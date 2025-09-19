Nueva York, Viva – Estados Unidos de América (Nosotros) nuevamente vetó resolución Importantes demandas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) armisticio De Gazamientras que Israel expandió ataques masivos en la ciudad de Gaza.

La resolución, que fue aprobada por 14 de los 15 miembros del Consejo el jueves, pidió «alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza que fue respetado por todas las partes», la liberación de todos los prisioneros detenidos por Hamas y otros grupos, así como la revocación de restricciones en asistencia humanitaria a Gaza.

Formulado por 10 miembros no permanentes de las Naciones Unidas, esta resolución fue más allá de la versión anterior al destacar la situación humanitaria en Gaza después de casi dos años de guerra en la Franja de Gaza, que mató al menos a 65,141 personas, según funcionarios de salud palestinos.

Como se esperaba, Estados Unidos vetó estos esfuerzos. «El rechazo de los Estados Unidos de esta resolución no será sorprendente», dijo Morgan Ortago, representante del enviado especial de los Estados Unidos para el Medio Oriente.

«Este consejo no pudo condenar a Hamas o reconocer los derechos israelíes para defenderse, y legitimar erróneamente las narrativas falsas que benefician a Hamas, que desafortunadamente ha sido ampliamente distribuida en este consejo», dijo.

Ortago agregó que la declaración oficial de la clasificación de fase alimentaria integrada (IPC), el monitoreo global aturdido que fue apoyado por las Naciones Unidas, sobre el hambre en el área de la bolsa el mes pasado había utilizado «metodología defectuosa».

En cambio, elogió la actuación de la Fundación Humanitaria Americana de Gaza (GHF) que fue aprobada por Israel, que fue vigilada por sus militares, había muchos palestinos asesinados en ese lugar buscando comida para sus familias.

Bien Veto Rojo

El veto como el diseño de la resolución para poner fin a la agresión de Israel en la Franja de Gaza esta vez es la enésima vez. En junio de 2025, Estados Unidos también vetó diseños de resolución similares.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, expresó su decepción porque la resolución para alentar el final de la guerra en Gaza nuevamente no se aprobó.

Después de la votación, el embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riy Mansour, dijo que el veto como era «muy lamentable» y había evitado que el «Consejo de Seguridad desempeñara su papel adecuado para enfrentar esta crueldad y proteger a los civiles ante el genocidio».

«Desafortunadamente, el consejo permanece en silencio a expensas de su credibilidad y autoridad», agregó Mansour. «Esto muestra que en términos de crueldad de crueldad, no se debe permitir el uso del veto».

El embajador argelino ante las Naciones Unidas, Amar Bendjama, también transmitió palabras firmes. «Hermanos palestinos, hermanas palestinas, nos perdonan», dijo.

«Perdónanos, porque el mundo habla de los derechos, pero negándolo por los palestinos. Perdónanos por nuestros esfuerzos, nuestros esfuerzos sinceros, han sido destruidos contra los muros de este rechazo».