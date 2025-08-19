Cómo nórdicos y bálticos están alimentando un corredor de coproducción fértil

Por primera vez, el nuevo mercado de películas nórdicas en Haugesund, Noruega, está implementando su alfombra roja a una delegación de más de 30 representantes de la industria del Báltico para reforzar las asociaciones entre las industrias de películas nórdicas y bálticas y encontrar nuevas rutas para colaboraciones ya escaladoras.

«El enfoque báltico [in Haugesund] No es solo un programa ordinario. Es un hito. Una afirmación de que el intercambio creativo y la alianza artística entre el Báltico y los nórdicos se está evolucionando hacia algo más profundo, más estratégico y duradero «, dice Edith Sepp, CEO de The Instituto de Cine Estonia (EFI), estableciendo el tono para los esfuerzos políticos e industriales conjuntos, que ya está en terreno firme.

Históricamente, debido a su sector audiovisual más fuerte y su proximidad a Finlandia, Estonia ha sido el aliado de producción nórdica más cercana entre los Bálticos. «Finlandia sigue siendo un socio fuerte y cercano, con décadas de historia de producción compartida, pero en los últimos cinco a siete años, hemos visto un creciente interés de otros países nórdicos», dicen SEPP y la jefa de producción de EFI Viola Salu.

Indeed, based on figures from Film Estonia, which administers the country’s cash rebate, over 20 co-productions between Estonia and Nordic partners were initiated in the last five years, growing from 4 in 2020 to 11 in 2024. Recent co-productions include the Finnish films “Never Alone” by Klaus Härö, “The Missile” by Miia Tervo, “The Swedish Torpedo” by Frida Kempff, and Chiller «The Home» de Mattias Johansson Skoglund.

Lituania, que disfruta de la mayor acción de mercado interno en el Báltico (20.5% en 2024 versus 19.5% para Letonia, 17.7% para Estonia) y el soporte de películas estatales por valor de $ 12.8 millones para 2025 (vs $ 23.4 millones en Estonia, $ 8.7 millones en Letvia), ha sido rápido con Estonia con respecto a las colabiones nórdicas. Según el Centro de Cine Lituania, desde 2020, la organización pública, a través de su esquema de financiación de coproducción selectiva, ha respaldado a siete coproducciones minoritarias y cuatro principales con los nórdicos.

El Centro de Cine Lituania destaca en particular el aumento en las colaboraciones a largo plazo entre los productores nórdicos y sus contrapartes bálticas. «En lugar de proyectos únicos, los productores regresan a socios confiables. Esta colaboración más fuerte se basa en la confianza mutua, una mejor comprensión del talento local y el éxito pasado».

Un caso en cuestión: las películas M de Lituania que se asociaron dos veces con GarageFilm International de GarageFilm International, de Marija Kavtradze, «Slow» (2023 Sundance mejor director), y luego en el debut de Vytautas Katkus «The Visitor» (2025 Karlovy Vary Director).

A través de GarageFilm, la coproductora noruega Elisa Fernanda Pirir de Stær Film fue invitada a unirse a «The Visitor», y la conexión inmediata entre el Pirir basado en Tromsö y el CEO de M Films, Marija Razgutė, los atrajo para que se uniran en el emblema de «también una vida» de la película de Stær Film. Tanto Pirir como Razgutė enfatizaron su sabor a película compartida y prácticas de trabajo. Hicimos una hermosa conexión humana ”, dice Razguté, uno de los coproductores más activos en Lituania, nombrado productor en movimiento en Cannes 2020.

Otros socios nórdicos regulares/lituanos toman en el estudio de estudio con sede en Vilnius y axfilms de Islandia, coproductores del documental de 2020 «Lobster Soup», que ahora se asocia con Pepe Andreu y Rafa de España en su próximo Doc «La Pieta».

El visitante

Cortesía m películas

Letonia Mientras tanto, se ha retrasado en los intercambios nórdicos. «Las coproducciones entre Letonia y los países nórdicos en los últimos 30 años han sido relativamente pocas», admite Dita Rietuma, jefa del Centro Nacional de Cine de Letonia. Ella enfatiza, sin embargo, algunas asociaciones fértiles.



Dentro de la animación, donde Letonia reina suprema, atestiguada por el primer Oscar del país con «Flow», Rietuma cita la animación documental ganadora de Annecy «Mi guerra favorita» de Ilze Burkovska-Jacobsen, coproducida por los medios ego de Letonia y la película de bivrostales de Norway.

