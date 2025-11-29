Cómo mirar en línea, transmisión, fecha, hora

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Una de las rivalidades más acaloradas es la que existe entre Ohio State y Michigan en el Gran Este. Siempre que estos dos equipos se enfrentan, el juego es más competitivo y más intenso entre jugadores, entrenadores y aficionados por igual.

De hecho, cuando estos dos jugaron cada uno la temporada pasada en Columbus, Ohio durante la Semana de la Rivalidad, un estalló una pelea masiva en el campo después de que los Wolverines ganaron el juego. Estas dos escuelas simplemente se odian y no se sabe qué podría pasar durante el juego de esta temporada.

Los Ohio State Buckeyes, número uno del ranking (11-0), contra los Michigan Wolverines, número 15 del ranking (9-2), en el Michigan Stadium de Ann Arbor, Michigan. El juego se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre, con una hora de inicio a las 12 p.m. ET/9 a.m. PT. Mira el Estado de Ohio contra Michigan juego en la televisión en Zorro.

Cómo ver Ohio State vs. Michigan en línea gratis

¿No tienes cable? Transmitir el Estado de Ohio contra Michigan en línea vía DirectTVque te permite mirar Zorro en línea sin cable. DirecTV ofrece una prueba gratuita de 5 días que puedes usar para transmitir en vivo el Ohio State vs Michigan en línea gratis.

Su Prueba gratuita de DirecTV también incluye el acceso a Zorro Deportes para acceder a la cobertura posterior al juego de FS1. Además, Fox está incluido en los paquetes de streaming de Fubo, Hulu + TV en vivo y Honda azul.

¿Quieres verlo en persona? Las entradas para el partido en el Michigan Stadium en Ann Arbor, Michigan, todavía están disponibles al momento de escribir este artículo, a través de sitios de reventa, como StubHub, AsientoGeek y Asientos vívidos. Usar código promocional VARIEDAD10 para ahorrar $10 de descuento en tu compra en SeatGeek.como puedes usar el código VAR30 para obtener $20 de descuento en la compra de su boleto en VividSeats.com.

Con inicio a las 12 p.m. ET/9 a.m. PT, puedes ver Estado de Ohio contra Michigan en TV a través de Fox o transmite en vivo el juego en línea gratis con Directv aquí.