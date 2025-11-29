Cómo mirar en línea, transmisión, fecha, hora

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Una de las rivalidades más picantes es entre Alabama y Auburn en la SEC (Conferencia Sureste). Siempre que estos dos equipos se enfrentan, el juego es más competitivo y más intenso entre jugadores, entrenadores y aficionados por igual.

El Alabama Crimson Tide (9-2), número 10 del ranking, contra los Auburn Tigers (5-6) no clasificados en el Jordan-Hare Stadium en Auburn, Alabama. El juego se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre, con una hora de inicio a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT. Mira el Alabama contra Auburn juego en la televisión en abecedario.

¿Quieres ver el partido Alabama-Auburn en línea? Hay varias formas de mirar en línea.

Incluso sin cable, no tienes por qué perderte nada de la acción. Puedes acceder a las transmisiones en vivo del juego en varias plataformas de transmisión, incluidas DirectTV, Fubo, Honda TV y Hulu + TV en vivo. Todos estos servicios (con la excepción de Sling) ofrecen pruebas gratuitas que puedes usar para transmitir el juego en vivo en línea de forma gratuita.

Cómo ver Alabama vs. Auburn en línea gratis

Desplácese hacia abajo y vea las mejores formas de transmitir el juego Alabama-Auburn, a continuación:

DirectTV

DirectTV es una de las mejores maneras para que los cortadores de cable accedan en vivo deportes y televisión desde casa. A partir de $49,99 durante el primer mes de la serie ($89,99/mes después), obtienes acceso al paquete «Entretenimiento» del transmisor para el juego Alabama-Auburn en abecedario.

Honda TV

Honda es una de las mejores opciones para transmisión en vivo asequible con el Honda azul paquete. El paquete incluye ABC para el juego. Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales están sujetos a su mercado de televisión local.

Fubo

Fubo es una de las mejores opciones para transmitir el juego Alabama-Auburn porque es la más completa. El servicio presenta ABC, así como otras redes que transmiten juegos, incluidas NBC, CBS, Fox y ESPN. Incluso cuenta con más de 230 canales de televisión en vivo para transmisión sin cables. El transmisor ofrece una Prueba gratuita de 5 días para probar el servicio antes de comprometerse.

Hulu

Desde $89,99/mes, Hulu + TV en vivo es una excelente opción para transmitir en vivo el juego Alabama-Auburn con acceso a ABC, junto con más de 90 canales más, como NBC, ESPN, CBS y Fox, así como acceso a originales exitosos en Disney+, Hulu y ESPN Unlimited.

¿Quieres verlo en persona? Las entradas para el partido en el estadio Jordan-Hare en Auburn, Alabama, todavía están disponibles al momento de escribir este artículo, a través de sitios de reventa, como StubHub, AsientoGeek y Asientos vívidos. Usar código promocional VARIEDAD10 para ahorrar $10 de descuento en tu compra en SeatGeek.como puedes usar el código VAR30 para obtener $20 de descuento en la compra de su boleto en VividSeats.com.

Con inicio a las 7:30 p.m. ET/4:30 p.m. PT, puedes ver Alabama contra Auburn en televisión a través de ABC o transmita en vivo el juego en línea gratis con Directv aquí.