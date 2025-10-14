Cómo Nicholas Saputra mantiene el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu

Jacarta – Actor y productor nicolas saputra conocido como una figura que vive la vida con plena conciencia. En medio del ajetreo y la presión del mundo moderno, mantiene constantemente un equilibrio entre cuerpo, mente y alma.

en el evento Un día de purezaNicholas Saputra también compartió su opinión sobre el significado de la pureza en la vida. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Para mí, la pureza es una base auténtica para vivir la vida. Tengo varias maneras de mantener la pureza de mi cuerpo, como consumir regularmente Bear Brand todas las tardes. Mientras tanto, para mantener la claridad mental, a menudo realizo actividades en medio de la naturaleza para mantener el equilibrio entre cuerpo, mente y alma», dijo Nicholas en su declaración, citada el martes 14 de octubre de 2025.

El equilibrio de la vida, según Nicholas, no es algo instantáneo, sino más bien el resultado de hábitos simples que se llevan a cabo de manera constante, desde descansar lo suficiente, moverse con regularidad hasta mantener la ingesta nutricional.

También enfatizó la importancia del tiempo para la reflexión y la atención plena, incluida la limitación de las distracciones digitales para mantener la mente despejada.

En línea con esto, el escritor Henry Manampiring añade la importancia del manejo del estrés y la autoconciencia en medio del flujo de la vida moderna.

«No podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero podemos regular cómo respondemos a ello. Manejar el estrés con conciencia, darse espacio y vivir un estilo de vida equilibrado que incluya el consumo nutritivo son pasos sencillos que pueden mantener el cuerpo, la mente y el alma sanos», explicó.

Programa Un día de pureza En sí mismo presenta una experiencia que es más que una simple rutina de salud. Sesiones como yoga con Pishi Yoga, talk shows con la temática «Un regreso a la pureza: lo que realmente importa en la vida”, así como una demostración de cocina del Chef Robi con el menú Purity Bowl y Healthy Quiche, se convirtieron en un medio de reflexión para fomentar la conciencia plena en el día a día.

El evento cerró con una sesión de mindfulness «Carta de Pureza a uno mismo», donde los participantes fueron invitados a escribir reflexiones personales y participar en una actuación simbólica de «Deja que el Dragón Blanco te levante», que simboliza liberar la carga de la mente.