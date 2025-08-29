¡Como mi hijo que murió!

Yakarta, Viva – Zulkifli solicitó que el caso de muerte del niño, Affan kurniawan puede ser investigado a fondo. Affan murió después triturado BRIMOB TACITICAL VEHÍCULO (RANTIS) EN DEMO Jueves 28 de agosto de 2025.

Zulkifli enfatizó que Affan no era parte de la masa de acción que realizaba una manifestación frente al edificio del Parlamento Indonesio.

«Mi hijo, lo siento, no me cubrí. Mi hijo no lo hizo como (participando en la manifestación). Mi hijo es una persona muy asustada como esa, solo que tuvo la oportunidad de conversar conmigo, ‘Señor, salí primero (retirando órdenes)'», dijo Zulkifli en una conferencia de prensa, viernes 29 de agosto, 2025.

Zulkifli continuó, él y su familia entregaron completamente la investigación del caso de muerte de Affan a la policía.

Sin embargo, esperaba que los miembros de Brimob involucrados en el vehículo Rantis y aplastado a Affan Kurniawan recibieran una penalización.

«El aparato que cometió anarquistas debe ser castigado igual que mi hijo que ha muerto», explicó.

Anteriormente informó, el misterio de los nombres de los miembros de Brimob que estaban en el conductor de automóviles Rantis Pelindas en línea en línea Taxi Taxi Kurniawan finalmente reveló.

Los nombres fueron revelados por el Jefe de Policía de Metro Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri cuando se reunió con los manifestantes que ingresaron a la sede de la policía regional de Metro Jaya. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.