Cómo Mary Neely pasó de videos virales a la nueva película ‘o algo’ ‘

A pesar de que ahora no es tan activa, Mary Neely Twitter (ahora conocido como X) agradece por lanzar su carrera. El actor se volvió viral En los primeros días de Covid-19 por subir videos de su recreación de números musicales famosos a la plataforma, desempeñando todos los roles con cualquier accesorio casero, disfraces y pelucas que tenía por ahí. ¿Por qué Twitter/X? Neely es contundente: «puramente por problemas musicales de derechos de autor», dice ella. «Cada vez que intentaba subirlos a Instagram o Tiktok, inmediatamente los marcaban o derribaban. Pensé que no importaba porque nadie estaba prestando atención de todos modos. Y luego cambió el curso de mi vida».

Neely saltó de unos 800 seguidores a más de 30,000 después de que la crítica de televisión Emily Nussbaum la tuiteó y comenzó a escuchar de leyendas de Broadway como Lin-Manuel Miranda y Kelli O’Hara. También escuchó de varios creativos detrás de programas populares, incluido Warren Leight, quien la lanzó en «Law & Order: SVU» en un papel de estrella invitada.

Esos videos y esa plataforma también condujeron directamente a Neely Co-writing y protagonizando su última película «,»O algo«, Una película de porta de vida de Mumblecore sobre un par de extraños que pasan un día atravesando Nueva York para rastrear el dinero que se les debe. Una de las personas que se deslizó en su DMS en ese momento fue Wil Shipley, un desarrollador de software que básicamente le ofreció un cheque en blanco». Escribió y dijo, «quiero darle dinero para ganar algo. Realmente creo en ti «, recuerda Neely.» Y pensé que estaba mintiendo. Estaba como, ‘Está bien, sí, claro, amigo. Entonces, básicamente lo ignoré durante un año «.

Afortunadamente, Shipley persistió y la película resultante «o algo» se filmó en seis días por menos de medio millón de dólares. Dirigida por Jeff Schroeder, la película está protagonizada por Neely como Olivia, mientras que su coguionista Karren Rahma (de la fama «Subway») interpreta a Amir. La pareja es un dúo no coincidente pero carismático que debate ferozmente el amor, la muerte y el significado de la vida. Factory25 es Lanzar la película teatralmente el 22 de agosto en la ciudad de Nueva York en el Quad antes de una apertura del 14 de septiembre en Los Ángeles en Braindead Studios.

Aunque es nativa de Los Ángeles, Neely ha amado a Nueva York, admite tener un mapa de Manhattan pegado a su pared cuando era niño. Cuando comenzó a ganar notoriedad para sus videos, lo tomó como una señal para dar el salto a la costa este en marzo de 2021. Unas semanas más tarde, conoció a Rahma en un espectáculo de comedia en la azotea.

¿Su impresión inicial de su futuro colaborador? «Tenía su camisa desabrochada, demasiado», recuerda. «Yo estaba como: ¿Quién demonios es este tipo?» La pareja inmediatamente comenzó a debatir todo, incluso con sesiones llamadas «la auditoría» donde se darían notas sobre sus perfiles de aplicaciones de citas. Neely dice que fue una dinámica especial porque «es una persona muy interesante, fundamentada, uniforme y divertida que también cree en las cosas con las que estoy inherentemente en desacuerdo». Eso incluyó un intenso debate sobre cómo los hombres solo son amigables con las mujeres con las que quieren dormir, una discusión que presenta un gran guión de «o algo así».

La pareja pasó la mayor parte de 2021 y 2022 reuniéndose para resolver el guión. Si bien se asoció principalmente con la comedia, tanto Neely como Rahma sabían desde el principio que querían hacer algo más honesto y vulnerable. «Queríamos ir a algunos lugares más oscuros que en el pasado», señala Neely. «Y tal vez darnos el tipo de roles en los que normalmente no se nos pensaríamos». Entonces, aunque es una comedia oscura, hay algunas sorpresas en la tienda a medida que se desarrolla la película.

«O algo» se filmó en el invierno de 2022 con un presupuesto reducido, se le preguntó si era menos de un millón y Neely se ríe, señalando que estaba «significativamente bajo» ese número. Al ser una película independiente, a menudo tenían que pensar en sus pies o pivotar para reelaborar escenas. Una escena fundamental involucra a Amir que quiere mostrarle a Olivia un «lugar secreto» significativo en Central Park, donde la gente vería.

El día del tiro, estaba lloviendo incontrolablemente, y la producción terminó acurrucándose bajo un túnel. «Sobre la mosca cambiamos el diálogo para hablar sobre cómo él y su hermano solían venir aquí y sentirse ocultos en la ciudad», señala Neely. «En realidad tenía más sentido para la historia y era tan hermoso visualmente. Se ha convertido en una de las mejores partes de la película». También agregó un momento en el que DP Jeff Leeds Cohen pudo capturar los dos cables en el reflejo de un charco; Es una foto que varios espectadores han señalado como un favorito. «Nunca podríamos haber predicho este hermoso y hermoso tiro. Y nació de un momento en el que tuvimos que avanzar».

A continuación, Neely será vista en «Swiped», protagonizada por Lily James como la fundadora de la aplicación de citas Bumble, que se dirige al Festival Internacional de Cine de Toronto antes de estrenarse en Hulu el 19 de septiembre. La película la reúne con la directora Rachel Lee Goldenberg, que emitió Neely en su primera película de estudio, el Reloke 2020 de «Valley Girl». Si bien no puede revelar mucho, Neely puede divulgar: «Interpreto a una mujer en tecnología que se habla mucho sobre mucho y tiene que hacer un trabajo que sea bastante indeseable y muy por debajo de mi nivel de pago e intelecto salarial».

También protagoniza un piloto llamado «Stars Diner» que couquía con los directores Fidel Ruiz-Healy y Tyler Walker, que se estrenó en el Festival de Cine SXSW de este año. Los fanáticos de sus videos de cuarentena apreciarán el número musical del piloto y los efectos prácticos, como sets en miniatura y fuego hecho de papel de seda. Mientras todavía está en el circuito del festival, el trío lo ha estado lanzando por la ciudad. Neely también está trabajando en una «comedia tonta de terror» que couquía y protagonizará que describe como «Zoolander conoce a Brian Depalma».

Y esta semana, la artista verá un estreno «o algo» en su teatro favorito en la ciudad de Nueva York. «The Quad es el pináculo de la película independiente en Nueva York», se entusiasma. «Tantas películas increíbles han tocado allí y es una excelente ubicación. Realmente esperaba que jugara allí, era secretamente mi sueño».