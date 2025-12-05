Cómo mirar en línea gratis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.
El Gran Premio Etihad Airways Abu Dhabi 2025, que es el último gran premio de la temporada 2025, presenta a algunos de los mejores pilotos de carreras del mundo que vienen a “La Tierra de las Gacelas”, incluidos Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Lando Norris y otros.
La carrera se lleva a cabo en el circuito Yas Marina en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, con sesiones de práctica y clasificación durante todo el fin de semana. La carrera en sí comienza el domingo 7 de diciembre a las 8 am ET/5 am PT.
La carrera se retransmite en directo ESPN. Los cortadores de cable pueden ver la carrera con cualquier servicio de transmisión de TV en vivo que transmita ESPN, como DirectTV, Hulu + TV en vivo y Fubo TV. El Gran Premio de F1 Abu Dhabi 2025 también se transmite en vivo en ESPN ilimitado.
Cómo ver el Gran Premio de F1 de Abu Dabi en línea gratis
DirectTV ofrece ESPN en todos sus paquetes con precios desde $84,99/mes durante el primer mes de servicio ($94,99/mes) para el nivel «Chioce». Incluye más de 125 canales, como NBC, ABC, CBS, FOX, PBS, ESPN2, FOX. DeportesAMC, Bravo, CNBC, Disney Channel, FX, HGTV, Nickelodeon, TBS, truTV y mucho más.
El transmisor tiene un prueba gratuita de 5 días disponibleque es tiempo más que suficiente para ver todo el Gran Premio de F1 de Abu Dhabi en ESNP2 en línea de forma gratuita. Puede cancelar o conservar el servicio una vez finalizada la prueba gratuita.
Además, el Gran Premio de F1 de Abu Dhabi está disponible para transmisión en vivo, en su totalidad, en televisión F1un servicio de transmisión que tiene todas las carreras y eventos, así como todo lo que los fanáticos de la F1 puedan desear, como tablas de clasificación en vivo, telemetría en tiempo real, mapas en vivo, shows en vivo antes y después de la carrera, análisis y otras funciones. televisión F1 comienza desde $ 3,49 al mes.
Mientras tanto, casi todo el Gran Premio de Abu Dabi de F1 está disponible para transmitir en ESPN ilimitadoque comienza en $29.99/mes.
ESPN ilimitado es el hogar de todo lo relacionado con ESPN con acceso a todas sus redes y servicios de transmisión, como ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPNU, ESPNEWS, ESPN en ABC, ESPN Deportes, ESPN+, SECN, ACCN, SECN+ y ACCNX.
Además, puedes acudir con una suscripción al Paquete de transmisión de Disney — que incluye ESPN ilimitadoHulu y Disney+: desde $29,99/mes durante 12 meses, un ahorro de casi el 40% en los tres servicios. Esto significa que básicamente obtendrás Hulu y Disney+ gratis durante todo un año.
Antes del día de la carrera el domingo 7 de diciembre por ESPN, el evento del Gran Premio de Abu Dabi de F1 incluye sesiones de práctica y clasificación durante todo el fin de semana en ESPN ilimitado. Consulta aquí el calendario completo del Gran Premio de Abu Dabi de F1.
El Gran Premio de F1 de Abu Dhabi se transmite por ESPN, mientras que se transmite en vivo a través de ESPN ilimitado y DirectTV el domingo 7 de diciembre con horario de carrera a las 8 a.m. ET/5 a.m. PT.