Más recientemente, el drama de la maternidad noruega «Solomamma», que trajo a casa el Premio Ecuménico de Locarno, fue estructurado por Bacon Pictures como una coproducción nórdica ejemplar de cinco países con los socios Distrus Media en Letonia, Dansu Films en Lituania, está viva en Finland y Bacon Danish Outpost.

«Primero recibimos el apoyo del Centro de Cine de Letonia. Una vez que lo obtuvimos, fue muy suave poner a los lituanos a bordo», dice el productor de Bacon Pictures Gary Cranner Variedad.

Las asociaciones dinámicas nórdicas-latvianas en el documental incluyen Uldis Ceculis de la película VFS de Letonia con el productor noruego Morten Traavik, ambos involucrados en la película de 2016 «Liberation Day» y «North South Man Woman», que se estrenó en el Festival Sheffield del Reino Unido.

Ganancias financieras

En el sector de producción independiente, donde cada centavo cuenta, especialmente en la microconomía desafiante actual, el atractivo financiero de la región báltica, gracias a los reembolsos de impuestos competitivos (hasta el 30% de los costos de producción elegibles, superados con monedas regionales para Letonia) ha sido clave para impulsar las coproducciones nórdicas nórdicas y la actividad de filmación. Al mismo tiempo, el creciente profesionalismo ha estimulado el interés interregional.

El productor finlandés de alto perfil Kaarle Aho de hacer películas, un coproductor báltico habitual está detrás de «The Fencer», nominado a BAFTA de Klaus Härö, que se filmó completamente en Estonia, y la comedia «Havnest más viaje», coproducida con lituania.

«Solía haber una actitud de ‘hermano mayor’ de nosotros en los nórdicos hacia nuestros colegas bálticos; este ya no es el caso», dice Aho sobre su experiencia. Desde destinos de filmación, los Bálticos ahora son un lugar donde las habilidades de la industria se han desarrollado enormemente. Están cerca de nosotros cultural, geográficamente y con los años, hemos aprendido a trabajar juntos y confiar el uno en el otro.

Estonia y Lituania en particular tienen grandes incentivos con procesos de reembolso fáciles y rápidos, lo que los convierte en centros de producción atractivos, especialmente después de Covid «, dice el productor que está alineando la próxima característica de Härö» Baby Blue «con los filamás de Lituania.

Ilkka Matila de Matila Röhr Productions («Never Alone», «The Eternal Road»), otro socio finlandés de larga data a los Bálticos, especialmente con las películas de Taska de Estonia y los ángeles de películas de Letonia, se enfrentan con Aho. “Hace unos años, cuando reunías a los equipos para filmar en el Báltico, tuviste que esperar hasta que estuviera disponible un jefe de departamento de la lista A (HOD), pero ahora podemos elegir.

El grupo de tripulación se ha ampliado y las habilidades han mejorado ”, observa, subrayando al mismo tiempo, algunas colaterales: una mayor demanda de los productores de Hollywood y europeos, ha llevado a salarios más altos para los mejores HOD y mayores costos de producción.

Al mismo tiempo, la salud económica general de la región se ha visto afectada por la guerra en Ucrania, abollando el atractivo de la región, según Matila. Este último estima que los costos en el báltico, incluido el gasto vivo, la energía, los salarios, han ganado del 15-20% en los últimos cinco años. «En última instancia, Finlandia, donde la inflación es mucho más baja que en el Báltico, es probablemente tan ventajosa como un lugar de tiro hoy como el Báltico», cree.

Ola de talento

La riqueza rápida de talento báltico que ha causado festivales y premios nacionales en los últimos años, ha aumentado aún más los intercambios regionales cruzados. Además de los éxitos del festival antes mencionados, el Estonia Cine Institute cita al diseñador local de disfraces Eugen Tamberg y la maquilladora Kaire Hendrikson, distinguida en los Premios de Film Guldbagge de este año por su contribución a «el torpedos sueco».

Pirir de Stær Film está particularmente impresionado por la nueva generación de cineastas lituanos como Katkus. «Había seguido a Vytautas durante muchos años con sus pantalones cortos y estaba muy contento cuando me invitaron a abordar» el visitante «. Es un cineasta excepcional, entrenado como director de fotografía, con un hermoso ojo para el estilo visual.

Lituania claramente está disfrutando de un auge del cine «, insiste, refiriéndose también a la doble presencia del país en el último Karlovy Vary Festival, con» The Visitor «, así como el debut de Gabrielė Urbonaitė» Renovación «.

