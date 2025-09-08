Cómo Oasis convirtió a Los Ángeles en glorioso Britannia durante un fin de semana

Los Ángeles iría a casi cualquier límite para expresar su amor por OasisParece. Pero en un par de apariciones en la gira de reunión en Pasadena’s Estadio de rosa Este fin de semana, la banda se topó con la única limitación que LA puso en su adoración de los hermanos Gallagher. Y ese puente demasiado lejos se le pidió que aprendiera y ejecute adecuadamente el baile favorito de Poznan, Manchester.

Liam Gallagher No hablé mucho durante el show del sábado, pero cuando finalmente habló extensamente, fue para contar una historia apócrifa que conduce a «cigarrillos y alcohol», la canción en la que se debía tener lugar este baile. «Mientras nadaba esta mañana en Santa Mónica en el mar, este jodido tiburón salta», recordó el cantante. «‘Sr. Gallagher …’ Dije: ‘Es Liam’. Él dijo: «Buena suerte tratando de hacer que el lote haga el Poznan. Pero él tenía fe en nosotros. «Lo entendiste en ¿tú?» Gallagher desafió a la multitud, describiendo al tiburón mismo haciendo el Poznan mientras lo vio por última vez a unas dos millas al mar.

(Eso sí, Gallagher hace una versión cambiante de esta historia todas las noches en la gira, una que generalmente no involucra a un tiburón … uno que el cantante identificó como «Mack», por cierto, presumiblemente en honor de «Mack el cuchillo»).

¿Los Ángeles pasó la prueba? No … fallamos miserablemente, ya que algunos británicos hardcore se quejaron en las redes sociales al día siguiente. No era por falta de puro entusiasmo: prácticamente toda la multitud parecía estar saltando arriba y abajo al unísono durante el siguiente número, teniendo algún tipo de comprensión de cómo se suponía que el Poznan se vería, si no los fundamentos. Pero Angelenos podría haberlo confundido con Pogo -ing básico. En pocas palabras, el Poznan, popularizado por primera vez por el equipo de fútbol polaco Lech Poznan en los años 60, y eligió ampliamente adoptado por los fanáticos del Manchester City hace una década y media, consiste en miembros de la audiencia envolviendo los brazos de los demás y saltando en su lugar con sus respaldo a La acción central. Enfrentados con este matiz, California no tenía idea.

Sin embargo, para ser justos con Los Ángeles, todas las discapacidades de aprendizaje de pereza o danza aparte … después de pasar casi dos décadas pensando que Oasis había terminado y terminado para siempre, ahora que se dignaron a regresar, ¿realmente se sentiría bien darles la espalda … incluso por la longitud de una canción?

Sería difícil exagerar cuánta emoción había invertido la mayoría de la capacidad que la multitud había invertido en esta resurrección. Pensando en algunos de los otros actos que han encabezado el Rose Bowl a lo largo de los años, fue como si los Rolling Stones, ‘n Sync y Billy Graham de alguna manera unieron fuerzas y volvieran a liderar una ceremonia de rock’ n ‘rock a escala masiva extasiada. Mitzvah. Cerca del final de su actuación de dos horas, Noel Gallagher Si el equipo de imágenes entrenara una cámara en una mujer joven en el frente a quien dijo que había estado llorando durante todo el espectáculo, y de hecho, parecía haber sido transportada directamente desde el Teatro Ed Sullivan en 1964 a este lugar. Si estas cosas tendían a descartarse en los años 90 como Phony Beatlemania, ciertamente no ha mordido el polvo.

Liam Gallagher, Noel Gallagher de Oasis actúa en el escenario en el Oasis Live ’25 World Tour celebrado en el Rose Bowl el 07 de septiembre de 2025 en Pasadena, California.

Rico Polk para variedad

La demografía de la audiencia en estos dos espectáculos de SoCal fue ciertamente interesante … una mezcla de inglés aspiracional y real, unido en un nuevo orden mundial templado marcado por sombreros de cubos aparentemente obligatorios.

