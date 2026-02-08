Como Menpora, esto dijo Erick Thohir después de que la Selección Nacional de Fútbol Sala casi gana la Copa Asiática 2026

VIVA – El Ministro de Juventud y Deportes de Indonesia y Presidente General del PSSI, Erick Thohir, elogió mucho a Equipo Nacional A pesar de que Indonesia Futsal tuvo que poner fin a su labor como subcampeón de la AFC Futsal 2026.

Indonesia no pudo conquistar el título tras perder ante Irán en los penaltis por 4-5, tras empatar 5-5 hasta la prórroga en la final celebrada en el Indonesia Arena de Yakarta el sábado (7/2).

Erick cree que los esfuerzos de los jugadores deben valorarse porque pudieron parecer competitivos contra equipos asiáticos de élite.

«Sí, muy bien. Podemos ver cuando el rival de Japón tenía 3-3 y luego ganó 5-3. Hoy también fue extraordinario, 3-1, luego 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5. En la tanda de penales incluso nos pusimos por delante», dijo Erick Thohir después del partido.

Según Erick, este logro no puede separarse del desempeño de los entrenadores, jugadores y de la dirección profesional del fútbol sala. También animó a otros deportes en Indonesia a imitar el modelo de gestión implementado por la Federación Indonesia de Futsal (FFI).

«Esto es extraordinario. Los entrenadores, los jugadores y la dirección del fútbol sala pueden llevar los logros hasta aquí. El profesionalismo debería ser un ejemplo para otras organizaciones deportivas», afirmó.

En el partido final, Irán, conocido como el rey del fútbol sala asiático, abrió el marcador a través de Hosein Tayebi en el cuarto minuto. Indonesia respondió inmediatamente tres minutos después mediante Reza Gunawan que aprovechó el rebote.

El impulso está del lado de Indonesia. Israr Megantara completó brillantemente un tiro largo del portero Ahmad Habiebie para poner el 2-1. Israr volvió a poner su nombre en el marcador con su segundo gol en el minuto nueve, poniendo a Indonesia adelante por 3-1.

Irán anotó un gol en el minuto 15, pero el árbitro lo anuló después de que una revisión del VAR mostrara que el balón había salido de juego. Poco después, Irán recibió un penalti en el segundo punto, pero la ejecución de Salar Aghapour fue detenida por Habiebie.

Acercándose al descanso, Irán redujo la diferencia gracias al gol de Mehdi Karimi, haciendo que el marcador cambiara a 3-2. En la segunda parte, Irán se mostró agresivo y finalmente obligó a que el partido terminara en empate hasta la tanda de penaltis.