«Lituania ofrece incentivos mucho más que atractivos y lugares llamativos», agrega la productora de GarageFilm, Anna-Maria Kantarius. «Hay una comunidad creativa vibrante con voces frescas y atrevidas, y trabajar con ellos expande el alcance de lo que pueden ser las coproducciones nórdicas. Es un entorno inspirador donde las audaces colaboraciones transfronterizas pueden realmente prosperar».

El torpedo sueco

Crédito: Hannes Crantz

El futuro

Al buscar posibles formas de mejorar aún más las colaboraciones bálticas y nórdicas en una escala más amplia, la lista SEPP y Salu del Instituto de Cine Estonia y Salu una variedad de áreas, que van desde documentales, animación, producción e innovación verde, intercambio de talentos y capacitación, hasta series de alta gama para servir a la audiencia apetito por el contenido de transmisión.

El Centro de Cine Lituania para su parte, estima que los productores bálticos podrían obtener del conocimiento más avanzado de los países nórdicos en las prácticas de sostenibilidad. «Fortalecer los lazos con socios nórdicos puede ayudarnos a integrar métodos más conscientes del medio ambiente en nuestras propias producciones y contribuir a construir una industria más verde en toda la región», dice el Centro de Cine.

Mientras tanto, Cranner insta a las organizaciones públicas y políticos a considerar nuevas medidas para estimular las coproducciones nórdicas-bálticas. «Si los Bálticos fueran parte de, o afiliados a, Nordisk Film & TV Fond, por ejemplo, sería un cambio de juego para los proyectos Báltico que intentan acceder a fondos públicos nórdicos», dice, y agrega «: realmente podría desatar coproducciones entre los Bálticos y los nórdicos de una nueva manera integral».

Cuestionado sobre esta perspectiva, las partes clave en cuestión a las opiniones divergentes expresas, subrayando que una solicitud anterior de los Bálticos para unirse a Nordisk Film & TV Fond fue rechazada en 2019.

Rietuma y su contraparte Laimonas Ubavičius, CEO del Centro de Cine Lituania, siguen siendo escépticos debido al complejo proceso de luz verde y una contribución financiera adicional que sería necesaria para unirse al cuerpo financiero pan-nórdico de recarga, lo cual está respaldado por el Consejo Nórdico de Ministros, los cinco institutos de cine nórdicos y hasta los 11 socios de transmisión y transmisión en los nórdicos.

«Actualmente no estamos discutiendo la idea de unirse a Nordisk Film & TV Fond», resume Ubavičius. «Los Bálticos estaban discutiendo recientemente la idea de un fondo específico de película y televisión del Báltico, pero esto no ha tomado una decisión final debido a los temas financieros, operativos y de otros temas relacionados, como el papel y la posición de las emisoras dentro de este fondo».

Sin una solicitud formal de Báltico para unirse, dijo el CEO de Nordisk Film & TV Fond, Liselott Forsman Variedad: «Prefiero no comentar».

Sin embargo, Petri Kemppinen, ejecutivo finlandés de alto perfil, productor y ex jefe de Nordisk Film & TV Fond cree en circunstancias más favorables hoy: «En términos prácticos, las colaboraciones entre los países nórdicos y bálticos han aumentado en los últimos años debido a los reembolsos bálticos, pero también por sus profesionales calificados. La invadencia de Putin de Putin nos ha traído incluso cerraduras.

Entre los productores, hay excelentes conexiones, pero el financiamiento para las coproducciones sigue siendo difícil de recaudar. Tal vez hoy sea el momento de explorar si existiría una voluntad política para construir una estructura de financiamiento totalmente nueva para las coproducciones bálticas nórdicas. Un comienzo suave para los fondos podría ser alinear mejor los requisitos de gasto y los plazos para que coincidan con las realidades de producción transnacional ”, sugiere Kemppinen.

Sepp por su parte también cree firmemente en la construcción de la película Báltica Momentum. «La idea de unirse a Nordisk Film & TV Fond siempre ha tenido sentido para los Bálticos, cultural, geográficamente, creativamente», insiste. «Hace años, lo llamamos el arco de la bondad, una visión de la cooperación regional basada en los valores y la confianza compartidos. Aunque el momento pasó, la idea nunca se desvaneció. Hoy, ya que el cine báltico es más fuerte que nunca, tal vez es hora de volver a visitar esa visión y no mirar hacia atrás, sino explorar cómo se podría construir este arco para el futuro común».