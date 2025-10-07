Cómo no hice mi viaje







Esta es la historia de un hombre tonto que intentó reservar dos boletos de avión y terminó pagando el precio de tres. No hace falta agregar, yo era ese idiota. Mi locura estaba reservando a través de una compañía de viajes en línea, que recientemente reemplazó todas las interacciones humanas con un chatbot de IA inane.

Necesitaba un boleto para ir Bangkok a Mumbai el 8 de octubre, mañana. La tarifa más barata de la compañía, R11,518, era de Indigo, Maestría en el Arte del complemento. A veces me siento afortunado de que el despegue y el aterrizaje no son complementos opcionales.

Noté un botón debajo del encabezado del sitio web con las palabras ‘Tarifa de cancelación cero’. ¿Quién no lo seleccionaría? Hice.

Una vez que había elegido mi vuelo, fui bombardeado con páginas de opciones en impresión pequeña, a veces con asteriscos, notas al pie y palabras aterradoras como «T&C Aplication».

Primero, me informaron que pagaría casi el costo total del boleto, o Rs 11,219, si cancelara mi boleto. Sin embargo, al pagar un 4114 adicional para comprar protección contra cancelación, podría asegurar un reembolso del 100 por ciento, siempre que cancelé al menos 24 horas antes del vuelo.

Como ya había verificado esa casilla de ‘tarifa de cancelación cero’, seguí adelante.

Para Rs 966, podría cambiar mis fechas de forma gratuita, ahorrando hasta Rs 6295 en penaltis. Old Tactic: asusta con un gran número para que te pague uno más pequeño. Aprobar.

¿Me gustaría check-in de prioridad y en cualquier momento de embarque para Rs 946? Paso. Los aeropuertos se encuentran entre los pocos lugares en los que explote el estado de mi ciudadano para obtener todo tipo de tratamiento prioritario preferencial. Una vez vencí una cola gigante y me ofrecí una silla de ruedas gratis susurrando al aerolínea Trabajador que si estaba parado en un lugar demasiado tiempo, tendía a vomitar violentamente.

Más ofertas vinieron y se fueron: pagar extra y reservar un asiento, una comida, protección de retraso en el vuelo, protección de equipaje perdido, un servicio de divisas. Pase, pase, pase todo. Por ahora, solo lo quería terminar.

También había olvidado la casilla de verificación de ‘Tarifa de cancelación cero’ que optaba al principio. Esto es lo que hacen los humanos. Olvidan cosas y cometen errores cuando están abrumados por elecciones y opciones.

Cuando me presentaron una factura por Rs 19,262, lo pagué sin crítica. Fue solo cuando reservé el boleto de regreso y vi su costo, solo R12,181, que fui alerta roja. ¿Por qué me había costado el boleto en marcha 7000 Rs más? Una rápida verificación de la factura demostró que habían agregado algo llamado tarifa de conveniencia (alrededor de R2000), aunque no estaba claro para quién era conveniente. Otros Rs 5000 más o menos habían sido agregados para esa tarifa de cancelación cero. Entonces, no cero después de todo; Simplemente estaban recaudando el 50 por ciento del precio del boleto por adelantado.

Esto fue cuando las cosas comenzaron a funcionar bien hacia el sur. Desesperado por cancelar mi boleto y volver a reservarlo sin esa cancelación cero, hice clic en el botón Cancelar el boleto en el sitio web de reservas. Pidió la identificación de reserva, y cometí mi segundo error: pegé la identificación del vuelo de regreso.

Alarmado por mi propia ineptitud, busqué una página de soporte en la que pudiera hablar con un agente y corregir mi error. Pero todo lo que la compañía tiene ahora es una tonta y sin cerebro chatbot. Le pregunté cómo podía comunicarse con un agente humano, y se congeló, mostrando el mensaje: llamar al agente de soporte. No pasó nada. Envié un mensaje de texto frenéticamente al sitio de WhatsApp de la compañía: cancele mi solicitud de cancelación. Eso también, por desgracia, era una zona deshumanizada.

He aquí por qué la compañía es culpable de engaño. Un servicio ético y fácil de usar tendría una alta tolerancia incorporada para el error humano y se les da a los usuarios formas de retroceder de los clics accidentales o las opciones incorrectas, especialmente para algo tan costoso como una cancelación. Deben contactar al cliente para reconfirmar la cancelación. ¿Estás seguro de que quieres cancelar?

Esta empresa no pudo cancelar mi boleto lo suficientemente rápido. En una hora, reembolsaron el precio, menos alrededor de Rs 2500. Perdí, ganaron.

La compañía regaló el juego hoy, enviándome mensajes en WhatsApp que podría llamar a un agente de atención al cliente con un latido y una voz que comienza directamente 48 horas antes del vuelo.

En otras palabras, hablar con un humano ahora es otra característica adicional.

¿Qué puedes aprender de mi escapada mal aconsejada?

1. Evite los intermediarios cuando compre boletos. Use Google Travel para explorar rutas, aerolíneas y tarifas. Verifique los impuestos ocultos, los límites y los límites, y las fechas de validez. Luego compre directamente desde la aerolínea.

2. No haga clic en algo porque dice que puede cambiar de opinión más tarde. No lo harás.

3. Desfresión de sitios web que te deslumbran y confunden con múltiples opciones. Las opciones interminables no son un beneficio. Es una trampa.

4. Evite los servicios cuyo único servicio de soporte es un chatbot de IA.

El sitio web de índigo estaba limpio, ordenado y lúcido. Podría haber reservado el mismo boleto allí por R988 menos. Habría obtenido cero tarifas de cancelación hasta 24 horas antes del vuelo solo pagando Rs 999, no Rs 4114.

Y Hallelujah, no se agregó ninguna tarifa de conveniencia en la hora de pago. Solo conveniencia de todo el ronda.

