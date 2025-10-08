Cómo Menhub Dudy garantizar el acceso a subsidios asequibles del transporte público

Yakarta, Viva – Ministro de Enlace (Menhub) Dudy Purwagandhi confirmó la disponibilidad de acceso transporte General al área residencial de subsidio. Hasta que el interés de la comunidad casa subsidiada aumentó.

Dudy afirmó que esta era una forma de apoyo para el éxito del programa Subsidied House, que fue una de las principales prioridades del presidente Prabowo Subianto.

«El Ministerio de Transporte está listo para colaborar, tanto con los gobiernos locales, las SOE y el sector privado para apoyar y alentar el acceso al transporte público a áreas de vivienda subsidiadas», dijo Dudy en un comunicado oficial recibido en Yakarta, miércoles 8 de octubre de 2025.

Dijo que la Dirección General de Integración de la Intermoda está revisando los subsidios para el transporte de alimentadores (alimentador). Esto es, para realizar un transporte integrado integrado, cómodo, cómodo y asequible para el público.

La aparición de casas subsidiadas para periodistas en Gran Harmoni Cibitung Housing

Al desarrollar esta integración, el Ministerio de Transporte también está coordinando activamente con los gobiernos locales y el gobierno de la ciudad para garantizar la calidad de los mismos servicios para los pasajeros de transporte público.

«Se espera que la integración del transporte pueda ser más amplia, alcanzar los puntos de vivienda pública y realizar servicios de transporte seguros y cómodos, para que más personas usen el transporte público», dijo Dudy.

Para obtener información, el Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy) enfatizó la importancia de diseñar ciudades futuras para que la residencia de la comunidad esté cerca del transporte público y las instalaciones públicas.

Fotos aéreos de la casa hundida.

Este concepto se conoce como desarrollo orientado al tránsito o Desarrollo orientado a tránsito o Tod.

Explicó que TOD tiene como objetivo acercar a la comunidad a las instalaciones públicas como lugares de trabajo, escuelas, servicios de salud y espacios abiertos. Con un diseño de ciudad interconectado, las personas pueden ahorrar tiempo y costos, y vivir una vida más cómoda y eficiente. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=ZVNST2_NDCQ