Cuando se trata del verdadero BRITS, la muy corta etapa de EE. UU. De la gira de reunión de la banda parece el inverso de la gira Eras de Taylor Swift, cuando se mudó por Europa el verano pasado. Así como los espectáculos de Swift en el extranjero parecían atraer al público que era hasta un tercio estadounidense, los espectáculos de Pasadena de Oasis parecen atraer a una multitud que era aproximadamente un 30% europea, si escuchar acentos podría ofrecer alguna indicación. (El uso de la palabra «compañero» parecía haber aumentado en aproximadamente un billón de por ciento en el condado de Los Ángeles en el transcurso de un fin de semana).

Caminé el vestíbulo en el Rose Bowl entre los actos, tratando de ver lo fácil que era distinguir a los galeses de los cuanes, y así sucesivamente. Subí a un tipo de mediana edad que sintió que tenía la extrañeza que le quitaba y le preguntaba si había venido en el extranjero. Resultó ser australiano y me informó que había renunciado a su testículo izquierdo para llegar aquí, junto con su ojo dental. Luego me dio una gran sonrisa que revelaba, sí, una gran brecha donde debería estar un diente, y me sentí agradecido de que no ofreciera a demoniar si el otro era cierto.

El australiano despegó sin darme la hora del día sobre su viaje a Estados Unidos, pero pronto me encontré con un cuarteto más hablador y menos borracho de jóvenes británicos que estaban atrapando citas de Oasis en todo el mundo.

«Al ver la mejor banda del mundo, viajar al extranjero con sus mejores compañeros, es una atracción en sí misma», dijo un tipo que se identificó solo como Kieran, de Wolverhampton, Inglaterra, esperando en una línea de cerveza con sus compañeros de viaje. Ya había atrapado a Oasis más cerca de casa en Cardiff, luego venga a atrapar una cita de Toronto antes de esto. «Es una locura: hemos visto personas que viven en el camino de nosotros y estamos viendo personas que viven a 5000 millas de distancia. Estuvimos en el Whisky-A-Go-Go anoche para ver un acto de tributo [the Canadian-based band Supersonic]Y fue, diría, 70% inglés. Estábamos hablando con personas de Coventry, Birmingham, Londres, Cornwall, Glasgow, todos con los que hablamos parecían ser británicos ”.

Fans de Oasis de Inglaterra en el Rose Bowl Stadium

Chris Willman/Variedad

¿Kieran y sus amigos habían visto oasis en el pasado, en la carrera original de la banda, pregunté? Me miraron como si fuera tonto. «¡Somos demasiado jóvenes! ¡Se separaron cuando solo tenía 8 años!» De todos modos, además de la oportunidad de ir de vacaciones en el extranjero, las fechas internacionales están permitiendo a los fanáticos incondicionales, aquellos que estaban a bordo la primera vez, y aquellos, como Kieran, que demográficamente simplemente los perdieron entonces, para disfrutar de oasis acaparando antes del posible largo invierno. «No había forma de que no estuviera viendo oasis varias veces. Si vuelven el año que viene», dijo, «los veremos varias veces el próximo año. Hemos esperado lo suficiente».

¿Y porque los hermanos Gallagher podrían romper de nuevo? Bueno, eso fue evidente. «Hay una gran oportunidad», afirmó Kieran.

Más abajo en el vestíbulo, me encontré con otro cuarteto de amigos, pero estos eran una mezcla de residentes de Los Ángeles y Seattle. Sus sombreros de cubo eran inusualmente coloridos … no comprados en la tienda, y mucho menos merchandising-stand comprados, pero hechos de hilo. «Mi esposa los tejió», dijo Walt, de 53 años, de Thousand Oaks. (Esto fue tan cercano como cualquier cosa que encontré para las eras de cosplay al estilo de la gira; Oasis Fandom no se trata de hacer manualidades).

¿Qué representaba Oasis, le pregunté a Walt? «Oasis me recuerda a un momento en el que no tenía tanto de qué preocuparme. Cuando todavía tenía luz en mis ojos», agregó, mientras el resto de su grupo se reía. «¿Cómo es eso para una cita? Es un paso más allá de la nostalgia. Esto es desesperación por un momento más divertido». (Se negó a dar su apellido porque «no quiero estar en Variedad suena como un suicidio «)

En el lado más brillante, esperaba con ansias los números de Encore, que ya se había estropeado en línea. «Soy un fanático del final: es ‘Champagne Supernova’. Los gritos plantivos de Liam, es más que quejuean, está desesperado, ‘¿por qué por qué por qué’, una y otra vez … espera hasta eso Golpea este lugar esta noche «.

