se convierte en el Espantapájaros, mientras que Boq (Ethan Slater), un Munchkin, se transforma en el Hombre de Hojalata. Todas las transformaciones se hicieron prácticamente.

Aquí, Hannon analiza cómo Slater y Bailey se transformaron en sus respectivos personajes.

La transformación de Boq

En “Wicked”, Boq se enamora de Glinda en el momento en que la ve en su primer día en la Universidad de Shiz. Pero Glinda tiene los ojos puestos en el Príncipe Fiyero, por lo que convence a Boq para que corteje a Nessarose. Nessa cree que Boq realmente se preocupa por ella.

En “Wicked: For Good”, Nessa se convierte en gobernadora de Munchkinland después de la muerte de su padre. Cuando Boq intenta irse, ella usa su poder para oprimir a los Munchkins, lo que obliga a Boq a quedarse con ella. Cuando Elphaba se entera de esto, visita a su hermana para intentar ayudar. Sin embargo, las cosas salen mal y Nessa lanza un hechizo desde Grimmerie, con la esperanza de tener el corazón de Boq. Las cosas terminan cuando Elphaba recupera el control e interviene.

Durante la escena, Boq comienza a sentir que su corazón se encoge y el metal comienza a adherirse a él. Elphaba se va y le dice a Nessa que está dormido. Después de que ella se va, él se despierta y atraviesa la puerta con un hacha. Boq es ahora el Hombre de Hojalata sin corazón y su transformación es completa.

Al lograrlo, Hannon explica que Jon M. Chu y Marc Platt fueron muy específicos acerca de lo que querían. También requirió la colaboración del diseñador de producción Nathan Crowley, el diseñador de vestuario Paul Tazewell y el diseñador de maquillaje protésico Mark Coulier. «Lo principal era asegurarnos de que cualquier cosa que hiciéramos nunca impidiera que el personaje fuera tan accesible y permitiera que toda esa emoción se manifestara», dice Hannon. «Aunque estaba cubierto de prótesis y todas eran prácticas, todavía se veía a Boq debajo de todo».

Además de mantener intactas sus emociones, los detalles de lo que lo convirtió en el Hombre de Hojalata fueron igualmente importantes.

Coulier comenzó haciendo un molde de yeso del rostro de Slater. Unas semanas más tarde, Slater vio el diseño del Hombre de Hojalata en una cabeza de poliestireno. Recuerda haber pensado: «En realidad no se parece a mí; se parece al Hombre de Hojalata». Coulier le aseguró que las piezas se estirarían para adaptarse al contorno de su rostro.

En total, Slater dice que se le aplicaron 11 piezas en la cara, incluidas prótesis de pómulo que cambiaron la línea de las mejillas y piezas adicionales para alterar la línea de la mandíbula.

El proceso de solicitud duró cuatro horas. “Me sentaba en la silla de prótesis con el equipo y empezaban a aplicarme pegamento en las cejas para fijarlas”, explica Slater. «Comenzaron a colocar capas de estas piezas de silicona, pieza por pieza. Tenía que ser meticuloso y preciso».

Los párpados y los labios de Slater estaban pintados de plata y llevaba dentadura postiza. “Tenía lentes de contacto para que mis ojos tuvieran un tono gris plateado”, añade.

El actor recuerda haberse visto en el espejo por primera vez: «No podía creer lo que estaba viendo. Se parecía a mí, pero no se parecía a mí. Lo que realmente me sorprendió fue que no se parecía en nada a la cabeza de poliestireno porque se había transformado completamente en mi cara. Podía levantar una ceja, y la ceja se levantaba, y se podían ver mis hoyuelos».

El cuerpo del Hombre de Hojalata se desarrolló utilizando piezas de metal de la oficina de Nessa. Hannon dice: «El pequeño cuadrado donde estaría su corazón era parte de la chimenea. En la bandeja había azucareros y jarras de leche, y las asas de la jarra eran sus orejas. En sus dedos había saleros y pimenteros, dedales y trozos de la chimenea». Y añade: «Los pequeños remaches alrededor de los bordes eran muy delicados y Jon los escogió y escogió a mano».

Hannon trabajó con Coulier para encontrar el equilibrio entre mantener visible la actuación de Slater a través del diseño. «Quieres que todavía tenga una cualidad humana, así que no le pones una nariz bulbosa por la tetera ni nada tonto. Te mantienes dentro de todos los parámetros que dejan al ser humano que lleva al Hombre de Hojalata a la actuación». Al diseñarlo quisieron hacer un guiño a la película anterior sin copiar lo anterior. «Empezamos mirando a los plateados. Los brazos tenían que coincidir con la cara. Mark [Coulier] Pinté las piezas con antelación. Coincidía con las otras piezas de su cuerpo, pero no se veía diferente de las otras partes”.

En el momento de “La marcha de los cazadores de brujas”, hubo una ligera progresión en su composición.

La lata ahora comenzaba a mostrar detalles de óxido después de haber estado bajo la lluvia.

En cuanto al cabello de Slater, fue necesario rasparlo y alisarlo antes de poder ponerse una gorra calva. A Boq le dieron extensiones para que su cabello fuera «arquitectónico y grande». Slater dice que la calva estaba lo más ajustada posible. «Me tomó alrededor de 30 minutos hacerlo porque hay mucho cabello allí. Siento que ahora tengo mucho cabello, pero esto fue tres veces más».

Hannon añade: «El pequeño embudo se abrió en el último minuto». En total, «Le tomó aproximadamente cuatro horas. Se dejó que el traje durara porque una vez que estuvo puesto, estuvo prácticamente de pie todo el tiempo».

La transformación de Fiyero

Universal

Se presagia la transformación de Fiyero. La letra de “Dancing Through Life” insinúa lo que le depara el futuro, y el diseñador de vestuario Paul Tazewell teje el huevo de pascua en su disfraz de guardia de Emerald City.

Durante “No Good Deed”, Elphaba lanza un hechizo para proteger a Fiyero de la tortura después de haber sido capturado por los guardias del Mago. El hechizo lo convierte en un Espantapájaros, lo que le permite vivir.

Hannon dice que definitivamente hicieron un guiño a la película al crear el Espantapájaros.

Ella explica: «No optamos por esa apariencia grande y holgada sobre la cabeza con la gran cuerda alrededor del cuello. Lo que hizo Paul Tazewell fue brillante. Optó por la paja que salía de las áreas de las costuras y todo en su uniforme». Y añade: «Mark había hecho un cuello de arpillera de modo que todos los botones de la camisa se abrieran».

Hannon hizo la peluca y las cejas del Espantapájaros con hierba y paja.

«Utilicé el rubio en el cabello de Fiyero como un punto muy fuerte para llevar a cabo ese cambio. El rubio en su propio cabello en la película uno y al principio de la película dos, luego se convierte en la calidad de la paja del campo».

La peluca estaba hecha de espigas de trigo y cosida, pero con muy poco cabello”, agrega, “Luego tenías ese lindo gorro que Paul diseñó con corteza en la parte superior”.

Además, Hannon señala un detalle sutil en los ojos de Jonathan. Fiyero proviene de Winkie Country, que está muy en la paleta azul. Hannon dice: «Tenía lentes de contacto azules. Cuando va a Espantapájaros, volvimos al color de ojos de Jonathan, que son muy profundos, de color marrón oscuro, para recuperar la calidad terrenal».