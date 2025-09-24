Cómo obtener un pin especial de mujeres embarazadas en Jabodebek LRT

Yakarta, Viva – El transporte público continúa ajustando los servicios para responder a las necesidades de la comunidad cada vez más diversas. Este cambio no solo se centra en la capacidad y la ruta, sino también en la comodidad y seguridad del usuario, especialmente las mujeres y las familias.

Este esfuerzo está en línea con la tendencia de movilidad cada vez más densa en las áreas metropolitanas y el aumento de la atención pública a los servicios de transporte amigos del usuario. Pt kereta api indonesia (persero) a través de Jabodebek lrt Presentando una serie de instalaciones que apoyan la comodidad de los viajes, especialmente para mujeres y familias.

Uno de los servicios destacados es Pin Mujeres embarazadas En el Jabodebek LRT, que sirve como un signo de prioridad para que las mujeres embarazadas sean más fácilmente reconocidas durante el viaje y obtengan un asiento prioritario.

Los usuarios pueden obtener este PIN fácilmente en el mostrador de la estación. El proceso de toma es bastante simple. Los usuarios solo necesitan mostrar una declaración de embarazo del hospital, médico o partera al oficial.

Después de verificar el documento, el PIN se administrará y se puede imponer durante el viaje. El PIN de esta mujer embarazada está diseñado para aumentar la comodidad y la seguridad para las mujeres embarazadas cuando usan el transporte público.

«Jabodebek LRT está aquí para apoyar la movilidad de la comunidad promoviendo la comodidad», dijo el vicepresidente ejecutivo de LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, como se cita de su declaración, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Además del PIN de las mujeres embarazadas, LRT Jabodebek también ofrece trenes para mujeres especiales que se aplican durante las horas operativas de lunes a viernes (lunes a viernes, excepto las vacaciones nacionales). Los fines de semana y las vacaciones nacionales, los trenes operan normalmente sin distribución especial.

«La presencia de trenes especiales para mujeres durante la jornada laboral es un paso para que los servicios estén cada vez más de acuerdo con las necesidades de los usuarios», explicó Purnomosidi.

Además, todas las estaciones Jabodebek LRT están equipadas con una cómoda sala de lactancia, con aire acondicionado y tienen un dispensador de agua caliente, fregadero y una mesa especial para reemplazar el pañal del bebé. Esta instalación se proporciona para apoyar a las madres que viajan con niños, proporcionan espacio personal e higiénico durante el viaje.

«Jabodebek LRT continuará escuchando evaluaciones de aportes y realizaciones para que el servicio sea mejor. Esperamos que la comunidad crea más en hacer de Jabodebek LRT la principal opción en la movilidad diaria», agregó Purnomosidi.

Con un enfoque en el PIN de las mujeres embarazadas y otras instalaciones de apoyo, Jabodebek LRT busca hacer que los viajes públicos sean más cómodos, seguros y amigables para los usuarios de mujeres y familiares.