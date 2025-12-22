Cómo Netflix utilizó ‘Stranger Things’ para impulsar las ventas de ‘La primera sombra’

Los fanáticos abandonaron la presentación del 19 de diciembre de “Cosas más extrañas: The First Shadow” zumba después de un momento único en la vida: Jamie Campbell Bowerquien interpreta a Henry Creel/Vecna ​​en el hit netflix serie, hizo un cameo sorpresa en el epílogo del programa.

«Esa fue una de las revelaciones más geniales de todos los tiempos», le dijo un fan a su compañero en las escaleras mecánicas después de la actuación en el Teatro Marquis de Broadway.

Bower apareció brevemente en la escena final de la obra, que se centra en un adolescente Henry Creel (Louis McCartney) que lucha con sus poderes oscuros después de mudarse a Hawkins, Indiana, en 1959. En el epílogo, un Creel mayor conoce a un joven Eleven en la icónica ubicación Rainbow Room del Hawkins Lab, un momento que vincula directamente la precuela de Broadway con la línea de tiempo de “Stranger Things”.

«Poder ver toda la humanidad de Henry en su infancia es algo en lo que tuve mucho cuidado a la hora de construir el personaje». Bower dijo Variedad la noche antes de hacer su debut en Broadway. “Así que ver eso y que los fanáticos lo experimenten, lo conozcan y lo sientan, es un regalo”.

En cuestión de minutos, vídeos de Bower inclinarse en el escenario junto al elenco de “The First Shadow” comenzó a circular en las redes sociales. Las reacciones variaron desde fanáticos que preguntaban cómo se conecta la obra con la serie de televisión hasta pedidos para que se transmitiera una grabación de la producción en Netflix. «¡Vaya, qué celoso!» escribió un usuario. “Me encantaría[d] para ver eso”.

La aparición sorpresa, que solo fue revelada a un grupo selecto de reporteros bajo estricto embargo, encendió instantáneamente rumores, curiosidad y FOMO en todo el fandom de “Stranger Things”.

«El cameo de Bower fue anunciado como una aparición única», dijo Netflix en un comunicado, «aunque su impacto en los fanáticos, y en la mitología del programa, probablemente perdurará mucho más tiempo».

El momento meticulosamente cronometrado llega en medio de un aumento de impulso para “The First Shadow”, que ha experimentado un aumento sostenido en la venta de entradas en sus producciones de Broadway y West End luego del lanzamiento de la última temporada. Según fuentes de producción, las ventas están ahora en sus niveles más altos desde los estrenos iniciales del programa, y ​​el público reserva no solo para las tradicionalmente fuertes semanas navideñas sino hasta bien entrado 2026, una señal del continuo apetito de los fanáticos por el universo en expansión de la franquicia.

“The First Shadow” expande la mitología de “Stranger Things” de una manera que contrasta con el modelo Disney+ de Marvel, que a menudo presenta personajes e hilos argumentales en series limitadas que luego aparecen en estrenos teatrales con un resumen mínimo. Mientras tanto, muchos de los momentos cruciales que definen el origen de Henry Creel en “La primera sombra” se repetirán en la pantalla en el Volumen 2 de la última temporada en forma de recuerdos de Vecna. «Así es como llamamos nuestra nueva historia sobre Rusia», Matt Duffer. dijo Variedad. «Estamos muy contentos con cómo se integra con las otras historias».

Otro beneficio que favorece a la producción de Broadway es su estricto enfoque en la pequeña burbuja de los residentes de Hawkins que los fanáticos llegaron a amar en “Stranger Things”. Cada personaje enumerado en el programa aparece en alguien de la serie de Netflix o está directamente conectado con él:

Virginia Creel (Rosie Benton) — Henry Creel/madre de Vecna

— Henry Creel/madre de Vecna Dr. Martín Brenner (Alex Breaux) – un Dr. Brenner más joven (Matthew Modine)

– un Dr. Brenner más joven (Matthew Modine) La mamá de Patty (Ta’Rea Campbell) — madre de Patty Newby, hermana de Bob Newby

— madre de Patty Newby, hermana de Bob Newby Alice Creel (Lía Cristina, Francesca Yhlen) — Henry Creel/hermana menor de Vecna

— Henry Creel/hermana menor de Vecna Charles Sinclair (Robert T. Cunningham) — El padre de Lucas Sinclair

— El padre de Lucas Sinclair Sue Anderson (Ayana Cymone) – más tarde conocida como Sue Sinclair, la madre de Lucas

– más tarde conocida como Sue Sinclair, la madre de Lucas Walter Henderson (Ian Dolley) – padre de Dustin Henderson

– padre de Dustin Henderson Karen Childress (Dora Delfín) – más tarde Karen Wheeler (Cara Buono)

– más tarde Karen Wheeler (Cara Buono) Lonnie Byers (Logan Gould) — El abusivo exmarido de Joyce Byers (Ross Partridge)

— El abusivo exmarido de Joyce Byers (Ross Partridge) Claudia Yount (Shea Grant) – más tarde conocida como Claudia Henderson, la madre de Dustin

– más tarde conocida como Claudia Henderson, la madre de Dustin Director Newby (Andrew Hovelson) — El padre de Bob Newby

— El padre de Bob Newby Joyce Maldonado (Alison Jaye) – más tarde conocida como Joyce Byers (Winona Ryder)

– más tarde conocida como Joyce Byers (Winona Ryder) Víctor Creel (Caballero TR) — Henry Creel/padre de Vecna

— Henry Creel/padre de Vecna Jefe Hopper/Capitán Brenner (Ted Koch) – padre de Jim Hopper

– padre de Jim Hopper Ted Wheeler (Jamie Martin Mann) — El padre de Mike Wheeler

— El padre de Mike Wheeler Henry Creel (Louis McCartney) – luego se transforma en Vecna

– luego se transforma en Vecna Bob Newby (Patrick Scott McDermott) – un Bob Newby más joven (Sean Astin)

– un Bob Newby más joven (Sean Astin) Patty Newby (Gabrielle Nevaeh) – Hermana de Bob Newby

– Hermana de Bob Newby James Hopper Jr. (Burke Swanson) – un Jim Hopper más joven (David Harbour)

– un Jim Hopper más joven (David Harbour) Alan Munson (Eric Wiegand) — El padre de Eddie Munson

“Cosas más extrañas: la primera sombra» también obtuvo cuatro trofeos en los premios Tony de este año, incluido el de mejor diseño escénico de una obra (Miriam Buether y 59), mejor diseño de iluminación (Jon Clark) y mejor diseño de sonido (Paul Arditti). La producción también recibió un premio Tony especial en honor a su equipo de ilusiones y efectos técnicos: Jamie Harrison, Chris Fisher, Gary Beestone y Edward Pierce.

Aún no está claro cuánto tiempo se presentará la producción en Broadway, pero con los episodios finales de “Stranger Things” estrenados el día de Navidad y la víspera de Año Nuevo, hay pocos indicios de que el impulso se extinguirá pronto.