La amiga Jess Dolan, de 43 años, del estado de Washington, dijo que asistir al programa fue «súper nostálgico para mí. Estos álbumes salieron cuando estaba en la escuela secundaria, y mi hija está en la escuela secundaria en este momento, por lo que es extraño para mí tener la misma edad que tiene, pensando en la música que salía cuando tenía su edad». Jess era la persona rara con la que hablé que había visto a la banda en su apogeo, pero fue «en San Francisco, en una de esas cosas de tipo bola de navegación de Navidad, ’95 o ’96, y yo tenía 14 años». Se maravilló de la actitud diferente en los Estados Unidos hacia Oasis al final de su carrera inicial y ahora. «Todo lo que tenían que hacer era romper durante 16 años. Ni siquiera podían vender arenas aquí en 2009, y ahora pueden hacer esto».

Craig Detweiler, un cineasta y académico, estuvo en el show con su esposa e hijo adulto, haciendo el ritual de aprobación de oasis. «Creo que la Generación Z está interesada en Liam en parte como este ícono de la moda», dijo Detweiler después del concierto, «y no ha tenido la oportunidad de ser la estrella de rock en sus 50 años que se ha quedado y todos han visto lo suficiente». Para la audiencia, dijo: «Creo que es honestamente la simplicidad y la solidaridad de la letra. Es esa calidad himno, y son fáciles de captar y fáciles de repetir y unirse, por lo que no hay requisitos reales para participar. No se requiere tarea».

¿Y para él personalmente? «Diría que por mí, la alegría colectiva de este espectáculo fue casi abrumadora. La gente gritaba en la parte superior de sus pulmones, incluidos mi hijo y yo; había muchos padres e hijos a nuestro alrededor. Y era como si estuvieran en un servicio de la iglesia, muchas manos, levantadas y alegres. Exaltación, seguro».

Noel Gallagher de Oasis se presenta en el escenario en el Oasis Live ’25 World Tour celebrado en el Rose Bowl el 07 de septiembre de 2025 en Pasadena, California.

Rico Polk para variedad

Joey Waronker, Liam Gallagher de Oasis actúa en el escenario en el Oasis Live ’25 World Tour celebrado en el Rose Bowl el 07 de septiembre de 2025 en Pasadena, California.

Rica polk/variedad

Pero un show de Oasis no ofrece los intentos de, por ejemplo, un espectáculo de Coldplay para ofrecer una alegría más generosa. Hay una rigidez en su personalidad personal y escénica que da al menos la apariencia de una ventaja a los himnos. Las canciones vintage más memorables de Noel Gallagher en la actuación de Rose Bowl tendían al sentimiento emo real. Sin embargo, él y su hermano solo podían verse rompiendo en una sonrisa una o dos veces cada una, toda la noche. Liam, el hermano que claramente quería esta reunión más, y usó la incapacidad de volver a consultar la relación fraternal como una herida abierta, todavía se da principalmente a los chistes en el escenario más que declaraciones serias o cualquier cosa que patrocine a la audiencia. (Dedicó una canción, misteriosamente, a Woody Woodpecker.) No baila, en su mayoría frunce el ceño, mantiene las manos dobladas a sus espaldas cuando no está sacudiendo una pandereta o maracas, y su voz casi suena como una burla, incluso cuando está cantando una canción que insiste en su madre que todos van a vivir para siempre. ¿Son chicos groseros o los chicos de mamá? Parte del genio accidental de Oasis es que ambos son, y la audiencia puede elegir su veneno o sus golosinas. Pero alimenta por qué los hombres, en particular, se relacionan con los Gallaghers: fingen brusquamente no usar su corazón en las mangas, aunque sabemos que sí.

Y de esa manera hay algo especialmente estóricamente británico que continúa resonando con los fanáticos estadounidenses, así como con los seguidores de los países de origen que acudieron aquí por una dosis adicional. En el exterior, estás teniendo una pinta con ellos, o cuatro, y por dentro, eres esa chica llorosa en la cámara en la primera fila. Tal vez esta sea una paradoja que vivirá para siempre, incluso si la banda no. Pero por ahora, tuvimos 90,000 personas por noche bailando con lágrimas en los ojos. Bailando al Poznan realmente ineptamente, sí, pero bailando de todos modos.